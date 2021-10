SORG: Gunnar Erling Sauves døtre bar ut kisten, sammen med hans to søstre som gikk i midten, under bisettelsen i Lier.

Tok farvel etter Kongsberg-tragedien: – Det finnes ikke ord for sorgen og savnet

FROGNER KIRKE, LIER (VG) Familiekjære, turglade og eventyrlystne Gunnar Erling Sauve (75) ble fredag bisatt i hjembygda Lier. Kongsberg tok farvel med kunstneren Gun Marith Madsen (78). Begge ble drept i Hyttegata.

– Ord blir utilstrekkelige. Det som har skjedd er så vondt, brått og fullstendig meningsløst, innledet prest Kaare Stenseng i den vakkert beliggende korskirken fra 1694, høyt over Gunnars vidstrakte hjembygd Lier.

De to døtrene, barnebarna, søstrene og resten av familien, venner og lokalsamfunnet samlet seg i sorg for å ta avskjed med 75-åringen som ble drept i Kongsberg 13.oktober, hjemme hos sin forlovede Liv Berit Borge.

– Dere er blitt frastjålet Gunnar, sammen med Liv og tre andre. De var mennesker som hadde mye ulevd liv, sa presten.

En kjær fars to døtre, Elin og Anette, sto ved siden av den svarte kisten og blomsterhavet og mintes ham:

– Dette er ufattelig. Det finnes ikke ord for å beskrive sorgen og savnet, sa eldstedatteren Elin.

DREPT: Gunnar Erling Sauve ble et av fem ofre i det brutale angrepet i Hyttegata i Kongsberg 13. oktober.

– Flott å se kjærligheten mellom de to

De fortalte om en familiekjær mann. Og en kunnskapsrik mann.

Han tok gymnaset på ett år, fordi han ville studere på Landbrukshøgskolen på Ås. Blant mange, mange søkere fikk han jobb i Miljøverndepartementet og jobbet med Gro Harlem Brundtland.

Hele veien var han en natur- og turglad far, som var lommekjent sør i Finnemarka og som alltid visste hvor den første blåveisen kom.

Så opplevde han at kona Anne-Marit ble syk i mange år og døde i 2011. Han ble enkemann.

– Jeg har opplevd i møte med dere at her er det noen som er gode med hverandre, og som har hatt det vondt før, sa prest Stenseng til den nærmeste familien.

– Men Gunnar trivdes ikke som enslig og dro etter oppfordring fra søsteren på singletreff i Drammen, fortalte døtrene.

Der traff han Liv Berit Borge.

– Han blomstret opp og det var så flott å se kjærligheten mellom de to, sa yngstedatteren Anette.

To lykkelige og livsglade mennesker

Gunnar Erling Sauve (75) og hans forlovede og kjæreste gjennom ni år, Liv Berit Borge (75) fant hverandre i voksen alder. De ble pensjonister sammen og likte å reise sammen. Sammen fartet de nesten hele jorden rundt.

– Gunnar og Liv var to lykkelige , livsglade og aktive mennesker, uttalte barna deres til VG gjennom sin bistandsadvokat.

De elsket hverandre høyt og var svært romantiske. Gunnar og Liv gjorde hverandre gladere enn de begge hadde vært på lenge, de passet sammen.

Sammen reiste de med den transsibirske jernbanen til Kina, de reiste til India, Sør-Amerika, Trinidad og Tobago, Vietnam og masse rundt i Europa.

Gunnar har to døtre og Liv to sønner.

To dager etter at paret ble drept hjemme i Hyttegata på Kongsberg skulle de lagt ut på et elvecruise på Douro, på Den iberiske halvøy fra Spania til Portugal.

Gunnar Erling Sauve blir av sine nærmeste beskrevet som omsorgsfull, snill og svært kunnskapsrik.

Han hadde en lang karriere i miljøverndepartementet, Statens Vegvesen og til sist i embetet som jordskiftedommer.

REISEGLAD: Gunnar Erling Sauve reiste over store deler av verden de siste årene.

Elsket naturen

75-åringen elsket sport og idrett, særlig langrenn og hopp. Han var aktiv idrettsmann frem til han etter en ulykke måtte amputere høyre ben til kneet.

Han så mye sport på TV, men var tilbake på ski bare to måneder etter ulykken.

Så hadde Lier-mannen også et helt spesielt livsmotto:

«Den som gir seg har tapt.»

Gunnar Erling Sauve var korn- og fruktbonde ved siden av jobben de første årene. Senere fortsatte han å dyrke frukt og alle sorter grønnsaker til eget bruk.

FAMILIENS FARVEL: En elsket far, bestefar, bror og svoger ble bisatt fra Frogner Kirke i Lier i dag.

– Han var dyktig, engasjert, rettferdig og svært glad i jobben sin. Han har vært leder av det lokale grunneierlaget, skogeierlaget og aktiv i Tekna, skriver barna.

Gunnar brukte aktivt naturen i oppveksten og hadde både enestående kunnskap om og kjærlighet til skog og natur.

Hans store stolthet i livet var hans to døtre og barnebarna. Sauve var også nært knyttet til sine to døtre.

– Vi kommer til å savne deg veldig dypt, og takker for alt du har gitt.

SISTE HVILE: Gun Marith Madsen (78) ble bisatt fra Kongsberg kirke i formiddag.

Fargerik og modig

Billedkunstner Gun Marith Madsen ble bisatt fra Kongsberg kirke i formiddag.

Gun Marith Madsen var en lokal billedkunstner, som også bodde i Hyttegata. Hun har hatt flere utstillinger rundt om i Norge og i Kongsberg kirke. Som kunstner gikk hun under aliaset «Gun Mads».

Hun beskrives som en estetisk, ordentlig kvinne som kjente flere i byen og nabolaget godt.

Anne Høva Glenna (68) og Toril Dahl Brandt (70) kjente Madsen godt, og sa til VG etter hendelsen at det som har skjedd føles uvirkelig.

Venninnene beskriver Madsen som fargerik og modig. Hun hadde egne meninger, og var ikke redd for å stå på sitt.

VERDSATT KUNSTNER: – Kunsten bar henne etter at hun mistet ektemannen, sier fotograf Morten Krogvold.

På søken etter livets mysterier

Madsen stilte ut bilder sammen med den kjente fotografen Morten Krogvold, blant annet i Kongsberg kirke. Han har også kuratert en utstilling for Madsen i Oslo. De kjente hverandre godt.

– Det er ufattelig at Gun er død. Jeg tenker at det nesten ikke er mulig. Hun var en ekstremt søkende kunstner - etter livets alvor og store utfordringer og mysterier, sa Krogvold til VG i forbindelse med at navnene på de fem Kongsberg-ofrene ble frigitt.

Madsen var opptatt av livets store spørsmål, sier han. Hun likte også å diskutere god litteratur og kunst.

– De siste årene var mer utfordrende og ensomme, etter at hun mistet mannen sin til Alzheimer, forteller Krogvold.

– Det var kunsten som bar henne etter dette. Hun var en miks mellom amatør og profesjonell, som levde i pakt med naturen. Hun var et undrende menneske, det var en gave hun hadde, sier han.

ELSKET OG SAVNET: Familie og venner samlet seg til et siste farvel for Gun Marith i Kongsberg kirke i dag.

– Min sjelevenn

Kantor og organist i Kongsberg kirke, Matthias Anger, bodde i samme hus som Gun Marith Madsen, og ble vitne til grusomhetene i Hyttegata for halvannen uke siden og måtte flykte fra drapsmannen.

Han fremførte musikk på cello i sin nærmeste nabos bisettelse i dag.

– Hun var min sjelevenn, et helt fantastisk menneske, sa han til VG sist helg.