Hydro-dataangrepet: Kripos slo til mot kriminelt nettverk

Flere adresser i Ukraina er ransaket.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hydro ble i januar 2019 rammet av et såkalt løsepengevirus-angrep som lammet bedriften.

Nå har Kripos gjennomført ransakinger på flere adresser, tilknyttet 12 personer, i en koordinert internasjonal politiaksjon mot organiserte digitale kriminelle i Ukraina.

I en pressemelding skriver Kripos at de mener de 12 personene har hatt ulike roller i et nettverk av kriminelle som står bak alvorlige dataangrep rettet mot over 1800 ofre i 71 land – inkludert Hydro-angrepet.

– Aksjonen begynte tirsdag 26. oktober, og en delegasjon fra Kripos er i Ukraina for å bistå i etterforskningen, som koordineres av Europol, sier leder for seksjon for datakriminalitet ved Kripos, Håvard Aalmo, i pressemeldingen.

Det ble tatt beslag i store mengder elektroniske enheter, kontanter og flere dyre biler, opplyser Kripos videre.

– Arbeidet fremover, både i Ukraina og i Norge, vil i det vesentlige være knyttet til avhør og gjennomgang av store datamengder som er sikret i forbindelse med aksjonen, sier Aalmo.

Hydro betalte ikke løsepenger til hackerne, men angrepet kostet dem 800 millioner kroner.

– Aksjonen viser at det er mulig å komme videre med en anmeldelse av slike angrep, slik Hydro gjorde, og at det nytter å etterforske. Det har vært nitid og møysommelig arbeid å finne frem til disse personene, men politiet har hatt god progresjon gjennom å følge sporene som er hentet inn i etterforskningen, sier Aamo.