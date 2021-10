MANNSKAPER I SVING: Et stort antall mannskaper, blant annet fra brannvesenets USAR-team, bistår i redningsarbeidet.

Redningsaksjonen i Kvam: Har funnet gjenstander ved fossen

TOKAGJELET (VG) Politiet har gjort funn av blant annet klesplagg i søket etter de tre savnede personene i Kvam. De har nå mindre håp om å finne dem i live.

Gjenstandene ble funnet i nærheten av båten som knyttes til de savnede på Tokagjelet i Kvam kommune i Vestland.

– Klesplaggene ble funnet av dronene. Det er utfordrende terreng der de ble funnet, sier innsatsleder Svein Valland Laupsa i Vest politidistrikt.

På spørsmål om de har håp om å finne personene i live, svarer han:

– Vi håper og tror, men mulighetene er små. Men enn så lenge er det fortsatt en redningsaksjon.

Dette vet vi:

En stor redningsaksjon ble iverksatt søndag kveld, da en person varslet politiet om tre personer og en hund i en robåt som var observert drivende nedover Tokagjelselva

Båten drev mot en stor foss, som har et fritt fall på rundt 15 meter

Redningsaksjonen fortsatte gjennom natten, og det ble gjort funn av en åre. Mandag formiddag ble det også funnet en båt , et stykke nedenfor fossen

Redningsmannskapene har derfor konsentrert søket i dette området

Det er foreløpig ikke gjort funn av personer

Ved 13.30-tiden sendte Hovedredningssentralen et redningshelikopter av typen SAAR Queen til stedet

Hadde tau til sikring

De tre som er savnet er en voksen kvinne og to voksne menn, alle bosatt i Askøy kommune. En hund er også blant de savnede.

Politiet beskriver personene som sjø- og fjellvante. De skal ha krysset elven for å komme over til en hytte, noe de pleier å gjøre, ifølge politiet.

Innsatsleder Laupsa forteller at de var på vei fra sørsiden og over til nordsiden, der hovedveien ligger. De har også hatt et tau som er festet på hver sin side av elven for å kunne sikre seg mot å bli tatt av strøm. Laupsa er ikke kjent med om det har røket.

Norske Redningshunder, Røde Kors, mannskaper fra politi, brannvesen og Sivilforsvaret deltar i redningsaksjonen. De har også operert en drone i området.

Mandag ettermiddag sier aksjonsleder Birger Asheim i Røde Kors til VG at de har god progresjon, med ressurser på land og i vann.

– Vi søker i avgrensede områder. Det er enklere rammer for oss enn hvis det hadde vært på land. Været er veldig skiftende, nå er det forholdsvis fint vær, sier han klokken 14.30.

