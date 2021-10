Nye vaksineråd etter bivirkninger blant unge menn: Theodor (20) fikk hjertebetennelse

Myokarditt er definert som en betennelse i hjertemuskulaturen, som kan skyldes virus, giftstoffer, bakterier eller autoimmune reaksjoner. De fleste tilfellene har godartet forløp og krever ikke behandling utover smertestillende eller betennelsesdempende, men i sjeldne tilfeller kan myokarditt ha et alvorlig forløp med nedsatt hjertefunksjon og hjertesvikt. ​

Perikarditt er en betennelse av hjerteposen, en hinne som omslutter hjertet. Den vanligste årsaken er virusinfeksjon, og tilstanden har vanligvis god prognose. Ved behov behandles perikarditt med smertestillende eller betennelsesdempende legemidler.

Vanlige symptomer på perikarditt og myokarditt er: Brystsmerter, tungpustethet, hurtig eller uregelmessig puls. Alle som får brystsmerter, tungpustethet eller hurtig eller uregelmessig puls bør oppsøke lege uavhengig av om de er vaksinert eller ikke.

Personer i alle aldre har vært rammet, men flest menn under 30 år. Hvis noen får denne tilstanden etter første vaksinedose, har FHI vurdert at man bør avstå fra andre dose hvis ikke en individuell vurdering tilsier noe annet, som et føre var-prinsipp.

