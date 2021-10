DØMT: Tidligere advokaten Halstein Sigbjørn Sjølie fikk dommen fredag 1. oktober.

Eksadvokat dømt for underslag av 100 millioner

Den tidligere advokaten Halstein Sigbjørn Sjølie er i dømt til fem år og seks måneders fengsel for underslag av omkring 100 millioner kroner.

Publisert: Nå nettopp

Sjølie er også dømt til å betale erstatning til 15 fornærmede på om lag 50 millioner kroner og ble fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet i fem år, skriver Økokrim i en pressemelding.

Det var TV 2 som omtalte saken først.

Høsten 2019 ble Sjølie satt under forvaltning av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, samtidig som Finanstilsynet vedtok at eiendomsmeglervirksomheten hans skulle avvikles. Politiet startet også etterforskning.

I mars tok Økokrim ut tiltale mot den tidligere advokaten. Nå er han altså dømt i til fengsel i fem år og seks måneder en tilståelsesdom. Dommen er rettskraftig.

– Det er en alvorlig sak, både fordi det er snakk om betydelige beløp, men også fordi vi mener tiltalte har brutt med den særlige tilliten som følger med stillingen han hadde som advokat, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie, som var påtaleansvarlig i saken, i pressemeldingen.

VG har tidligere snakket med Sjølies kollega advokat Bjørn Haugen etter Økokrim tok ut den omfattende tiltalen.

– Vi har vært gode kolleger, også skjer dette. Vi vet ikke hva som eventuelt har vært motivasjonen. Vi har fått høre noen halvkvedede viser, men det er vanskelig å vite, sa Haugen til VG da.

Økokrim siterer dommen i pressemeldingen:

«Underslaget anses som grovt fordi verdien er betydelig, det har pågått over flere år, det er begått ved brudd på den særlige tillit som følger med tiltaltes stilling, virksomhet og oppdrag og fordi det er ført og utarbeidet uriktige regnskaper og uriktig regnskapsdokumentasjon.»