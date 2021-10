NY PERIODE: Geir Adelsten Iversen (Sp), her sammen med Rune Sjåstad (Ap) når det nye Stortinget møttes for første gang fredag ettermiddag.

Sp-toppens krav: Dette må vi levere på i forhandlingene

En Ap/Sp-regjering bør ha en helt egen Nord-Norgeminister med masse «power» og en stor pengesekk, mener Sps stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen. Han er også klar på hvor Sp ikke kan kompromisse i forhandlinger.

Senterpartiet har vært helt tydelig på særlig tre saker i Nord-Norge:

Andøya må få beholde sin militære flyplass.

Lærerutdanningen på Nesna skal ikke legges ned.

Troms og Finnmark fylke skal oppløses.

Sakene handler om politikk.

Men for én mann er det personlig.

Geir Adelsten Iversen har nemlig en tett personlig tilknytning til samtlige av Senterpartiets største saker i nord.

Stortingsrepresentanten har studert til å bli lærer ved Nesna, han er født og oppvokst på Andøya, og han bor i Finnmark – som kjemper for løsriving fra Troms.

– Jeg føler på presset. Nei da, jeg tar det med godt humør og er glad for at folk har valgt meg inn og at jeg muligheter til å levere. Jeg skal være et hår i suppa ganske lenge på disse tingene, sier han.

FINNMARK: Geir Adelsten Iversen har levert et sterkt valg for Sp i Finnmark. Nå vil han ha resultater.

Kjemper for utdanning på Nesna

Iversen mener det er en stor forventning både blant velgerne men også internt i partiet på at det leveres på disse sakene i nord.

– Det blir stor skuffelse. Nord-Norge vil synes det er trist, sier Iversen.

Styret ved Nord universitet besluttet i 2019 å legge ned deres lærerutdanningstilbud i Nesna – til store protester. Senterpartiet har også programfestet i sitt partiprogram at utdanningstilbudet skal videreføres.

Og: Midt under valgkampen ga partileder Vedum selv følgende løfte til lokale medier:

– Vi skal gjenreise høyere utdanning i Nesna, og det skal med i regjeringserklæringen, sa Vedum til Rana blad.

Selv studerte Iversen på lærerhøyskolen i Nesna i 1979 i tre år, og er full av lovord om utdanningen.

– Det er få steder hvor man har hatt så tydelig beskjed til et lokalsamfunn som på Nesna. Kan du si noe om det?

– Det er ikke bare i den saken. Det er i mange saker at Senterpartiet må levere i forhandlinger. Jeg tror Sp er håpet for mange i nord.

Han fortsetter:

– Det er derfor jeg sier det med en egen Nord-Norge-minister, som virkelig kunne sette søkelyset på dette. Vi skal lage arbeid og har et land fullt av ressurser. Nord-Norge har mye ressurser. Vi må utnytte det.

PÅ TINGET: Geir Adelsten Iversen hilste hjertelig på Sp-veteran Per Olaf Lundteigen på gruppemøte forrige uke.

Egen Nord-Norgeminister

Iversen mener nemlig at alle sakene i Nord-Norge regjeringen må håndtere i den kommende fireårsperioden gjør at de ideelt sett burde utpeke en egen Nord-Norge-minister.

Han sier at en slik minister må ha litt kraft og penger for å unngå å bli som dagens distriktsminister, som han sier ikke har fungert.

– Skal man ha en slik minister, så må man ha litt «power». Jeg synes egentlig synd i henne, sier han.

Iversen mener ikke nødvendigvis hans statsråd for Nord-Norge trenger et eget departement, men foreslår:

– Han bør jo være rett under statsministeren, sier han og humrer.

MILITÆRE FLY: Flystasjonen på Andøya skal flyttes til Evenes.

Flyplass på Andøya

Når det kommer til oppløsning av Troms og Finnmark fylkeskommune, sier Iversen at dette er en av sakene hvor partiene allerede er enige.

En av stridssakene mellom Ap og Sp i nord har vært flyttingen av den militære flyplassen fra Andøya til Evenes.

Sp vil bevare Andøya som flystasjon, mens Ap i 2016 stemte for å flytte de maritime overvåkningsflyene til Evenes. Det er allerede brukt rundt to milliarder kroner på flyttingen av flybasen.

– Ja, det er helt vilt at det blitt som det er blitt. Vi er nødt å stoppe dette og få det tilbake, sier Iversen.

– Arbeiderpartiet er på en helt annen linje enn Sp der, sier han.

Vansker for kompromiss

– Er disse sakene så viktige for Senterpartiet at man ikke kan kompromisse på dem?

– Ja, det er en del ting som er viktig. Noen er veldig viktig og jeg vil si at vi nå er inne på noen av de viktigste sakene for Senterpartiet i nord. Slik jeg ser det, så ville det nok være vanskelig for Sp å måtte kompromisse på disse sakene. Hvis man må inngå kompromiss, så må det være gode kompromiss som gjør at alle kan leve med det, sier han.