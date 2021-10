Jenny Myklebust og Siril Finne jobber begge som lærere og er blitt rutinerte aksjonister i kampen for videre studietilbud på Nesna.

«Alt» står på spill for Nesna: − Tør ikke tenke på hva som skjer om vi ikke leverer

NESNA (VG) Få plasser er forventningene til regjeringsforhandlingene så enorme som på Nesna. Senterpartiets varaordfører i kommunen tør knapt tenke på hva som skjer om partiets løfte til lokalsamfunnet ikke innfris.

– Vi føler oss lurt. Lurt, og utsatt for et svik. Nesna har blitt kalt distriktsopprørets episenter, og jeg skjønner hvorfor, sier ordfører Hanne Davidsen.

Hun snakker om Nord universitets beslutning om å legge ned utdanningstilbudet på Nesna. Det til tross for lovnader om at tilbudet der skulle utvikles, og ikke nedlegges, da Høyskolen på Nesna fusjonerte med universitetet i 2016.

Begrunnelsen var at universitet ville spare penger, og ønsket samle fagmiljøene sine på færre campuser.

ORDFØRER I VINDEN: Hanne Davidsen (Ap) er ordfører på Nesna, og har høye forventninger til regjerings

Saken har vakt stor oppstandelse både lokalt og regionalt. Særlig Senterpartiet har lovet dyrt og hellig at skolen skal gjenopprettes som selvstendig høyskole, mens også Ap har lovet et videre studietilbud på Nesna.

Vedum har ifølge aksjonistene fleipet med at han har vært mer på Nesna enn hjemme og besøkt kona. Støre har på sin side kritisert nedleggelsen av studiestedet i sin landsmøtetale så sent som i april.

Innbyggerne på Nesnas oppmerksomhet er vendt mot regjeringsforhandlingene mellom Ap og Sp på Hurdalsjøen hotell. De to partiene fikk nemlig over 60 prosent samlet oppslutning på Nesna i stortingsvalget – dermed venter folk nå på at lovnadene innfris.

AKSJONISTGENERAL: Jenny Myklebust har i flere år kjempet for utdanningstilbudet på Nesna, og gir seg ikke før høyskolen er reetablert.

Kvinnene som ble – og tar kampen

– Forventningene er enorme på Nesna til regjeringsforhandlingene. Nå må partiene levere, for vi har dårlig tid. Vi forventer å få gjennomslag når Ap og Sp legger fram sin regjeringserklæring.

Det sier Jenny Myklebust. Hun og Siril Finne er eksempler på to studenter som har kommet til Nesna for utdanning, og blitt værende. De to jobber som norsklærere ved den videregående skolen i Nesna.

Myklebust leder folkeaksjon for høyere utdanning på Helgeland, som kjemper for å bevare utdanningstilbudet.

Hun er oppvokst på vestlandet, men ble igjen på Nesna etter å ha «funnet seg en nordlending» under studiene. Med klingende vestlandsdialekt fremstår hun kanskje som en noe utradisjonell aksjonistgeneral for distriktsopprøret i nord. Men hun bedyrer at kampen om skoler og lokalisering er like tøff i vest som i nord.

Dårlig tid

Nesna har dårlig tid. Om ikke skolen blir reetablert vil den etter planen bli nedlagt og bygget solgt våren 2022.

– Da vil fagmiljøet ved skolen forvitre, sier Myklebust.

Hun viser til behovet for høyt kvalifiserte lærere på Helgeland, for å være attraktiv for tilflytting.

– Nesna sørger for at vi får utdannet lærere til regionen og kommunene omkring. At det er samlingsbasert gjør også at utdanningen blir aktuell for folk som ikke ellers nødvendigvis ville hatt mulighet til å fullføre en lærerutdanning.

Hun legger til:

– Campus Nesna har hatt god søker til lærerutdanning og skåret i landstoppen på studiebarometeret. sier Myklebust.

«Nord-Norges Balkan»

Mens Helgeland-området er preget av konflikt om lokalisering av andre tjenester, er regionen samstemt i ønsket om å reetablere Høyskolen på Nesna.

– Helgeland kalles jo for «Nord-Norges Balkan» fordi man er så uenige om så mye, se bare på sykehus- og flyplassdebatten. Men her er det en sak alle faktisk er enige om, sier Finne, og viser til at ordførere i alle 18 kommunene i regionen har undertegnet et samlet opprop om å beholde lærerutdanningen, for å sikre tilgang på tilgang på kvalifisert lærerutdanning.

Siril Finne og Jenny Myklebust forteller at de er fornøyd med en ny regjering, men tar ikke noen seier på forskudd.

Advarer mot detaljstyring

Universitetssektoren advarte i forrige uke Ap og Sp mot å gjenopprette Nesna.

– Vi er mot detaljstyring av sektoren. Det gjelder også i saken om nedleggelse av studiesteder som på Nesna. Vår holdning er at det er institusjonene og universitetsstyrene som skal styre dette, sa styreleder i Universitets- og høgskolerådet, Sunniva Whittaker til VG i forrige uke.

Det argumentet går ikke Myklebust med på.

– Nord Universitet har vedtatt at de ikke vil ha et studiested her. Og vi ønsker oss ikke tilbake til dem heller, men heller å igjen bli en selvstendig høyskole.

Da Vigdis Moe Skarstein gikk av som styreleder ved Nord universitet, etter å ha vært med på å vedta nedleggelse av studiestedet på Nesna, forsvarte hun beslutningen, som hun mente var i tråd med oppdraget de hadde fått fra Stortinget:

– Det er vår oppgave å sørge for forskning som bidrar i nærings- og samfunnslivet i regionen og profesjonsutdanne totalt sett. Da kan det ikke være studiesteder hvor man utdanner noen for hvert enkelt lite sted. Alle må bidra til et større behov, uttalte hun til nettavisen Khrono.

Historikk for aksjonering

Nesna høyskole er ikke ukjent med aksjonering, skal vi tro kommunens ordfører, Hanne Davidsen.

– Da ølprisen økte med noen øre, så streiket elevene ved skolen. De nektet å møte til undervisning. Det samme gjorde de da husleien på studentboligene økte. Og de fikk jo gjennomslag hver gang. Det håper vi på nå og, sier ordføreren håpefullt.

Varaordføreren i kommunen sier at engasjementet på skolen har røtter tilbake til hele skolens hundre år lange historie. Han forteller at et bilde av den folkekjære kunstneren Kaare Espolin Johnson i sin tid ble stjålet av studentene, og skulle brennes siden det var «borgerlig» kunst. Bildet, hvor Petter Dass er motivet, ble likevel funnet i en kjeller før brenning. Det ble til slutt skånet av studentene siden «Espolin tross alt var nordlending», ifølge varaordføreren.

forrige

Varaordfører Knur-Are Einmo og ordfører Hanne Davidsen. Espolin-bildet som kunne endt som aske og pinnevev henger i bakgrunnen.

Varaordfører Knut-Are Einmo er valgt inn for Senterpartiet, og sier at denne saken nå handler om Senterpartiets troverdighet.

– Jeg tør ikke tenke på hva som skjer om vi ikke leverer på løftene våre til Nesna, sier Senterpartiets varaordfører på Nesna, Kurt-Are Einmo.

Han føler seg likevel trygg på at de vil få gjennomslag for saken i regjeringsforhandlinger.

– For både Senterpartiet og Ap har vært såpass tydelige i denne saken. Men jeg er nervøs for hvor stort gjennomslag vi får, og hva slags tilbud vi faktisk får her, sier han. Også varaordføreren jobber til daglig som lærer på den videregående skolen i kommunen.

Kim Daniel Bråten blir svært imponert av Ap og Sp om de leverer på løftene om å reetablere Høyskolen på Nesna. Men han tror det ikke før han får se det.

Mangler troen

Mens både politikere og aksjonister er full av håp, tro og forventninger på at Høyskolen skal gjenoppstå, er det ikke alle som har like høy tiltro til øvrigheten.

Kim Daniel Bråten jobber på Nesna mekaniske. Selv om han ikke har noe personlig forhold til høyskolen, sier han at høyskolen er svært viktig for lokalsamfunnet. Bråten tror ikke på at Nesna vil bli prioritert av politikerne.

– Jeg tror det ikke før jeg ser det. Det har vært så mange lovnader som ikke har vært levert på av politikerne. Men får vi tilbake skolen her ... Ja, så blir jeg imponert. Det må jeg innrømme, sier han.

– Hørt om oss

Dersom Nesna får gjenoppstå som høyskole vil utfordringene stå i kø. Flere av de ansatte har allerede sluttet, flyttet eller funnet andre jobber. De må knytte til seg enda mer kompetanse om de formelt skal klare å tilby et master i lærerutdanning. Og de vil måtte forholde seg til at Nord universitet allerede sliter med å fylle opp alle studieplassene på de eksisterende lærerutdanningene til Nord universitet.

Lokalt har de likevel tro at på ved en gjenopprettelse vil studentene komme strømmende. Rekruttering vil ikke være et problem, grunnet all oppmerksomheten lokalsamfunnet har fått de siste par årene.

– Ja, det er det ikke tvil om. Nå har alle hørt om oss, sier Siril Finne.