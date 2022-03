MIDLERTIDIG LOV: Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen sier at regjeringens første prioritet er at alle ukrainske flyktninger får oppholdstillatelse i Norge og integreres så fort som mulig.

Integrering av ukrainske flyktninger: − Vi har ingen tid å miste

Arbeids- og inkluderingsdepartementet jobber med forslag om en midlertidig lov som skal gi fortgang i integrering av ukrainske flyktninger, opplyser arbeids- og inkluderings minister Marte Mjøs Persen (Ap).

Av Lena Rustan Fidjestad

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

To millioner ukrainere har flyktet fra den russiske invasjonen av hjemlandet sitt, opplyser FN tirsdag. I Norge har flere allerede meldt sin ankomst, både på flyktningmottak og i private hjem.

Foreløpig er situasjonen uklar i form av omfang og varighet, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

– Vi har ingen tid å miste. De ukrainske flyktningene kommer i stort omfang – da må vi sette i gang ekstraordinære tiltak, sier hun.

PÅ FLUKT: Krigsflyktninger fra Ukraina ved landets grense mot Polen tirsdag.

– Vil være et hurtigspor

Persen sier at regjeringens første prioritet er at ukrainske flyktninger som får innvilget kollektiv beskyttelse i Norge, skal få opplæring i norsk og det norske samfunn så fort som mulig – også før de er bosatt i en kommune.

Hun forteller at loven vil gjelde for personer i mottak og i private hjem.

– Den midlertidige loven vil gi fortgang i integreringen og bruk av dagens hurtigspor. Det vil sørge for å sørge for at ukrainske flyktninger får opplæring og kommer seg raskt inn i jobb og utdanning, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

De ukrainske flyktningene vil få status kollektiv beskyttelse for å kunne gi dem de samme rettigheter som ved vanlig asylvedtak, men uten individuell vurdering av hver enkelt.

– Med den statusen vil vi sørge for at de får et hjem, og at de kan bli integrert i et nytt lokalmiljø, sier Mjøs Persen, og legger til at de vil sørge for at barn for gå i barnehage og på skole, og at voksne kan gjenoppta studier eller begynne i jobb.

KREVER HURTIGSPOR: Frp-leder Sylvi Listhaug vil at de ukrainske flyktningene skal slippe å gå på et toårig introduksjonsprogram.

Listhaug krever arbeidstillatelser fra første dag

Tidligere tirsdag uttalte Frp-leder Sylvi Listhaug til VG at hun krever et eget hurtigspor for ukrainere, med arbeidstillatelser fra dag én.

Listhaug vil at de ukrainske flyktningene skal slippe å gå på et toårig introduksjonsprogram, og sier at de heller bør få tilbud om norskopplæring tilpasset deres situasjon.

De ukrainske flyktningene vil starte i introduksjonsprogram, opplyser Persen.

– Vi tar også grep for å sikre en enklere kartlegging slik at vi i størst mulig grad får bosatt flytningene slik at de kan bruke kompetansen sin. Med for eksempel sykepleieutdanning kan det være fornuftig å bosettes i nærheten av et sykehus.

– Hvordan ser du på arbeidet med å få de ukrainske flyktningene ut i jobb - er det nok tilgjengelige jobber i Norge for denne gruppen?

– Det er skrikende behov for arbeidskraft i Norge, og med dialogen vi har med de involverte partene, er jeg sikker på at vi skal få folk ut i arbeid, svarer ministeren.

Svar fra kommunene innen torsdag

Før krigens utbrudd hadde kommunene rapportert at de kan bosette inntil 7000 flyktninger.

– Regjeringen har bedt om at kommunene skal undersøke om de kan bosette flere enn oppgitt tall, og har gitt kommunene frist til å rapportere dette til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) innen torsdag, informerer Persen.