Russlands ambassade: Beklager retur av Putin-medalje

Russlands ambassadør i Oslo beklager at mangeårig brobygger mellom Norge og Russland, Rune Rafaelsen - returnerer vennskapsordenen han fikk fra president Putin.

– Rune Rafaelsens beslutning er beklagelig, skriver Russlands ambassadør i Oslo, Teimuraz Ramishvili i en e-post til VG.

Bakgrunnen er at tidligere ordfører og mangeårig brobygger mellom Norge og Russland, Rune Rafaelsen i forrige uke sendte tilbake sin vennskapsmedalje som han mottok fra president Putin.

Rafaelsen begrunnet tilbakesendingen med Russlands angrep på- og krigshandlinger mot Ukraina.

– Jeg hadde aldri hadde aldri trodd at Russland vil gå til krig og angripe Ukraina. Derfor leverer jeg medaljen tilbake. Vennskapsarbeidet jeg har brukt store deler av livet mitt på, er tilbake på et nullpunkt, begrunnet Rafaelsen til VG.

Han forfattet et lengre brev til Ramishvili der invasjonen i Ukraina fordømmes. Den russiske ambassadøren argumenterer på sin side for at det norsk-russiske samarbeidet i nord må fortsette.

– Uansett hva som skjer i forholdet vårt, forblir vi naboer. Rent praktisk er det åpenbart at Norge ikke har mindre interesse av samarbeid med de russiske nordområdene, spesielt med Murmansk-regionen. En oppsigelse av samarbeidet er ikke Russlands valg. Vi vil ta utgangspunkt i at sunn fornuft i Norge, spesielt i nord, vil seire, skriver ambassadøren.

Teimuraz Ramishvili har også lagt merke til at norske styresmakter har vedtatt og sendt 2000 M72 panservernkanoner til Ukraina.

– Å sende våpen til Ukraina av Norge er et ekstremt uvennlig skritt. Slike handlinger er en av årsakene til den nåværende situasjonen og militariseringen av Ukraina, som skaper problemer for Russlands sikkerhet, formulerer Putins og det russiske regimets fremste representant i Norge.

Fordømmer Russlands invasjon

Rune Rafaelsen har vært ordfører i grensekommunen Sør-Varanger i seks år, og er kjent for sitt kontaktskapende arbeid mot nabolandet i øst.

Han synes ikke den russiske ambassadøren treffer spikeren på hodet med sine vurderinger.

– Det er umulig å forholde seg til et udemokratisk regime som bryter menneskerettigheter ved å angripe et demokrati i et fredelig land. Denne krigen er ikke det russiske folk sin krig. Det er Putins krig. Det er han som har ansvaret for folks manglende sikkerhet i denne krigen, ingen andre, sier Rafaelsen til VG.

I motsetning til sin etterfølger som ordfører i Russlands nabokommune Sør-Varanger, Lena Bergeng, så støtter Rafaelsen den norske våpenstøtten til Ukraina.

– Jeg er glad for at den norske regjeringen har sendt panservernvåpen til Ukraina. Det er beklageligvis nødvendig, sier Rafaelsen til VG.