HENTET DANSKE ERFARINGER: Statsminister Jonas Gahr Støre under praten med sin partikollega og statsminister i Danmark.

Dansk-norsk toppmøte om corona

Statsminister Jonas Gahr Støre hadde fredag en coronasamtale med Danmarks statsminister, Mette Fredriksen. Støre sier at Norge raskt vil vurdere å gi boosterdose til voksne under 45 år.

– Vi utvekslet erfaringer om covid og lyttet til hverandres erfaring. Det var nyttig, sier Støre til VG etter corona-samtalen mellom de to nordiske statsministrene.

Han sier at Danmark har veldig lik situasjon som Norge, høye smittetall, ja høyere enn i Norge akkurat nå, hvor begge landene har måtte innføre strenge tiltak for å hindre spredningen av omikron.

PARTIKAMERATER I SJEFSSTOLEN: Mette Fredriksen og Jonas Gahr Støre coronapratet fredag.

Fredriksen sammenliknet i samtalen - med for ett år siden.

– Hun opplever at kapasiteten var hardere prøvet i desember i fjor enn den er i desember i år. Der er situasjonen litt annerledes i Norge.

Han sier at de også diskuterte vaksinestrategi.

– Det er veldig klart budskap i begge land om at vi må få satt tredje dose. Fra norsk side er vi opptatt av å gjøre alt vi kan for å ha så høyt tempo i vaksineringen som mulig, sier Støre:

Statsministeren sier regjeringen vil følge rådet fra Folkehelseinstituttet (FHI) som kan gi de første 45-åringene et tredje stikk allerede før jul:

– Vi får snart råd fra FHI om boostervaksinering av dem under 45, og kommer til å behandle saken så raskt vi kan. Det er veldig positivt hvis instituttet mener at kommunene som har mulighet til det kan starte vaksinering av denne gruppen før jul.

VG fikk bekreftet tidligere fredag at FHIs faglige vurderingen av vaksinasjon i gruppen 18 til 45 ferdigstilles nå, slik at det ikke skal forsinke vaksinasjonstempoet.

DIGITALT: Jonas Gahr Støre fulgte med på dokumenter på mobilen.

Militære, studenter og andre krefter trekkes inn i arbeidet med å vaksinere befolkningen.

Norsk Rederiforbund og Norsk Industri ønsker også å bidra.

De har bedriftshelsetjenester knyttet til rederiene og store bedrifter.

– Både Norsk Industri og Rederiforbundet har tilbudt seg å bruke våre bedrifters kapasitet til å sette booster-vaksiner på arbeidere og sjøfolk. Vi har medisinsk kapasitet i verdikjeden, skriver lederne i de to organisasjonene, i et felles innlegg.

– Det eneste vi trenger er tilgang til vaksinedoser og mulighet til å registrere vaksinene slik at dokumentasjonen for den enkelte vaksinerte er oppdatert, skriver Stein Lier Hansen i Norsk Industri og Harald Solberg i Norges Rederiforbund.

– Det er bare å kjøre på

Støre sier initiativet tas imot med takk.

– Vi heier på alle gode krefter. Det er bare å kjøre på, i kontakt med kommunen. Nå tar vi i bruk mange kreative løsninger, blant annet forsvaret og apotekene som åpner opp.

– Har vi nok doser?

– Ja, det har vi. Her gjelder det å ha høy motivasjon og nok armer å sette vaksine i, sier statsministeren.

Da Solberg-regjeringen stengte ned landet, var Støre ute og kritiserte regjeringen for å først stenge ned og for sent å komme med tiltak.

– Ser du deg i bakspeilet kan du bli kritisert for det samme; kraftfulle tiltak først, og så senere er støtteordninger på plass?

– Jeg mener kritikken den gang var berettiget. Nå har vi parallelt med våre tiltak lagt frem støtteordninger og iverksatt kompensasjonsordninger og gitt støtte til kulturlivet. Men vi må snakke med partene for å justere ordningene slik at de treffer best mulig dem som skal hjelpes, sier Støre.