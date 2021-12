FHI vil unnta ansatte i skoler og barnehager fra karantene

Flere skoler og kommuner har meldt om utfordringer på grunn av de nye karantenereglene.

Av Oda Leraan Skjetne

Torsdag kom det nye karanteneregler, som gjør at flere nordmenn vil havne i karantene før og under julen. Nå må du igjen i nærkontakt-karantene dersom du hadde vært under to meter fra en coronasmittet i mer enn 15 minutter.

Barn under 18 år er unntatt fra slik karantene, men det er ikke lærerne og de ansatte i barnehagene.

– Man kan ikke holde skoler og barnehager åpne dersom lærere og øvrige ansatte skal i karantene hver gang de er i kontakt med noen som er smittet, og det kommer til de å være gjennom vinteren og våren, sier Pål Surén, forsker og spesialist i barnesykdommer hos FHI, til Utdanningsnytt.

Trondheim kommune slo torsdag alarm om en «prekær mannskapsmangel» i skoler, barnehager og helsetjenesten – og regjeringens nye karanteneregler har gjort situasjonen verre.

Utdanningsnytt skriver at FHI har sendt en anbefaling til regjeringen om å unnta ansatte i skoler og barnehager.

– Alle unntak fra smittekarantene gir økt risiko for smittespredning. Men vi mener dette handler om hvorvidt man vil at barnehager og skoler skal holde åpent vinteren og våren neste år, sier han til Utdanningsnytt.

Onsdag kunne ikke kunnskapsminister Tonje Brenna svare på om de ville endre disse reglene – og unnta lærerne og de ansatte i barnehagen.

– Det er åpenbart en kjempeutfordring å få dette til å gå i hop sammen med det å han nok voksne til stede i skole og barnehage, sa Brenna til VG.

