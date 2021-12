DEN STILLE TIDEN: Julen er en fin tid for mange, men ikke for alle.

Derfor øker volden i julen: − Familien blir fanget i en boble

Hvem er voldsutøverne i norske hjem? Det er deg og meg, det, sier prosjektleder Stig Jarwson.

– Det går ikke an å peke ut en voldsutøver, det kan skje oss alle sammen. Vi er sammensatte som mennesker, vi har alle angst og depresjon og sinne, og det er naturlige følelser som vi må lære oss å leve med. Som voldsutøver må man lære seg hva man skal gjøre når knappene blir trykket på.

Det sier Stig Jarwson. Han er prosjektleder ved det polikliniske tilbudet for voldsutøvere ved St. Olavs hospital i Trondheim, og forteller at kombinasjonen jul og pandemi kan føre til flere voldshendelser.

– Familien blir fanget i en boble der det ikke er utløp for stress og frustrasjon, og da skal det lite til før det smeller, forklarer Jarwson.

De siste 20 årene har miljøet på St. Olavs utviklet et opplegg kalt Brøsetmodellen, som nå brukes i alle landets fylker.

På Brøset har de normalt rundt 60 personer til behandling, og under pandemien har de sett en økning i antall henvendelser.

– Vi ser en økning rundt ferier og høytider, når familier naturlig tilbringer mye tid tett på hverandre. Under pandemien har den tiden sammen blitt forlenget, og spenningene stiger, forklarer Jarwson.

Han peker på at trang økonomi og permitteringer også kan høyne stressnivået.

– Familien blir en boble preget av stress og frustrasjon. Man mister jobben eller blir permittert, ungene går mye hjemme og det er angst for å bli smittet. Nervesystemet er i alarmberedskap hele tiden.

En ny studie fra St. Olavs hospital viser at det under nedstengingene i mars og desember 2020 var en økning på 54 prosent i antall meldinger inn til politiet i Trøndelag om vold i nære relasjoner.

– Under nedstengingen ble voldsutsatte og voldsutøvere i større grad tvunget til å være hjemme sammen hele døgnet, med færre muligheter til å komme seg unna for begge parter, forklarer Merete Berg Nesset.

Hun jobber ved St. Olavs Hospitals avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri og er en av forskerne i studien.

Hvorvidt den store økningen i antall meldinger til politiet skyldes at andre instanser var stengt eller om det reflekterer en faktisk økning i voldshendelser har ikke studien sett på.

Alle har et potensial

Brøsetmodellen består blant annet av gruppeterapi, som Jarwson mener er spesielt nyttig.

– Det er nettopp det at det er flere som sliter med det samme, og lære hvordan andre løser det som er spesielt nyttig. Gjennom kurset lærer de om sine risikosituasjoner og hvilke tanker og følelser som kan lede til sinne og vold.

Han beskriver den typiske familien som er preget av vold, som et hjem hvor det kanskje er lite snakk om følelser, og at alt kommer til uttrykk gjennom sinne.

På spørsmål om hvem voldsutøverne er, svarer kan umiddelbart:

– Det er deg og meg, det. Det er i alle samfunnslag, alle yrker, det er hvermannsen som kan ha et sinneproblem. Hos oss er det alt fra studenter til toppsjefer. Alle kan ha et sinneproblem i nære relasjoner som man ikke gir uttrykk for.

Slik skal man håndtere sinnet

Jarwson forteller at metodene og modellene de bruker i behandling av voldsutøvere viser veldig god effekt.

– Hvert fall 80–85 prosent klarer å lære seg de verktøyene som skal til slik at de kontrollerer seg bedre selv, klarer å kommunisere på en bedre måte, og ikke bruker makt og vold.

Å begrense alkoholinntaket og tenke gjennom hva volden kommer av, og hva konsekvensene av den er, er sentralt, mener Jarwson.

– Er partneren din sammen med deg fordi hun er redd deg, eller fordi hun er glad i deg? Skal relasjonen baseres på kjærlighet eller makt? Hvem vil du egentlig være i øynene til din kjæreste og barn?

Han peker også på at stress og frustrasjon er utløsende for volden, og at utøverne må finne metoder for å håndtere dette før det går over streken. En luftetur, eller en pause kan være nøkkelen. Han anbefaler også en beredskapsplan om man er bekymret.

– Som voldsutøver må man lære seg hva man skal gjøre når knappene blir trykket inn. Som voksne mennesker må vi tåle å kjenne litt emosjonell smerte, uten at det skader dem man er glad i.