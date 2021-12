CORONAVIRUS: Blir du smittet av coronaviruset vil et lyspunkt være at du er bedre beskyttet mot fremtidige varianter.

FHI om infeksjon pluss vaksine: − Da har du en superbeskyttelse

Er du uheldig og blir smittet før eller etter to vaksinedoser, kan du være bedre stilt mot nye virusvarianter enn hvis du har tre doser.

Ekspertene kaller det hybridimmunitet, eller superimmunitet:

– Med superimmunitet får du i pose og sekk. Både den brede beskyttelsen fra gjennomgått infeksjon og en spisset beskyttelse fra vaksinen. Den spissede er viktig for å få de høye nivåene av antistoffer. Den brede gir bedre beskyttelse mot ulike virusvarianter fordi den ikke er så avhengig av endringer i spike-proteinet, sier overlege Sara Viksmoen Watle i Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.

Hun er Folkehelseinstituttets ekspert på vaksineeffekt.

Men å la seg smitte er noe de absolutt ikke oppfordrer til, understreker Watle. Det er fordi det fortsatt er en liten risiko for at også friske kan bli alvorlig syk når så mange blir smittet samtidig.

– Tre doser den beste forsikringen mot å bli alvorlig syk med den smittesituasjonen vi har nå, sier hun.

Men skulle uhellet skje og du blir smittet, vil beskyttelsen din altså sannsynligvis være bedre med en infeksjon før eller etter fullvaksinering enn de som har fått tre doser med vaksine.

Når du får vaksinen, får kroppen bare se taggene på coronaviruset (spikeproteinet), mens når du får infeksjonen, får kroppen se hele viruset og lager forsvar mot større deler av viruset.

RNA-vaksinene Moderna og Pfizer er basert på spikeproteinet.

Alle kombinasjoner bra

Det er vist i en rekke studier at den beste beskyttelsen oppnås når immunitet gjennom infeksjon forsterkes med en vaksine. Det er mindre data på motsatt, nemlig å få infeksjon på toppen.

Men FHI regner med at alle kombinasjoner er bra: Både infeksjon + to doser, infeksjon + en dose + infeksjon og to doser + infeksjon.

– Da har du en superbeskyttelse. Alle kombinasjoner vil kunne gi en fordel mot nye virusvarianter. Men det fordrer at du tåler den infeksjonen og ikke blir alvorlig syk.

Det kan hende du får en litt mindre bred beskyttelse når du får vaksinen før infeksjonen, men du vil likevel få en bredere beskyttelse mot fremtidige varianter enn med tre doser.

Vaksine tryggere valg

Men hvor god beskyttelse man får etter en infeksjon, avhenger også av hvor mye virus du får og dermed hvor syk du blir:

– Du vil få en kraftigere immunrespons hvis du utsettes for mye virus, og dermed blir syk og får tydelige symptomer som forkjølelse og feber.

Overlegen legger til at det er veldig individuelt hvordan både unge og eldre vil reagere på en infeksjon, og det vil alltid være noen friske uten underliggende sykdommer som kan bli alvorlig syke, selv om det er sjelden. Når det gjelder vaksinasjon, kan alle sikres en immunrespons som bidrar til mindre alvorlig sykdom, mens dette ikke er garantert hvis du får covid-19.

En ny, norsk studie som har sett på 400 smittede, viser at nesten alle hadde gode mengder antistoffer et år etterpå, ifølge NRK som omtalte studien først. Også de med milde symptomer.

Selv om vaksinen ikke er skreddersydd mot omikron, viser flere studier at en boosterdose gir en bredere og bedre beskyttelse mot omikron enn to doser. Det er fordi immunforsvaret ved en tredje dose bygger videre på der «det slapp» ved andre dose. Da produseres det flere og mer varierte antistoffer.

– Oppfriskningsdose vil øke beskyttelsen mot både delta- og omikronvarianten. Igjen så ser vi at de som både har hatt infeksjon tidligere og er vaksinert har ekstra god immunrespons, og vil nok være bedre beskyttet mot Omikron og andre fremtidige virusvarianter.

I FHIs siste booster-anbefaling til regjeringen, skriver de at tre doser med samme vaksine teoretisk sett kan gjøre at man stiller dårligere mot nye varianter, såkalt «immune imprinting»:

– Rent teoretisk kan det være at det er vanskelig å snu immunresponsen mot fremtidige virusvarianter som er veldig annerledes enn de vi har i dag. Det er vist for influensa, men foreløpig er det ikke noe som tyder på at dette er et problem med coronaviruset. Og når vi nå står i en situasjon der vi trenger å øke beskyttelsen, er oppfriskningsdoser viktig.

Ønskelig med naturlig immunitet på sikt

– Hva ville du valgt, en naturlig booster eller en boosterdose?

– Jeg kommer til å ta oppfriskningsdosen. Det er mye smitte i samfunnet og høy belastning på helsetjenesten, jeg kan være uheldig og være en av de få som blir alvorlig syk og jeg kan risikere å smitte noen i familien min som ikke tåler det. Hvis jeg tilfeldigvis blir smittet, vil det sannsynligvis gå veldig bra og da ville jeg vært trygg på at jeg er godt beskyttet fremover.

– Hvis man hadde hatt bedre sykehuskapasitet, og generelt vært bedre stilt, ville det ikke da vært bedre med en infeksjon for de under 45 enn den boosteren vi har?

– Under en pandemi er det andre forutsetninger som ligger til grunn for vurderingene. På sikt kan oppfriskning gjennom infeksjon blant fullvaksinerte friske voksne være en god måte å bedre befolkningsimmuniteten. Men akkurat nå, når det er såpass mye smitte er vi bekymret for at for mye smitte skal overbelaste helsetjenesten.

– Dette viruset vil fortsette å sirkulere i befolkningen. Det vil sannsynligvis være noen grupper som trenger påfyll med vaksine med jevne mellomrom. Litt sånn som for influensa. For de som ikke er i risikogrupper, så vil kanskje en mild infeksjon på sikt være uproblematisk og kunne gi god beskyttelse mot fremtidige virusvarianter.