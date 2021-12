Vil la bedriftene vaksinere ansatte: − Ikke nok tempo i vaksinearbeidet

Norsk Industri og Rederiforbundet kritiserer helsemyndighetene for ikke å sikre at vaksineringen med boosterdose går kjappere.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Nå nettopp

Regjeringen har nå satt inn både apotekene og Forsvarets sanitet for å få fortgang i vaksineringen med boosterdoser.

Det er langt fra nok, mener Norsk Industri og Norges Rederiforbund, som sier at myndighetene må våge å tenke nytt.

Overfor VG skisserer de to arbeidsgiverorganisasjonene en løsning der bedrifter bidrar i vaksineringen for ytterligere å øke tempoet.

– Nå har vi veldig strenge tiltak, og disse tiltakene vil vare altfor lenge om man ikke tar i bruk muligheten det sivile samfunnet har for å bidra og avlaste helsevesenet, slik at vi får satt den boosterdosen.

Det sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri til VG torsdag kveld.

– Jeg synes det er betenkelig at myndighetene beskriver situasjonen som så alvorlig og samtidig iverksetter så drastiske tiltak, men ikke inviterer til et samarbeid for å løse dette raskere, fortsetter han.

DIREKTØR: Stein Lier-Hansen i arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri.

Ifølge Lier-Hansen ligger det et stort og ikke-utnyttet potensial i å la bedrifter som har kapasitet og helsefaglig personell, være med å sette vaksinedoser – både for egne ansatte, men også for andre innbyggere.

– Det er ikke tempo nok i vaksinearbeidet. Det kan vi og Rederiforbundet bidra til via bedriftene våre. Slik myndighetene bruker saniteten til Forsvaret, kunne de brukt bedrifter, sier han.

De foreslår en nasjonal ordning for bedrifter som har mulighet og evne til å bidra.

Presenterte tilbudet for myndighetene

Arbeidsgiverorganisasjonene sier at de kontaktet Nærings- og fiskeridepartementet med et forslag om en slik løsning, uten at det førte noen vei.

– Vi reagerer på at når det offentlige selv ikke har kapasitet, så drar man ikke veksel på at det sivile samfunnet kan bidra, sier Lier-Hansen.

Harald Solberg er administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Også han er kritisk til at myndighetene ikke åpner for flere nye løsninger. Han er heller ikke fornøyd med responsen fra helsemyndighetene.

– Svaret vi fikk, var at det er kommunene som organiserer vaksineringen og at vi må ta kontakt med hver enkelt kommune lokalt. Det har vi ikke kapasitet til, sier han.

Rederiforbundet: Vil vaksinere egne ansatte

Men det medlemsbedriftene i Rederiforbundet har kapasitet til, er å organisere den videre vaksineringen for sine ansatte.

– Vi ønsker å bruke vår egen medisinske kapasitet hos medlemmene våre til å få opp tempoet i boostervaksineringen. Vi har bedriftshelsetjeneste-tilbud og avtaler med private medisinske team som vi kan benytte oss av, sier Solberg og legger til:

– Det vi trenger, er vaksinedistribusjon og en mulighet for registrere vaksinen. Men alt vil selvsagt skje med medisinsk personell.

DIREKTØR: Harald Solberg i arbeidsgiverorganisasjonen Norges Rederiforbund.

Solberg presiserer at arbeidstagere hos medlemsbedriftene ofte jobber turnus til sjøs, og at de derfor kan ha utfordringer med å rekke hjem til vaksinetime når de får tilbud om det i hjemkommunen sin.

Medlemsbedriftene vil kunne gjøre dette i norske havner, mener han.

– For sjømennene som er på jobb om bord på skip og er innom norske havner, men ikke hjemom, passer det ikke å få vaksinetime i hjemkommunen. Derfor burde man kunne vaksinere dem i havnene.

– Nå når vi har stengt ned samfunnet, mener vi at det er ekstremt viktig å benytte seg av alle tilbud til å få opp vaksineringstempoet, legger han til.

Vil ta deler av kostnadene

– Hvem tar kostnadene ved dette?

– Det er det samfunnet som tar, det blir helt tilsvarende som å få vaksinen på et vaksinesenter, sier Solberg i Rederiforbundet.

– Eventuelle merkostnader, da?

– Det tror jeg ikke blir vanskelig å finne en løsning på, i så fall. Nå er kostnadene så enorme gjennom nedstengingen... så å ta i bruk private ressurser er ikke utfordring her. Det er det strukturen i organiseringen som er.

– Vaksineringen er et tilbud som storsamfunnet stiller opp med, men organiseringen fra vår side, den kostnaden tar vi – ingen problem.

Solberg presiserer at de forstår at omikronvarianten kom brått på myndighetene.

– Men vi håper at de kan ta en ny vurdering for å sikre at kapasiteten til vaksineringen er god nok, og at man setter alle man i arbeid for å gjøre denne perioden med smitteverntiltak så kort som overhodet mulig.

Norsk industri: Bedriftene vil kjøpe vaksinedosene

Ifølge Lier Hansen i Norsk Industri vil deres medlemsbedrifter gå enda lenger enn Rederiforbundets for å få opp vaksinetempoet.

– For oss er det både og. Vi vil selvfølgelig vaksinere egne ansatte, men også andre som trenger boosterdose og som står i kø, i henhold til prioriteringslisten, sier han.

– Men har bedriftene deres kunnskap til å gjøre dette?

– Ja, det mener vi bestemt. Dette er bedrifter som har bedriftshelsetjeneste og som har formell kompetanse, så ja.

– Og hvem tar kostnadene?

– I de eksemplene jeg kjenner, så har bedriftene sagt seg villige til å ta kostnaden. Kostnadene vil trolig gå ned for samfunnet, for jo flere som blir vaksinert, jo billigere blir det for samfunnet.

– Dere tar kostnadene også for ikke egne ansatte?

– Ja, men vi har ikke kommet i dialog med myndighetene. Bedriftene ønsker å kjøpe vaksiner og hjelpe samfunnet. Men alt er avhengig av at de får lov til å gjøre det og får tilgang til vaksinene.

– Det høres ut som utopisk løsning?

– Nei, det er fullt mulig, og antageligvis kommer vi nok til å ende der, så tregt som det går nå. Det er utrolig viktig at vi får vaksinert flere.

VG har forelagt både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kritikken og forslagene fra Norsk Industri og Norges Rederiforbund, uten å få svar.

VG har også stilt direktoratet og FHI følgende tre spørsmål:

– Hva mener dere om en slik løsning?

– Er det god løsning, nå som vaksinetempoet ikke er høyt nok?

– Hvorfor tar man ikke i bruk slike løsninger, som er spilt inn til helsestyresmaktene, når smittesituasjonen er så kritisk at man nok en gang stenger ned samfunnet?