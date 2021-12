GJENÅPNER: Politiet og påtalemyndighetens nye etterforskning har oppstart i januar.

Starter ny etterforskning i Silje-saken i januar

Gjenopptagelsen av Silje-saken er nå formelt besluttet. Etter nyttår begynner den krevende oppgaven å finne ut av hva som skjedde i akebakken for nesten 30 år siden.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er helt åpenbart det er utfordringer med å finne nye opplysninger eller bekrefte eller avkrefte det man allerede har, 27 år etter. Noe ligger jo i dokumentene allerede som man kan analysere på nytt, så må man se om det går å innhente nye opplysninger så lang tid etter. Jeg synes uansett dette bør prøves på nytt.

Det sier førstestatsadvokat Bjørn Soknes til VG. Det var han som satte penn til papir og besluttet at dødsfallet til fem år gamle Silje Marie Redergård i oktober 1994 skulle etterforskes på nytt.

Hun ble funnet død i en akebakke i Trondheim for 27 år siden, og tre gutter mellom fire og seks år fikk skylden. Saken ble aldri prøvd for retten, da de tre mistenkte var under 15 år.

BLE FEM ÅR: Silje Marie Redergård ble funnet død i en akebakke i Trondheim i 1994. Hun ble utsatt for vold og døde av kulde.

Planlagt oppstart i januar

Nå er det formelt og skriftlig besluttet at saken skal etterforskes på nytt. Det er Trøndelag politidistrikt som har saken, sammen med Statsadvokatembetet.

– Det er ikke datofestet, men den første eller andre uken i januar skal det gjennomføres et møte med dem om skal gjennomføre etterforskningen, sier Soknes.

Der skal de legge planen for etterforskningen. Han ønsker ikke å kommentere konkret hva han mener de bør se nærmere på, men sier han har gitt noen føringer for hva han mener bør gjøres.

– Det går rett og slett på å vurdere en ny gjennomgang av de tekniske sporene, vurdere om det skal foretas nye avhør av en eller flere av guttene, og det går på å innhente opplysninger fra andre som guttene var i kontakt med i kort tid rundt da forholdet skjedde, forklarer Stoknes.

les også Avhørsekspert om Silje-saken: – Ville ikke kunnet skje i dag

Kripos og rapport åpnet døren

Førstestatsadvokat Soknes forteller at avgjørelsen om gjenopptagelse dels skyldes funnene som avhørsekspert og politimann Asbjørn Rachlew gjorde da han utarbeidet en rapport for Riksadvokaten.

Rachlew fant at avhørene av guttene som ble gjort på den tiden var ulovlige, og at det ikke ble gjennomført det han mener er sentrale etterforskningsskritt.

Avhørseksperten ble involvert i saken etter at NRK Brennpunkt tok kontakt med ham for sin dokumentarserie «Drapet i akebakken», som omhandler hva som skjedde den dagen og tiden etterpå.

LEVERTE: Asbjørn Rachlew utarbeidet en rapport om Silje-saken. Den er noe av grunnen til at det blir ny etterforskning.

Også Kripos sin gruppe for kalde saker har sett på saken om Siljes død, etter en forespørsel fra Trøndelag politidistrikt. Den rapporten de leverte til politidistriktet inneholder momenter som Soknes mener gir grunnlag for ny etterforskning.

– Kripos mente også det var behov for ytterligere informasjonsinnhenting, hvorvidt det vil føre til noe er for tidlig å si, sier Soknes.

Det blir Trøndelag politidistrikt som igjen skal etterforske hva som skjedde med Silje, 27 år etter dødsfallet.

– Etter min mening foreligger det ingen habilitetsutfordringer ved at de gjør det, og jeg venter at etterforskningen utføres på en kvalitativ utmerket måte, sier førstestatsadvokaten.

Hvorvidt det skal innhentes ekstern bistand fra Kripos eller andre sakkyndige blir det opp til politimesteren å avgjøre, forklarer Soknes.

Det var i 2015 Stortinget opphevet foreldelsesfristen på 25 år for drapssaker.

Hør Asbjørn Rachlew fortelle om Silje-saken i Krimpodden: