FHI usikre på effekten av coronapass

Omikron har endret hvordan FHI vurderer nytten av coronasertifikat. Det forteller direktør Camilla Stoltenberg.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: Nå nettopp

Tidligere statsminister Erna Solberg (H) gikk torsdag ut i VG - fordi hun vil presse frem en debatt om uvaksinerte.

– Skal vi ta mer hensyn til de uvaksinerte enn til at det store flertallet skal kunne få leve normalt, Erna Solberg.

Regjeringen vurderer nemlig nå om de skal innføre en type coronapass som stenger uvaksinerte ute fra for eksempel serveringssteder og arrangementer. Og FHI mener at å innføre egne tiltak for uvaksinerte, kunne gitt lettelser for resten av samfunnet.

Men så er spørsmålet hva nytten og effekten av coronapass vil være, nå som omikron dominerer.

- Det er en ny situasjon nå når omikron dominerer og vi ser at vaksinene ikke beskytter godt mot smittespredning. Da er det vanskeligere å se at et coronasertifikat vil ha en effekt mot smittespredning, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til VGTV.

FHI viser likevel til tre grunner til å innføre coronapass:

1. Redusere smittespredning

Da FHI i januar ga et nytt faglig råd til regjeringen, spurte de hva formålet med å innføre coronapass skulle være. De trekker frem å få ned smitten som et aktuelt formål.

Men hvis målet er å få ned smittespredningen i samfunnet, mente FHI at å stenge ute Norges rundt 300.000 uvaksinerte fra arrangement ville ha liten effekt.

For: De vaksinerte som kommer inn, kan jo smitte hverandre.

– Å bruke coronapass vil ikke redusere smittespredningen, fordi omikron er så smittsom?

– Ja, det er helt riktig, og omikron smitter både uvaksinerte og vaksinerte. Og den smitter nå både dem som er vaksinert med to og tre doser, sier FHI-sjefen.

– Fortsatt beskytter vaksinene godt mot alvorlig sykdom, men mot smittespredning beskytter de altså ikke, og det er først og fremst det som har vært formålet med coronasertifikatene, påpeker Stoltenberg.

Helsedirektoratet har åpnet for en «tysk» løsning, med å kreve både vaksinering og negativ test for å slippe inn. I Berlin må fullvaksinerte nå nemlig ha negativt testsvar for å gå på restaurant. Men i Helsedirektoratet er de usikre på effekten, for vaksinerte testet seg jo før det mye omtalte Louise-julebordet.

2. Forhindre alvorlig sykdom hos uvaksinerte

Et annet formål med coronapass, har FHI påpekt, kan være å beskytte uvaksinerte mot å gå på steder med høy smittefare, som en konsert. For hvis færre uvaksinerte smittes, vil færre bli alvorlig syke - og da vil også belastningen på helsetjenesten gå ned.

– Man kan tenke seg at man kan bruke et coronasertifikat til å gi muligheter til raskere gjenåpning for vaksinerte og beskytte uvaksinerte mot smitte og alvorlig sykdom, sier Stoltenberg.

– Og vi vurderer nå ulike mulige løsninger for å se om de kan gi den effekten. Men vi er altså svært usikre på om det er mulig å oppnå en slik effekt når det er omikron-varianten som sprer smitten, sier Stoltenberg.

FHI har påpekt at hvis smitten i samfunnet er høy, som nå, kan jo uvaksinerte smittes mange andre steder enn på restaurant og konsert. Og at effekten av coronapass da er uklar.

3. Øke vaksinasjonsdekningen

Et tredje formål FHI trakk frem i sitt faglige råd i januar, er å få flere til å vaksinere seg. For flere land bruker restriksjoner og coronapass som press mot uvaksinerte. Frankrikes president Emmanuel Macron har faktisk sagt om de uvaksinerte at han virkelig ønsker å plage dem.

Men dette er FHI sterkt imot.

– Det er et viktig prinsipp i Norge at vaksinasjon skal være frivillig, og bruk av coronasertifikat bør ikke ha som formål å motivere innbyggere til å vaksinere seg, skrev FHI.