forrige





fullskjerm neste PÅ HOTELLET: Anas Haqqani ankom Soria Moria hotell i Oslo i kveld. Broren hans er etterlyst for angrepet på Serena Hotel, hvor den norske journalisten Carsten Thomassen ble drept. 1 av 4 Foto: Javad Parsa / NTB

Broren skal stå bak drap på norsk journalist: − Horribelt at han er med

Ifølge FN sto Haqqani-nettverket bak angrepet på Serena Hotel i Kabul i 2008, hvor Carsten Thomassen ble skutt og drept. I kveld landet Anas Haqqani på norsk jord.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det var 15 menn fra Taliban om bord i privatflyet som landet på Oslo Lufthavn i kveld.

Delegasjonen skal forhandle med representanter fra ulike land og andre afghanere om den humanitære krisen i Afghanistan. Forhandlingene skal vare i tre dager, og skal finne sted på Soria Moria hotell i Oslo.

Taliban selv publiserte bilder fra innsiden av privatflyet, som Norge har betalt for, da delegasjonen var på vei nordover.

På et av bildene sitter Anas Haqqani.

Inntil nylig var han svartelistet av USA for bånd til terrorvirksomhet, og er lillebroren til den beryktede Sirajuddin Haqqani, skriver NRK.

Sistnevnte leder det mektige Haqqani-nettverket, og er nå innenriksminister i Afghanistan.

Haqqani-nettverket skal ha stått bak noen av de verste terrorangrepene i Afghanistan de siste 20-årene.

ETTERLYST: Sirajuddin Haqqani er etterlyst i forbindelse med terrorangrepet mot Serena Hotel.

Ifølge FNs sikkerhetsråd var det Haqqani-nettverket som planla og gjennomførte angrepet på Serena hotell i Kabul i januar 2008, der den norske Dagbladet-journalisten Carsten Thomassen (38) ble drept.

En norsk UD-tjenestemann ble også hardt skadet i angrepet, og fem andre personer ble drept.

Kollega reagerer

Anas Haqqani knyttes ikke direkte til angrepet i 2008, men broren Sirajuddin Haqqani har blitt omtalt som hjernen bak. Ifølge amerikanske myndigheter skal han selv ha innrømmet å ha planlagt angrepet.

Jan-Erik Smilden, tidligere utenriksjournalist i Dagbladet, reagerer kraftig på Anas Haqqani er en del av delegasjonen.

– Jeg reagerer som venn og kollega av Carsten, fordi jeg synes det er så horribelt og umusikalsk at Anas Haqqani er i med i delegasjonen og får komme til Norge.

Han lurer på hvor nøye Utenriksdepartementet har sjekket denne delegasjonen på forhånd.

BLE DREPT: Dagbladet-journalisten Carsten Thomassen.

– Det er også et poeng at statsminister Jonas Gahr Støre var til stede da Carsten ble drept. Det var nettopp Støre Carsten skulle møte for å intervjue, da han ble skutt og drept i hotellobbyen, sier Smilden.

– Jeg har ikke noe imot at Taliban kommer til Norge og forhandler, fordi vi må snakke med dem for å bedre situasjonen for afghanerne. Det jeg reagerer på, er at det er en Haqqani som kommer, broren til hjernen bak angrepet på Serena Hotel, påpeker Smilden.

les også Taliban landet på Oslo lufthavn i privatfly

Sirajuddin Haqqani står på USAs terrorliste, og FBI har utlovet en dusør på 10 millioner dollar til dem som kan bidra med informasjon som leder direkte til arrestasjon av ham.

FBI skriver at han er etterlyst for angrepet på Serena hotel, hvor også en amerikansk borger mistet livet. FBI skriver også at Sirajuddin Haqqani angivelig sto bak attentatforsøket på den afghanske presidenten Hamid Karzai i 2008.

TIDLIGERE PRESIDENT: På dette bildet sitter Anas Haqqani i samtaler med den tidligere presidenten Hamid Karzai. Ifølge FBI står broren Sirajuddin Haqqani bak et attentatforsøk på Karzai i 2008.

UD: Vi har forståelse

VG har bedt Jonas Gahr Støre om en kommentar, men hans statssekretær viser til Utenriksdepartementet. VG har stilt UD spørsmål om hva de mener om at en fra Haqqani-nettverket landet i Norge i dag.

– Vi har stor forståelse for at mange synes det er vanskelig og er kritiske til at vi arrangerer disse møtene i Norge, skriver statssekretær Henrik Thune i en e-post til VG.

Han skriver at folk i Afghanistan har levd med krig og konflikt i flere tiår.

– At vi inviterer Taliban til Norge for dialog med afghanere og det internasjonale samfunnet er ikke en anerkjennelse av Taliban. Men vi må snakke med dem som i praksis styrer landet i dag. Vi kan ikke la den politiske situasjonen føre til en enda verre humanitær katastrofe, skriver han videre.