MINDRE VEKST: Det er fortsatt kraftig smittestigning i Norge, men assisterende helsedirektør Espen Nakstad påpeker at veksten nå ikke er like kraftig som tidligere.

To nye smitterekorder: Verste dag og verste uke

Men antall nye corona-innlagte er nå nede på nivået vi hadde i slutten av oktober.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: Nå nettopp

Fallet i sykehustallene fortsatte i forrige uke, viser tall fra VGs talloversikt.

For her kan du se hvor mange nye innlagte med covid-19 som hovedårsak det var i forrige uke:

Det er lavere enn det var i uke 43 – i slutten av oktober.

Også tallene på antall corona-pasienter som er innlagt på sykehus nå, som inkluderer andre innlagte som har fått påvist corona, har også fortsatt nedover:

Samtidig så kom det et nytt hopp i smittetallene i forrige uke.

Forrige uke knuser alle rekorder over hvor mange smittede som har blitt registrert i Norge på én uke:

Det ble som du kan se registrert over 68.000 nye smittetilfeller i forrige uke. Forrige rekord var uken før, med drøyt 45.000 registrerte tilfeller. Antall som testet seg gikk også opp i forrige uke.

Også siste dagen er det registrert det høyeste antall smittede så langt under pandemien: 15.367 nye smittetilfeller.

Det er 5008 flere tilfeller enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er 10.359. Forrige dagsrekord var 12.360 smittede:

VGs trend-beregning for smitten viser imidlertid at veksten i smitten har avtatt noe de siste dagene. Også assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har merket seg at økningen de siste dagene ikke er like kraftig som den har vært tidligere.

– Dette viser at smitten fortsatt stiger i Norge, men ikke like kraftig som for to uker siden, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i en kommentar til NTB.

Han mener dagstallene tyder på en 50 prosent stigning sammenlignet med for en uke siden.

– Det kan derfor se ut som doblingstiden for omikron er nærmere ti dager. Det er gunstig fordi sykefraværet blir mindre og sannsynligheten for at innleggelsestallene stiger om en uke er mindre, sier Nakstad.

Antall coronarelaterte dødsfall gikk også ned i forrige uke: