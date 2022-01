UTDELING: Selv om «selvtest-bussen» står utenfor studentbyen på Sogn, er det et tilbud for alle innbyggerne i bydelen. Ekteparet Lars Nygaard (72) og Bente Siri Schmidt (69) har fått fem tester hver med seg hjem.

Flere melder om test-mangel: − Nok tester tilgjengelig

Flere kommuner mangler allerede hurtigtester – og nå skal det testes mer. Men Helsedirektoratet avviser at det er test-mangel i Norge.

– Når vi går inn og ser på det faktiske forbruket av tester i dag, er det tilstrekkelig med tester i de fleste kommuner, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VG.

Et overveldende flertall av norske kommuner, også flere med høyt smittetrykk, hadde sist uke ikke innført regelmessig testing av barn og unge i skoler og barnehager.

Flere begrunner det med for dårlig tilgang på tester.

I storkommunen Tromsø er det nå bare personer med symptomer som får hurtigtester, og de er er i ferd med å gå tom. Det samme er også en problemstilling i Trondheim:

– Det er veldig lite tester i hele regionen vår nå. Noen av nabokommunene våre har allerede gått tomme. Vi er i ferd med å gå tom, sier kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim til avisen Nidaros.

Nå kan behovet øke enda mer: Det blir mulig å teste seg ut av nærkontaktkarantene med én hurtigtest hver dag i 11 dager om du bor med en smittet person du ikke kan holde avstand til.

Kan du kan holde avstand, er det fem dager.

I praksis vil dette si at en familie på fem der én er smittet, kan måtte bruke 44 hurtigtester for å komme seg ut av karantene.

– Man blir jo usikker

Utenfor Vestgrensa studentby på Nordre Aker i Oslo har en minibuss parkert med åpne dører. Den er lastet med store pappesker med covid-19-selvtester.

I kø utenfor står ekteparet Lars Nygaard (72) og Bente Siri Schmidt (69), som bor en kort gåtur unna. De siste dagene har begge kjent på lette forkjølelsessymptomer.

– Man blir jo usikker, selv om man er vaksinert tre ganger. Da er det greit at man får testet seg hjemme, sier Nygaard til VG.

PÅ DEN SIKRE SIDEN: Lars Nygaard (72) og Bente Siri Schmidt (69) får fem tester hver med seg hjem helt gratis. Slik kan de følge med på om symptomene er coronaviruset.

Han synes ordningen er en god løsning med den smittesituasjonen vi har i dag, hvor man stadig risikerer å være i kontakt med smittede.

– Det gjør at du kan følge med på deg selv, og samtidig være ute i samfunnet og ta hensyn til andre, sier 72-åringen.

Etter å ha gitt en kort orientering om situasjonen deres og symptomer til bemanningen i bussen, kunne Nygaard og kona spasere hjemover med fem selvtester hver i hånden.

Hurtigtestene er forbeholdt de som har symptomer eller er nærkontakt. De er altså ikke ment som et «føre-var»-tiltak før du skal i bursdag eller på jobb.

Mener ikke behovet vil øke så mye

Nakstad anslår at folk som tester seg på grunn av symptomer nå utgjør rundt 2-300.000 per uke, hvis man regner mørketallene like store som antallet positive PCR-tester.

I tillegg kommer skoleelever, karantenetesting, personer i kritiske samfunnsfunksjoner og jevnlig testing av ulike grupper. Noen av disse kan overlappe, sier han.

– Mange skoleelever er i et test-regime allerede, og noen har ubrukte tester liggende hjemme. Det gjør at noen av disse kategoriene utjevner hverandre.

Han påpeker også at man ikke skal fortsette med daglig testing hvis man først blir smittet og må isolere seg:

– Hvis et barn kommer hjem fra skolen med smitte i en familie på fire, kan det i teorien bli behov for 11 tester på hver av de andre familiemedlemmene. Men for dem i husstanden som smittes, blir det brått slutt på testingen. Det kan gå ganske fort, ofte tar det bare 2–3 dager før enkelte husstandsmedlemmer vil merke at de er smittet.

– Det kan uansett bli mange tester på én familie?

– Det blir mye tester hvis man ikke klarer å isolere seg fra den smittede, og hvis ingen i familien blir smittet i løpet av perioden. Tester kan man få enten i kommunen der man bor, eller kjøpe på apoteket, og mange tester er også delt ut i forbindelse med testing av skoleelever, sier Nakstad.

– Nok med dagens smitteutvikling

11 hurtigtester per person i familien kan også bli dyrt – men Nakstad sier de som trenger dem skal få dem gratis av kommunen de bor i, og at det er kommunene som organiserer dette.

På spørsmål om kan garantere at man helt sikkert vil kunne få testene gratis, svarer han:

– Du skal få de testene du har behov for, men det er ikke sikkert at du kan få for 11 dager frem i tid i samme leveranse fra kommunen. Det kan ta noe tid før det kommunale lageret er stort nok til det.

– Vi vil selvsagt aldri kunne ha nok tester til at alle kan teste seg hver eneste dag uavhengig av indikasjon, men det er nok tester til å kunne teste dem som trenger det mest i ukene fremover, legger han til.

– Kan det være at det ikke er nok?

– Med dagens smitteutvikling vil det være nok tester tilgjengelig de kommende ukene. Men hvis smitten øker ekstremt mye, vil vi selvsagt komme i en situasjon der det ikke er nok til absolutt alle testformål. Derfor er det lagt opp til en prioriteringsrekkefølge for kommuner som opplever mangel

Først på listen er personer med symptomer, så nærkontakter som trenger test for å slippe karantene. Etter dette er det blant annet jevning testing av helsepersonell og skoleelever.

Begrunnet med test-knapphet

I statsforvalternes rapporter fra forrige uke, om hvorfor det ikke er innført mer massetesting på skoler, skriver Nordland: «Noen kommuner har utfordringer med at de ikke har hatt tilgjengelig tilstrekkelig mange hurtigtester til å gjennomføre hyppig testing av barn og unge.»

Heller ikke i kommuner nær Oslo, som har hatt høyt smittetrykk, har det vært jevnlig testing i skoler og barnehager hittil.

– Vi hadde litt problemer med å få nok tester i forrige uke. Derfor måtte vi prioritere testing der det var mest smitte. Nå tester vi jevnlig to ganger i uken på skolene, sier kommunikasjonssjef Lisa Bang i Bærum kommune.

Nabokommunen til Oslo i vest har hele 129.000 innbyggere og er Norges femte største kommune.

Heller ikke i Bærums nabokommune, Hole, som ligger enda lenger vest – med 7000 innbyggere, er testingen på stell ennå.

«Ikke god nok tilgang på tester», skriver informasjonssjef Marthe Hagelsen som forklaring på at det ikke har vært regelmessig testing i skoler og barnehager der.

– Det er nok en del som har ventet med å starte regelmessig skoletesting fordi de vil ha nok tester på lager først. Noen av de store byene har hatt ett større forbruk enn vi kan dekke så langt, og de prioriteres derfor i fordelingen i ukene fremover, sier Nakstad.

Ifølge Nakstad har Norge per i dag har nok tester til at alle innbyggere kan teste seg 1–2 ganger i uken.

– De store leveransene kommer først denne uken og fremover. Derfor har vi forberedt kommunene på at de må ha et lager for å kunne lagre tester til minst to ganger innbyggertallet frostsikkert, og ha gode systemer for å få dem ut til befolkningen.