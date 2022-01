RANSDØMT TV 2-EKSPERT: David Toska blir å se som sjakkekspert på TV 2s skjermer til uken.

Nokas-raneren David Toska blir sjakkekspert på TV 2

Ransdømte David Toska, som ble utpekt som hovedmannen bak Nokas-ranet i 2004 der politimannen Arne Sigve Klungland ble drept, blir sjakkekspert i TV 2.

TV 2 meldte selv om den oppsiktsvekkende signeringen søndag morgen. Han skal i første omgang bidra under sjakkturneringen Tata Steel mandag og tirsdag.

Toska er i full jobb hjemme i Bergen, har samboer og barn, opplyser han til TV 2. Han har nå vært en fri mann i tre og et halvt år.

Han er mest kjent for ranet av Norsk Kontantservice (NOKAS) i Stavanger 5. april 2004, der han ble dømt sammen med 12 andre tiltalte. Mer enn 50 millioner kroner har fortsatt ikke kommet til rette, og Toska uttalte seg i 2019 om hvor han tror pengene har blitt av.

Først ett år etter ranet ble Toska pågrepet i Spania. Toska ble dømt til 20 år ubetinget fengsel, en av de strengeste straffene i det norske rettssystemet, men ble løslatt i 2018 etter 13 år.

Politimannen Arne Sigve Klungland ble drept av ranerne.

DREPT: Politimann Arne Sigve Klungland ble skutt og drept av ransmenn som tok seg inn i kjelleren til Norges Bank i Stavanger i 2004.

Håper han ikke blir forstyrrende

Toska var selv en god sjakkspiller da han var ung og deltok i flere turneringer fram til han var 15–16 år gammel. Noen år senere ble han yrkeskriminell. Sjakkinteressen tok han opp igjen i fengsel rundt 2013.

Sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2 foretrakk å svare skriftlig på melding søndag morgen da VG forsøkte å ringe ham for å stille spørsmål om vurderingene.

– Hvilke vurderinger har dere gjort når dere ansetter bakmannen bak dødsranet, ansiktet til en av Norges mest kjente forbrytelser, som TV-profil?

– Det er foreløpig snakk om noen sendinger som gjest under Tata Steel, så det er nok et stykke frem til både ansettelse og TV-profil. David Toska er med for første gang i morgen og så får vi se hva fremtiden blir, sier Jansen Hagen.

Toska dukket opp på TV 2s radar for snart ett år siden da de fikk en henvendelse fra sjakkmiljøet i Bergen om dette kunne være aktuelt. Jansen Hagen sier TV 2 har brukt den nødvendige tiden og ikke forhastet seg.

I KJENT STIL: David Toska under åstedsbefaringen til Nokas-ranet i Stavanger i 2005. Her sammen med advokat Øyvind Storrvik og Metkel H. Betew, som også ble dømt for det alvorlige ranet.

Til TV 2 sier Toska at han håper at hans kriminelle bakgrunn ikke blir et forstyrrende element.

– Toska sier han håper den kriminelle bakgrunnen ikke blir et forstyrrende element. Tror du det er sannsynlig at det ikke blir det?

– Vi får se. Håpet får være at Toska kommer igjennom med de kunnskapene og det engasjementet han har for sjakk. Da kan han utvilsomt bidra med noe positivt, sier Jansen Hagen.

Ingen innsigelser fra Klunglands familie

Klunglands etterlatte har ingen innsigelser mot at Toska blir sjakkekspert på TV 2.

– Jeg har snakket med familien. Ingen hadde noen innsigelser på om dere bruker Toska. Alt som kan bidra til at han eller de andre domfelte kan bidra til samfunnet, er positivt, sier Kjetil Klungland, den avdøde politimannens sønn, til TV-kanalen.

Kjetil Klungland er sønn av den avdøde politimannen Arne Sigve Klungland og talsperson for familien.

Det er foreløpig ikke kjent hvordan øvrige berørte, blant annet de Nokas-ansatte eller Klunglands kollegaer i politiet, reagerer på ansettelsen.

– Kan dette, og i så fall på hvilken måte, være en belastning for dem som var involvert og pårørende etter ranet?

– Det er en høyst relevant problemstilling. Etter at initiativet kom fra sjakkmiljøet i Bergen, har vi brukt en del tid og gått de nødvendige rundene for å kunne ta en beslutning vi nå føler oss komfortabel med. De samlede tilbakemeldingene fra de vi har snakket med – internt og eksternt – tilsier at dette er et positivt tiltak. Vi har vært spesielt opptatt av å høre med familien Klungland og deres holdning har vært tillagt stor vekt, sier Jansen Hagen.

Redaktør: Positivt mottatt i TV 2

Sjakkekspert Heidi Røneid, som skal være med å kommentere partier av Tata Steel for TV 2, sier hun ikke har betenkeligheter rundt å jobbe med Toska.

– Jeg tenker at det blir som å jobbe med enhver annen person. Han har sonet for det han har gjort, er en god spiller, og vi deler jo en stor interesse for sjakk, sier hun.

Jansen Hagen sier til VG at Røneids holdning er «ganske dekkende» for tilbakemeldingene de har fått internt.

– Er ansettelsen avklart med alle andre som er involvert i sportsproduksjonen på TV? Venter dere, eller har det allerede vært, reaksjoner internt?

– Ja, dette er avklart med de involverte i sendingene våre. Den gjengse holdning er at Toska har sonet sin straff og er positive til at han blir inkludert. Så må vi være forberedt på og ha respekt for at ikke alle tenker likt rundt dette.