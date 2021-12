PENDLET: Eva Kristin Hansen svarer på VGs spørsmål om reiseregningene fra Stortinget gjennom sin advokat, John Christian Elden.

Pendlerboligene: Kan ikke si hvor mye hun har brukt egen bolig

Tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) overnattet flere ganger på hotell i Trondheim – selv om hun oppga at hun bodde på en hybel i byen. Hansen kan ikke svare på hvor ofte hun overnattet i hybelen.

Publisert: Nå nettopp

Det viser en gjennomgang av Eva Kristin Hansens reiseregninger som VG har fått innsyn i fra Stortingets administrasjon.

Hansen har i tillegg selv gitt VG en oversikt over reisene sine gjennom sin advokat, John Christian Elden.

Ifølge Hansens egen gjennomgang har hun vært i Trondheim minst 47 ganger fra 2014 til 2017.

Mye av dette har vært dagsreiser.

VG har spurt hvor mange overnattinger hun har hatt på hybelen hun leide av tidligere stortingsrepresentant Trond Giske (Ap) i samme periode. Det er dette leieforholdet som gjør at Hansen mener hun hadde rett på pendlerbolig.

– Det er umulig å estimere, skriver John Christian Elden i en e-post til VG.

Hansen nevner at hun bodde i egen bolig i Trondheim på tre av reisene i oversikten.

PÅ KONTORET: Eva Kristin Hansen på stortingspresidentens kontor før hun gikk av.

Brøt regelverket

Elden viser til den tidligere stortingspresidentens redegjørelse til Stortinget den 18. november, hvor hun sier at hun og hennes ektemann fortsatte å ha «husholdning og bo forskjellige steder» etter at hun kjøpte seg inn i ektemannens bolig i Ski i 2014.

Aftenposten omtalte først Eva Kristin Hansens reiseregninger.

Hansen gikk av som stortingspresident tidligere i høst, etter å ha brutt Stortingets regelverk for pendlerboliger.

Stortingets representanter kan få pendlerbolig, hvis de ikke disponerer en bolig nærmere enn 40 kilometer fra Stortinget.

ADVOKAT: John Christian Elden har representert Høyre to dager på Stortinget som vararepresentant. Han representerer Eva Kristin Hansen.

Flere hotellbesøk

Det er 47 reiser mellom Oslo og Trondheim i oversikten Hansen har sendt til VG via sin advokat. I løpet av disse fire årene overnattet hun minst 19 netter i hjembyen, og minst syv av disse var på hotell.

Stortinget har betalt tre av disse.

– Det har vært noen tilfeller. Dette har vært i forbindelse med partiarrangementer hvor man i fellesskap har overnattet på hotell, valgvaker m.v., skriver Elden.

Han sier at det er det samme som hvis man bor i Oslo og bor på hotell hvis det er valgvake eller kurs.

Elden: Kan ha vært mer i Trondheim

Han skriver at hun ved flere av disse anledningene har ledet ulike komiteer som jobbet sent på kvelden, og at det da er naturlig at partiet betaler hotell for at de kan utføre oppgaven.

Elden understreker at Hansen kan ha vært flere ganger i Trondheim.

– Hun og mannen opplyser å ha kjørt bil mange ganger til Trondheim når de har hatt mulighet til å være der litt over tid. I ferier blant annet. De skiftet på å oppholde seg i hennes folkeregistrerte bolig i Trondheim, stortingshybelen og hennes ektemanns primærbolig i Ski, skriver Elden.

VGs gjennomgang viser at en rekke av turene til Trondheim var dagsturer.

– Hun var leder av Sør-Trøndelag Ap, med mange møter. Samtidig var hennes daglige virke på Stortinget i Oslo. Mange av reisene det blir stilt spørsmål om er midt i uken. Da blir det dagsturer fordi hun måtte tilbake til Stortinget, skriver Elden.

Fem pendlerreiser

Stortingsrepresentanter som bor mer enn 40 kilometer fra Stortinget kan få dekket én pendlerreise hjem i uken. Det er 208 hjemreiser i løpet av fire år.

I tillegg får de dekket reiseutgiftene ved tiltredelse, fratredelse, sesjonsåpning og -avslutning – og en ekstra reise hjem i uker der en helligdag faller på en tirsdag, onsdag eller torsdag.

Men Hansen har ikke benyttet seg av denne muligheten ofte. Ifølge oversikten var fem av 47 reiser pendlerreiser, mens resten var tjenestereiser.

– Hun har ikke vært lite i Trondheim med tanke på at hennes daglige virke var å være stortingsrepresentant i Oslo, skriver Elden og fortsetter:

– I perioden 2015 til 2017 var hun også veldig mye sykmeldt/i permisjon, herunder hele vårsesjonen 2017 frem til hun sa fra seg Stortingshybelen etter valgdagen i september.

Han viser til Hansens redegjørelse.

– Mener Eva Kristin Hansen selv reell pendler, gitt det lave antallet reiser til Trondheim i denne perioden?

– Ja. Hun har hatt sin folkeregistrerte bolig i Trondheim frem til høsten 2017, da hun valgte å folkeregistrerte seg og faktisk bosette seg i Ski. Som stortingsrepresentant skal hun normalt være folkeregistrert i valgkretsen og ha det som bopelsadresse, skriver han.

TRAKK SEG: Eva Kristin Hansen trakk seg som stortingspresident etter at det ble igangsatt politietterforskning av Stortingets pendlerboligsak. Det er ikke kjent hvem som eventuelt er under etterforskning.

«Kjærlighet, kalles det»

Eva Kristin Hansen skriver at hybelen i Trondheim også ble disponert av hennes ektemann.

En rekke av reisene mellom hennes folkeregistrerte adresse i Trondheim endte på Langhus i Ski, ikke pendlerboligen i Oslo.

– Hvorfor reiste hun så mye direkte mellom Trondheim og Langhus i en periode hvor hun var folkeregistrert i Trondheim og pendlet til Oslo?

– Noen ganger dro hun til den nye ektemannens primærbolig i Ski, andre ganger til sin stortingshybel. De var kjærester og det er vel ganske normalt at man oppsøker hverandre og overnatter både her og der. Kjærlighet, kalles det, skriver Elden til VG.