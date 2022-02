ADVARSEL: En grunneier advarte i november 2011 Gjerdrum kommune mot en katastrofe som følge av erosjon i Tistilbekken.

Det sentrale varselet i Gjerdrum: Ba kommunen om hjelp til å sette inn tiltak

GJERDRUM (VG) En grunneier varslet i 2011 Gjerdrum kommune om at en større utglidning i bratt terreng kan «i verste fall utløse en katastrofe».

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

Advokat Jan Fougner bekrefter overfor VG at det er dette varselet politiet har vært særlig opptatt av i etterforskningen, som har ledet til en siktelse mot Gjerdrum kommune.

Øst politidistrikt viser i siktelsen til at kommunen fikk tolv ulike bekymringsmeldinger og varsler om erosjon i Tistilbekken i årene mellom 2008 og 2020.

Politiet mener det følger av naturskadelovens paragraf 20 at kommunen har plikt til å følge opp slike varsler.

Og det mest alvorlige kom fra en bekymret grunneier.

– Jeg er den grunneieren som er sterkest berørt av bekkens herjinger, strekningen fra Nystulia, langs golfbanen ned til vanninngsdammen, skrev mannen til kommunen.

Det er på denne strekningen granskningsutvalget mener skredet ble utløst.

Kvikkleireskredet som tok liv på Ask i Gjerdrum på Romerike.

Ti personer og et ufødt barn omkom i skredet som rammet kommunesenteret Ask natt til 30 desember 2020. Ni bygninger med 31 boenheter ble tatt av leirmassene.

Ba kommunen om hjelp

Uvanlig kraftig erosjon i Tistilbekken gjennom flere år og den våteste høsten på tyve år førte til at store mengder fast kvikkleire i en skråning kollapset.

Ni år tidligere, i november 2011, påtok en grunneier seg ansvaret for å vurdere fareforhold.

– Jeg ber herved Gjerdrum kommune om hjelp til å sette inn tiltak mot endringer i terrenget som skyldes andre aktørers tiltak, skrev grunneieren.

Han minnet om kommunens lovfestede ansvar for naturskader og skrev at han overførte alt ansvar for fremtidige naturskader i det aktuelle området til Gjerdrum kommune.

– Jeg ber dere følge nøye med på konsekvensene av de utbyggingene dere tillater, og som tilfører denne bekken sjokkbelastninger av overvann, skrev grunneieren.

– I verste fall katastrofe

Med bilder og kart dokumenterte mannen hvor bekken var lagt i rør og en større utglidning hadde skjedd i den kvikkleireholdige jorden ved utløpet av rørgaten.

På et bilde tatt 25. august 2011 tett på stedet der granskningsutvalget mener skredet startet, skriver grunneieren at dettte er området som gir dem størst bekymring:

– Det er alt glidd ut et stort område til høyre for bekken. Det er her terrenget er brattest og en større utglidning her vil demme opp og i verste fall utløse en katastrofe.

Grunneierens varsel er gjengitt i rapporten om årsakene til kvikkleireskredet, som ble levert 29. september i fjor. Politiet har samarbeidet med granskningsutvalget.

Varslene entydige

Om varslene skriver granskningsutvalget at de i sum er entydige.

– Det fremstår for utvalget som at kommunen forsto at det var en risiko, men ikke graden av og mulige konsekvenser av denne risikoen, og at tiltak derfor lot vente på seg.

Utvalget skriver også at den mest nærliggende aktøren til å avklare hvem som hadde ansvar for tilstanden i Tistillbekken, var Gjerdrum kommune.

– Utvalget skal ikke plassere skyld og har ikke gått nærmere inn i en vurdering av hvorvidt noen av aktørene i Gjerdrum har opptrådt klanderverdig, skriver utvalget.

ORDFØRER: Anders Østensen i Gjerdrum.

– Visste ikke skadepotensialet

Ordfører Anders Østensen (Ap) sier torsdag morgen at siktelsen kommer uventet.

– Varslene har blitt fulgt opp på ulikt vis, sier Østensen.

Siktelsen sier ikke at kommunen aktivt har forårsaket noe skred, eller at det har vært feil ved planlegging av utbygginger eller planprosesser.

Men Gjerdrum skal ifølge politiet ikke ha hatt systemer for å se mottatte varsler i sammenheng. Kommunen satte ikke i gang tiltak mot erosjon i Tistilbekken.

– Vi visste ikke skadepotensialet, vi visste ikke at erosjonen var livsfarlig, sier ordføreren.

Gjerdrum kommunes advokat Jan Fougner sier at kommunen vil kunne vise at varselet fra grunneieren har vært fulgt opp.

– Politiet mener at kommunen har forholdt seg passiv og har ikke sett spor av oppfølging. Det er ikke riktig, sier Fougner på kommunens vegne.