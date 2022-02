Gjerdrum-ordfører: - Jeg føler et stort ansvar

Gjerdrum kommune er siktet for manglende oppfølging av varsler etter det katastrofale skredet i desember 2020.

Øst politidistrikt har avsluttet etterforskningen etter leirskredet i Gjerdrum 30. desember 2020. Nå er kommunen siktet blant annet for manglende oppfølging av varsler.

Siktelsen viser til tolv ulike bekymringsmeldinger og varsler som ble sendt til kommunen gjennom 13 år mellom 2008 og 2020.

Politiet mener det følger av naturskadelovens paragraf 20 at kommunen har plikt til å følge opp slike varsler. Ingen kommuner har tidligere blitt straffet etter denne bestemmelsen.

– Det er selvfølgelig noe vi tar med stort alvor, jeg føler et stort ansvar for den siktelsen og vi vil som kommune gjøre vårt ytterste for å bidra til at ytterligere informasjon blir gjort tilgjengelig for politiet for å belyse det som hittil ikke belyst godt nok.

Det sier Gjerdrum-ordfører Anders Østensen under kommunens pressemøte på kulturhuset i Ask torsdag.

Han legger til at de har lagt vekt på å være åpne og sier de ikke har lagt på skjul på noe.

– Kommunen mener disse varslene er fulgt opp. Det vi vil legge vekt på i tiden fremover er å dokumentere hva kommunene har gjort.

Ordføreren fortsetter:

– Jeg må være ærlig si at jeg opplever siktelsen som uventet og urimelig.

Østensen sier lokalsamfunnet og kommunene står i en krevende situasjon og vil følge opp så godt de kan.

– Vi synes det er merkelig at politiet er så tydelig med å plassere ansvaret på Gjerdrum kommune.

– Hadde vi visst skadepotensialet av denne erosjonen, så ville vi gjort noe med det. Vi ville ikke latt en tragedie skje foran øynene våre hvis vi visste skadepotensialet.

Det er veldig mange berørte i kommunen vår. Vi tenker på de i dag.

Advokat Jan Fougner er engasjert av Gjerdrum kommune og tar ordet videre under pressemøtet.

– Etter enhver naturkatastrofe skal politiet undersøke forholdet. Kommunen hadde da et års tid bidratt til å gi opplysninger i en slik undersøkelsessak. Jeg ringer politiet, avtaler et møte 27. januar. Inntil det tidspunkt hadde kommunen ikke fått tilbakemelding fra politiet, de hadde bare levert fra seg dokumentasjon og hadde ingen indikasjoner om at de var mistenkt for noe, sier Fougner og legger til:

– Like etterpå kommer siktelsen som en bombe.

Advokaten er kritisk til at kommunen får skylden.

– Å si at dette skredet ikke var en naturkatastrofe, men en feil som en kommune kunne ha unngått, er selvfølgelig svært dramatisk og representerer en enorm tilleggsbelastning for de berørte.

Han understreker at kommunen er siktet, ikke tiltalt eller dømt.

– Siktelsen kom uten at kommunen hadde blitt foreholdt de forhold de kunne kritiseres for. Siktelsen bygger på at kommunen ikke har foretatt seg noe, og det skal vi vise at ikke er riktig.

Info Naturskadeloven Kommunen plikter å treffe forholdsregler mot naturskader slik som bestemt i plan- og bygningsloven § 11–8 tredje ledd bokstav a og § 28-1, samt ved nødvendige sikringstiltak. Med naturskade menes naturskade slik det fremgår av naturskadeerstatningsloven § 4 første ledd. Kongen kan ved forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette at staten skal hjelpe til med visse slag sikringstiltak. Vis mer

ORDFØRER: Anders Østensen i Gjerdrum

Ti personer og et ufødt barn omkom i skredet som rammet kommunesenteret Ask natt til 30 desember 2020. Ni bygninger med 31 boenheter ble tatt av leirmassene.

Uvanlig kraftig erosjon i Tistilbekken gjennom flere år og den våteste høsten på tyve år førte til at store mengder fast kvikkleire i en skråning kollapset.

Siktelsen sier ikke at kommunen aktivt har forårsaket noe skred, eller at det har vært feil ved planlegging av utbygginger eller planprosesser.

Men Gjerdrum skal ifølge politiet ikke ha hatt systemer for å se mottatte varsler i sammenheng. Kommunen satte ikke i gang tiltak mot erosjon i Tistilbekken.

Hvorvidt forholdene som er beskrevet i siktelsen vil medføre straff, er noe statsadvokaten nå skal ta stilling til.

ETT ÅR ETTER: Flere hus nær skredkanten i Nystulia på Ask i Gjerdrum står tomme.

Allerede i 2008 kom den første bekymringsmelding om Tistilbekken. Senere kom det flere:

2009: En rapport advarte mot erosjon og stilte en rekke krav til sikringstiltak i Nystulia, men loven hindret kommunen fra å kreve nye tiltak.

2019: Gjerdrum golfklubb pekte på at økt avrenning førte til oversvømmelser på golfbanen, nord for boligfeltet Nystulia.

2019: En rapport fra konsulentselskapet Norconsult konkluderte med at risikoen for oversvømmelser fra bekken var stor ved de kritiske punktene.

fullskjerm neste 1 av 18 Foto: Anders Martinsen, UAS Norway / Pool

Massiv redningsinnsats

Det gigantiske leirskredet gikk rett før klokken fire om morgenen, for ett år siden.

Først gled en låve på Holmen ut, så spredte skredet seg bakover og sideveis. De største ødeleggelsene fant sted da skredet forplantet seg inn i boligområdet Nystulia.

Vitner som måtte bråstoppe bilen foran skredkanten, observerte hus som falt ned i skredet. I nattemørket ble boliger og garasjer knust til pinneved i kvikkleiremassene.

Katastrofealarmen utløste en massiv redningsinnsats. 15 personer ble hentet ut av skredet det første døgnet. 1600 mennesker ble evakuert fra sine hjem.

Redningsarbeiderne sto på i seks døgn, til håpet om å finne overlevende var ute. Før jul ble mannskapene tildelt VGs hederspris «Årets navn».