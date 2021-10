Per Morten Hansen er formelt bosatt i London, samtidig som norske myndigheter krever han for millioner. Her er han utenfor en adresse i Holmenkollen som skatteetaten mener han reelt sett eier, men som står i navnet til en annen person.

Tiltalt for grov hvitvasking

Forretningsmannen Per Morten Hansen (59) er tiltalt for grov hvitvasking etter at 17 millioner kroner ble sendt fra Belgia til en norsk bankkonto. Millionene stammet fra et bedrageri mot en styrtrik, belgisk forretningsmann.

Publisert: Nå nettopp

Økokrim har etterforsket saken i snart to år og mener å ha avdekket et internasjonalt nettverk som organiserer hvitvasking av utbytte fra store bedragerier.

– Hovedmennene i dette nettverket sitter i utlandet, blant annet i London, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim.

Han er leder av hvitvaskingsteamet til Økokrim.

VG har tidligere omtalt forretningsmannen Per Morten Hansen i forbindelse med salget av Sputnik-vaksine til overpris til flere land.

Bakmann i London

Hansen er nå tiltalt for å ha hjulpet til å sikre utbyttet fra et bedrageri på 17 millioner kroner i Belgia. Pengene ble overført til Norge, men stanset da de skulle sendes videre til Kina.

En 42 år gammel britisk statsborger som kommer fra Kosovo, er tiltalt som bakmann i saken. Ifølge tiltalen skal han ha styrt hvitvaskingen av millionene fra London.

I tillegg er en 35-årig mann bosatt i Oslo tiltalt.

Forsvarer: Erkjenner ikke skyld

Advokat Christian Flemmen Johansen i Advokatfirmaet Elden, forsvarer Per Morten Hansen.

– Tiltalen har akkurat kommet og den er ikke formelt forkynt for min klient. Jeg vil derfor be dere avvente å skrive om det til det formelle er i orden, sier Johansen.

– Når det er sagt, så har vi ventet i lengre på tid på en påtaleavgjørelse, Vi hadde regnet med at saken ville bli henlagt i lys av bevisbildet. Når det nå en gang er slik at det har blitt tatt ut en tiltale, ser vi frem til den rettslige behandlingen, hvor vi vil få anledning til å imøtegå anklagene som vi mener er klart uriktige.

Advokat Christian Flemmen Johansen i Advokatfirmaet Elden.

Johansen sier Økokrim har fått beskjed om å gjøre flere undersøkelser som vil kunne avkrefte mistanken mot Hansen.

– Økokrim har så langt ikke ønsket å etterkomme dette. Vi vil nå ta tak i dette på nytt, sånn at disse opplysningene innhentes og er på plass.

Sjåfør allerede dømt

En yrkessjåfør i Porsgrunn er allerede dømt i saken av Borgarting lagmannsrett til fengsel i tre år og fire måneder for hvitvasking.

Han stilte en firmakonto tilgjengelig for å motta store pengebeløp. I august 2019 ble det overført 17 millioner kroner fra bedrageriet i Belgia til denne kontoen, ifølge dommen mot ham

Direktørsvindel

Økokrim mener de har avdekket et nettverk som bidrar med å overføre penger fra grove bedragerier, såkalte direktørsvindler eller CEO-frauds.

– Nettverket oppretter konti, og bruker selskap i forskjellige land og får kanalisert utbyttet fra bedrageriene. Nettverket er ikke involvert i selve utførelsen av bedrageriet, men legger til rette for overføringen av utbyttet, sier Kampen.

Han forteller at Økokrim først trodde det var en enkeltstående sak, en såkalt muldyr-sak.

– Under etterforskningen er det funnet tegn på mange slike saker, flere etterforskes nå av politiet i andre land, sier Kampen.

Tatt med falsk, irsk pass

Sentralt i etterforskningen er den 42-årige britiske statsborgeren. 42-åringen ble pågrepet av britisk politi i februar i år. Men på grunn av pandemien ble han først utlevert til Norge i juni, opplyser førstestatsadvokaten.

Da britisk politi pågrep 42-åringen hadde han et falsk, irsk pass med bilde av seg selv, men med et annet navn.

42-åringen forsvares av advokat Øystein Storrvik.

– Han nekter straffskyld i saken og han mener uansett at han har en mindre sentral rolle enn det tiltalen gir uttrykk for, sier Storrvik.

Advokat Øystein Storrvik

Millionene fra bedrageriet i Belgia ble overført til en konto i Danske Bank som ble disponert yrkessjåførens firma.

På samme tid som sjåføren mottok millionbeløpet fraktet han ulovlig fisket kongekrabbe fra Finnmark til Østlandet, fremgår det av dommen mot yrkessjåføren.

Yrkessjåføren forklarte i Oslo tingrett at han vinteren 2019 fikk tilbud fra en kamerat om han kunne stille sin konto i Danske Bank til disposisjon for å motta lotteripenger fra England som han skulle sende videre til Finland.

Men pengene kom aldri og han tenkte ikke noe mer over, forklarte mannen i tingretten.

Begynte å bruke pengene

Etter at millionene var blitt sendt til sjåførens konto fikk ikke bakmennene i utlandet kontakt med ham, fremgår det av dommen mot yrkessjåføren.

Yrkessjåføren hadde byttet telefonnummer og svarte ikke på sitt tidligere nummer.

Etter ei uke begynte han å bruke pengene.

Han betalte gammel gjeld som han hadde hatt i mange år, kjøpte tilhenger og ei campingvogn. En dag eller to etter at han begynte å bruke penger, kom en ukjent mann til adressen i Porsgrunn han var registrert bosatt på i Folkeregisteret.

Vennen som bodde på adressen, ringte yrkessjåføren og fortalte at det var en ukjent mann som ville snakke med ham. Den ukjente viste seg å være den 35-årige Oslo-mannen, mener Økokrim. Ifølge tiltalen skal 35-åringen ha blitt sendt av Per Morten Hansen.

42-åringen som er siktet som bakmann står oppført med adresse i South Kensington i London, en eksklusiv bydel som huser noen av verdens dyreste adresser.

35-åringen ga sjåføren beskjed om at han måtte svare på et engelsk nummer på WhatsApp.

Der var det en som spurte hvorfor han brukte av pengene deres. Da skjønte sjåføren hvor millionene kom fra, fremgår det av dommen mot yrkessjåføren fra Borgarting lagmannsrett.

Yrkessjåføren fikk deretter instrukser om å overføre pengene til en konto i Hongkong. Det skulle overføres i ulike transaksjoner, tre eller fire med forskjellige summer. Men systemene til Danske Bank stanset overføringene fordi kontoen i Kina det skulle overføres til var merket som svindelkonto. Da fikk yrkessjåføren nye instrukser til nye kontoer i andre land, men de var også flagget som svindelkontoer.

Smuglet kongekrabbe

Borgarting lagmannsrett fant det klart at yrkessjåføren « ... gjennom kontakten og samarbeidet med bakmennene raskt ble klar over at pengene han mottok var utbytte fra alvorlig kriminalitet begått av et organisert, internasjonalt nettverk».

Mannen ble også dømt for transport av ulovlig fisket kongekrabbe til en verdi av to millioner kroner fra Finnmark til Østlandet og Bergen.

Erkjenner kun skyld for kokain

35-åringen forsvarer, advokat Thomas Øiseth i Advokatfirmaet Furuholmen, sier at hans klient ikke erkjenner straffskyld for grov hvitvasking.

– Han er skuffet over at det er tatt ut tiltale. Han har tillit til at dommerne vil vurdere bevisene annerledes enn Økokrim, sier Øiseth.

Den 35-årige Oslo mannen er også tiltalt for oppbevaring av 56 gram kokain som politiet fant under en ransaking i hans leilighet i Oslo.

– Han har forklart seg om dette i avhør og erkjenner skyld for dette forholdet, sier Øiseth.