SNØFALL: Snøen har kommet på fjellet i løpet av natten, her fra Fv55 ved Sognefjellshytta.

Advarer bilister: Snø, vått og grått denne uken – men sol Østafjells

Kong Vinter har gjort sin entré på fjellovergangene. Det blir kjøligere, og de som har høstferie må dessverre belage seg på en våt og grå uke.

Av Stella Bugge

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel på gult nivå om snø i fjellet i Sør-Norge og sesongens første hvite fell har kommet på fjellovergangen Haukelifjell i Telemark. Også på Sognefjellet var det et hvitt dekke mandag morgen.

– Det er litt spesielt nå som det fortsatt er litt sommerdekksesong, ikke alle er like forberedt på at det kan komme snø, forklarer statsmeteorolog Pernille Borander om årsaken til at de har sendt ut farevarsel. For det er ikke store snømengder det er snakk om i første omgang, bare fem til 10 cm.

Telemarksavisa skriver at Vegvesenet advarer bilister som skal over fjellet på E134 over Haukelifjell.

– Kjør forsiktig og husk vinterdekk, er oppfordringen fra Vegvesenet.

Også på fylkesvei 55 over Sognefjellet har snøen falt.

Sjekk været her.

Nytt lavtrykk onsdag

Søndag advarte Meteorologisk institutt om at det er snø i vente flere steder i landet mandag, og også senere i uken kan det komme et nytt farevarsel om snø.

– Onsdag er et nytt lavtrykk på vei med mer nedbør, forteller Borander. Det vil ramme Vestlandet og Trøndelag, men det blir ikke nødvendigvis kjempestore mengder snø i fjellet.

– Stikkord for uken for de som har høstferie på Vestlandet er at det stort sett blir vått – i større eller mindre grad. Det er litt mer bygepreg i starten av uken, og Vestlandet sør for Stad kan få litt sol i morgen, før det kommer et nytt lavtrykk på onsdag og gjør resten av uken ganske våt, sier Borander.

Det samme blir det i Nord-Norge, hvor det vil blåse fra nordvest.

TYNT LAG: Her på E134 på Midtlæger 1083 meter over havet, var det kommet et tynt snølag.

– Der blir det av og på med nedbør. Også i nord vil snøgrensen være ganske lav, sier Borander som anslår snøgrensen til å ligge på 600–900 meter i Nord-Norge mandag og ned mot fire hundre meter i indre strøk på Vestlandet.

– I Sør-Norge må man belage seg på snø ned mot 600–800 meter over havet, mens man i Nord-Norge kan få snø helt ned i fjæresteinene utover i uken, skrev meteorologene på Twitter.

Trønderne vil få omtrent samme vær som vestlendingene.

Det blir stort sette en våt uke og onsdag og torsdag buir ekstra våt. Da kommer lavtrykket som har tatt veien fra vest og over Island. Det blir både vind og nedbør, kanskje stiv eller sterk kuling på kysten på Vestlandet og i Trøndelag. Det blir generelt en grå uke, oppsummerer statsmeteorologen.

SNØ: Også på Rv7 Dyranyt, som ligger 1250 moh, hadde vinteren meldt sin ankomst mandag morgen. Bildet viser veien i retning Haugastøl.

Værvinnerne

– Innlandet og Vestfold og Telemark som har høstferie, er værvinnerne denne uken. Det blir en litt kjøligere uke og man må kanskje skrape bilruten om morgenen, men det blir også mye sol. Her, i le av fjellene, blir det stort sett oppholdsvær og mye sol nesten hele uken. Dette er værvinnerne, sier Borander.

Har du fortsatt planter ute, kan det være lurt å ta dem inn og tømme pottene som står ute for jord slik at de ikke sprenges i stykker.

– Man skal ikke se bort fra at det kan bli nattefrost, sier Borander.

Helt vest i Agder kan det bli noe mer gråvær enn i resten av Sør-Norge.