MOTTAR STØTTE: På Facebook mottar Rashidi støtte fra andre som også reagerer på Klinge sin kronikk.

Kjendislege reagerer på Klinge-kronikk: − Det du gjør er å plage folk

Jenny Klinges kronikk om kjønn vekker sterke reaksjoner. Også internt i Senterpartiet er det uenigheter.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Etter en årelang debatt, vedtok Språkrådet denne uken å få «hen» inn i ordbøkene som et kjønnsnøytralt pronomen.

En kronikk av stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) i VG søndag har vekket ytterligere liv i debatten rundt kjønnsnøytralitet.

Klinge viser i innlegget til dyreriket når hun sammenligner menneskers biologiske kjønn.

«Det er ingen grunn til å rote det til: Vi menneske har to kjønn, kar og kvinnfolk, på same måte som høns består av hane og høne. Det er ikkje uforskamma å understreke dette. Men det er visst nødvendig.», skriver hun blant annet.

Videre reagerer Sp-politikeren på hvordan temaet kjønn blir tatt opp i en lærebok for åtte- og niåringer i skolen.

«Derfor er det feil at nye lærebøker i grunnskulen frå 2021 blir brukt til å formidle at kjønn er noko som er i flyt.», skriver Klinge, som slår fast at vi enten blir hannkjønn, eller hunnkjønn.

Dette har fått flere til å reagere. Blant annet lege Kaveh Rashidi.

SVARER: Kaveh Rashidi utdyper kritikken han kom med på Facebook.

– Viktig at Klinge ikke står uimotsagt

I et innlegg publisert på Facebook går Rashidi sterkt til angrep på Klinges kronikk. Han spør blant annet om Klinge har et foreldet bilde av kjønn. Videre skriver han:

«Til syvende og sist handler det om at vi mennesker skal få leve i fred med hverandre, som vi er, uten å plage andre. Og det du gjør: å igjen og igjen gjenta at noens kjønn er en biologisk misforståelse – det er å plage folk, Jenny. Det kommer ingenting godt av det, verden er et bedre sted hvis folk ikke møter slik motstand på hvem de er.»

Rashidi utdyper til VG at debatten om kjønn er omfattende, og at det er viktig å ikke spore av. Han mener Klinge har et behov for å irettesette andres kjønnsidentitet.

NØDVENDIG: Jenny Klinge mener det er nødvendig å understreke at mennesker kun har to kjønn i sitt debattinnlegg.

– Det er viktig at Klinge ikke står uimotsagt, for blant leserne av hennes budskap er det mange helt normale mennesker som hverken identifiserer seg som mann eller kvinne. Disse menneskene fremstilles av Klinge som et avvik fra naturen, sier han.

Legen mener det er viktig at det er aksept for andre mennesker, og at folk godtar andres kjønnsidentitet.

– Når Klinge sammenligner mennesker med andre arter, må hun ta høyde for at resten av naturen faktisk er mangfoldig, og at mennesker derfor også har mangfoldig kjønnsuttrykk, sier Rashidi.

Kritikk fra partikollega

Blant dem som har vist støtte til Rashidis innlegg, er Synne Lerhol. Hun er medlem i Bioteknologirådet og leder i Grünerløkka Senterparti.

– Jeg er sterkt uenig i det Klinge skriver i denne kronikken og er skuffet over hennes syn. Jeg synes ikke det reflekterer partiets standpunkt i det hele tatt.

SKUFFET: Synne Lerhol er svært skuffet etter å ha lest stortingsrepresentant Jenny Klinge sitt debattinnlegg.

– Uheldig uttalelse

Lerhol understreker at Klinges syn ikke representerer Senterpartiets partipolitikk, og at dette er hennes personlige synspunkt.

– Det er viktig for oss at partiet og partiets representanter har respekt for medlemmer som har en annen kjønnsidentitet og at de føler seg velkomne. Jeg synes ikke denne kronikken bidrar til dette og reflekterer heller ikke respekten hun selv forventer å få.

Lerhol avslutter med at det er viktig at vi lytter til dem som føler dette på kroppen.

– Vi vil alltid jobbe for å være et mer inkluderende parti, og det er viktig for oss å være et inkluderende parti som løfter god politikk for skeive.

Klinge: – Misforstår meg med vilje

Jenny Klinge mener det fremstår som om Rashidi og Lerhol ikke har lest det hun har skrevet, og at de driver med hersketeknikk.

– Jeg opplever at de misforstår meg med vilje, og oppfordrer dem til å lese gjennom teksten en gang til med et annet blikk.

– Poenget er at man kan være faktaorientert og tolerant samtidig. Jeg skriver at det kun finnes to biologiske kjønn, men at det er viktig å anerkjenne og respektere at noen føler seg som et annet kjønn enn de er født med. Kritikerne mener det jeg påstår om kjønn er feil, men hvordan forplantning foregår er rene fakta – menn kan ikke føde barn.

FØLER SEG MISFORSTÅTT: Klinge opplever at kritikerne ikke har forstått budskapet i hennes kronikk.

Klinge mener de som reagerer driver med polarisering av debatten, og advarer mot en utvikling der folk som uttaler seg om biologiske fakta blir stemplet som intolerante.

– Jeg balanserer mellom fakta og følelser, men blir fremstilt som om jeg mener noe jeg ikke gjør – at jeg har foreldet bilde av kjønn. Jeg vil oppfordre Rashidi til å fortelle hva det oppdaterte bildet av biologisk kjønn er. Hva slags samfunn får vi om det er problematisk at jeg sier det som står i vitenskapelige bøker?

– De voldsomme reaksjonene jeg har mottatt beviser hvorfor jeg må si det – at debatten er nødvendig å ta. Jeg har også mottatt støtte fra flere som takker meg for å tørre å si dette høyt, på vegne av dem som er redde av hensyn til karriere eller å feilaktig bli stemplet som hatefulle, fortsetter hun.