Spillet om Sjøvolds våpen

Justisdepartementet hevder de ble informert om Hans Sverre Sjøvolds ulovlige våpen før han tiltrådte som PST-sjef i juni 2019. Så endrer de forklaring. Spillet om Sjøvolds våpen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Så sent som torsdag i forrige uke skrev Justisdepartementet dette til VG:

«Departementet ble orientert om saken før Sjøvold tiltrådte stillingen».

Hans Sverre Sjøvold har vært åpen om våpnene før han begynte i Politiets sikkerhetstjeneste, ifølge ekspedisjonssjef Unni Gunnes.

Både hun og Sjøvold har jobbet som ekspedisjonssjefer, vært kollegaer i Justisdepartementet og kjenner hverandre.

Det var dessuten Gunnes som gjennomførte autorisasjonssamtalen med Sjøvold før han tiltrådte en av landets mest betrodde stillinger.

Men hvis han snakket åpent om våpnene:

Hvorfor fikk Sjøvold begynne i jobben etter å ha fortalt om en potensiell straffbar handling?

Tirsdag denne uken endrer departementet hele forklaringen – etter å ha fått flere spørsmål fra VG.

VG har kartlagt hva departementet visste da Hans Sverre Sjøvold ble ny PST-sjef i Norge sommeren 2019 – gjennom innsyn og intervjuer med sentrale ledere i Justisdepartementet.

I løpet av et døgn endret en departementsråd, en ekspedisjonssjef og en tidligere justisminister forklaring.

Hva skjedde i kulissene i departementet denne uken?

Fem måneder etter at han tiltrådte som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste, avslørte VG at Sjøvold i en årrekke hadde oppbevart skytevåpen i strid med loven – blant annet inne i Justisdepartementet, der han jobbet i to år.

Etter VGs oppslag åpnet Spesialenheten etterforskning av den tidligere politimesteren i Oslo.

Forrige lørdag fortalte VG om en ansatt ved våpenkontoret i Oslo politidistrikt som ble 100 prosent ufør etter press og trusler fra kolleger om å ta imot Sjøvolds våpen.

Politidirektoratet har nå iverksatt en gransking – nesten to år etter at Sjøvold fikk en bot på 50.000 kroner fra Spesialenheten.

Når kunne Sjøvold første gang fortalt departementet om våpnene?

Vinteren 2019 er han i jobbintervju. Politiets sikkerhetstjeneste skal ha ny toppsjef.

Stillingen krever sikkerhetsklarering «på nivå strengt hemmelig, Cosmic Top Secret, og plettfri vandel», står det i annonsen.

Både Tor Mikkel Wara og Jon Georg Dale involveres i ansettelsesprosessen som justisministre.

Hører de noe om Sjøvolds våpen?

Begge avviser dette overfor VG.

Da Sjøvold blir utnevnt til ny PST-sjef av Kongen i statsråd 29. mars 2019, er det fortsatt ikke for sent å fortelle.

Før han kan starte i jobben, må Sjøvold nemlig autoriseres av departementet. Dette er en formell samtale med ekspedisjonssjefen, blant annet for å finne ut om departementet har nødvendig tillit til Sjøvold.

Er det noe annet jeg bør vite om? er et av de siste spørsmålene Sjøvold blir stilt.

– Du er 100 prosent sikker på at han ikke nevnte våpen i denne samtalen?

– Ja, sier ekspedisjonssjef Unni Gunnes i avdelingen for samfunnssikkerhet i Justisdepartementet.

Det var hun som gjennomførte autorisasjonssamtalen med Sjøvold.

De to kjenner hverandre etter å ha jobbet sammen i Justisdepartementet i over et år.

Sjøvold har selv jobbet som ekspedisjonssjef og vært kollega med Gunnes i Justisdepartementet.

Gunnes er også kilden til opplysningene som ble sendt VG forrige torsdag:

«Departementet ble orientert om saken før Sjøvold tiltrådte stillingen».

Hvorfor forteller hun flere versjoner om hva som skjedde?

1. juni 2019 tiltrer Sjøvold stillingen som øverste leder av PST.

I oktober snakker han med ekspedisjonssjef Unni Gunnes på nytt. Sjøvold forteller da at journalister har kontaktet ham.

Dagen etter publiserer VG sin avsløring: «PST-sjefen oppbevarte våpen ulovlig i flere år».

Sjøvold beskriver det som «en ren vennetjeneste» overfor enken etter en avdød losjebror fra Odd Fellow som opprinnelig eide våpnene.

«Det har ikke vært noen ulovligheter her», sa Sjøvold og la til at våpnene var «oppbevart i godkjent skap».

I virkeligheten var de lagt inn i skuffer og skap på kontoret.

Da saken blir offentlig kjent i 2019, har Jøran Kallmyr vært justisminister i syv måneder.

Han ber både om et møte og en skriftlig redegjørelse fra Sjøvold.

– Fikk du høre den samme versjonen som han fortalte i VG?

– Nå husker jeg ikke nøyaktig hva som sto i VG eller hva som sto i redegjørelsen. Men jeg tror jeg ville reagert dersom en versjon til meg var en helt annen enn den versjonen han fortalte utad, sier Kallmyr til VG.

– Fikk du vite at Sjøvold hadde oppbevart skytevåpen på kontoret?

– Jeg klarer ikke å huske om han sa noe helt spesifikt om hvor våpnene var blitt oppbevart.

Etter VGs publisering i oktober 2019 erklærer Kallmyr at han har full tillit til Sjøvold.

Hva baserer han denne tillitserklæringen på?

Blant annet redegjørelsen fra Sjøvold selv, og innsamling av annet materiale, oppgir Kallmyr i dag.

Får han høre den samme versjonen som senere blir avdekket gjennom Spesialenhetens etterforskningen?

Høsten 2019 er Kallmyr først og fremst opptatt av å ta en avgjørelse:

– Den er subjektiv og handler i bunn og grunn om magefølelsen til statsråden og departementssjefen, sier Kallmyr.

– Trodde vi på det han fortalte? Hadde vi fortsatt tillit? Dette er viktige spørsmål i alle slike samtaler. Hvis statsråden tar en feilvurdering, er det statsrådens hode som ruller. For Stortinget kjenner kun statsråden.

Kallmyr presiserer at han uttrykte tillit til Sjøvold før saken var ferdig etterforsket av Spesialenheten:

– Fakta var fortsatt uklare.

I 2019 uttaler han i VG at Justisdepartementet vil avvente Spesialenhetens etterforskning:

– Det vil ikke være riktig for meg som justisminister å kommentere en pågående etterforskning til et uavhengig organ, sa han.

Sommeren 2020 er fakta klare: Spesialenheten konkluderer med at øverste leder for Politiets sikkerhetstjeneste har brutt straffeloven.

For første gang blir det avdekket at Sjøvold tok med seg skytevåpen inn i Justisdepartementet.

I 2019 sa Sjøvold til VG at han hadde innlevert våpnene under et våpenamnesti.

Men Spesialenheten slår fast at han har oppbevart våpnene ulovlig i syv år – og levert dem inn halvannet år før våpenamnestiet.

Siden det hadde gått lang tid, kom Spesialenheten «under tvil» til at saken kunne avgjøres med en bot på 50.000 kroner, skriver etaten i sin vurdering.

Etter at forelegget var ilagt, ber VG om intervju med daværende justisminister Monica Mæland (H) som har overtatt etter Jøran Kallmyr.

Mæland erklærer også raskt at hun har tillit til Sjøvold.

– Ble det gjort en tilstrekkelig evaluering av troverdigheten og stillingen til Sjøvold?

– Jeg tiltrådte 24. januar 2020 og var ikke inne i vurderingene før den tid. Min vurdering av tillit ble gjort da Spesialenheten kom med sin avgjørelse og den var selvsagt grundig, skriver Mæland i en tekstmelding til VG denne uken.

Den tidligere justisministeren svarer ikke på dette spørsmålet:

Var Sjøvolds skriftlige redegjørelse sammenfallende med hva Spesialenheten avdekket?

VG har bedt Justisdepartementet om innsyn i redegjørelsen uten å få det.

Mandag kveld denne uken: Tidligere justisminister Jøran Kallmyr ringer departementsråd Heidi Heggenes.

Han vil dobbeltsjekke opplysninger han skal gi til VG. Det er andre gang på under en uke han gjør det.

– Det er for å få alle fakta helt riktig, sier Kallmyr.

Heggenes er øverste administrative leder i Justisdepartementet og justisminister Emilie Enger Mehls nærmeste administrative rådgiver.

Heggenes sitter i en bil når Kallmyr ringer. Snart oppdager han at ekspedisjonssjef Unni Gunnes også er i bilen.

Begge hjelper Kallmyr med spørsmålene hans.

De forteller at Sjøvold informerte departementet «noe» om våpensaken våren 2019, før han startet i PST.

Dette skriver Kallmyr i en e-post han sender til VG nærmere midnatt.

De er usikre på dato og måned, men sikre på at det skjedde før han tiltrådte stillingen om sommeren.

Han oppgir mer fakta på telefon til VG:

– Det var en muntlig informasjon om saken, ikke skriftlig.

Trolig i april eller mai.

– Ettersom tidspunktet for informasjonen ikke er verifisert, er vi forsiktig med å anslå nøyaktig når vi fikk informasjonen, men det var nok før han tiltrådte, sier han.

Det styrker tilliten til Sjøvold at han fortalte om våpnene før han begynte i jobben som PST-sjef.

– Informasjonen er kvalitetssikret til topps i departementet, sier rådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justisdepartementet.

Samtidig reiser det spørsmål:

Hva gjorde departementet med informasjonen om at PST-sjefen hadde begått et potensielt straffbart forhold?

Kontaktet de Spesialenheten for politisaker?

Samtalen med rådgiveren fant sted mandag ettermiddag. Tirsdag morgen trekker Justisdepartementet tilbake hele innholdet i e-posten.

Informasjonen de sendte VG fem dager tidligere ikke lenger er «verifiserbar», formidler Skjøld-Lorange.

De kvalitetssikret og sendte opplysningen til VG om at Sjøvold orienterte Justisdepartementet om våpnene før han startet i jobben.

Nå tror de ikke lenger på det.

– Konklusjonen er at Sjøvold ikke informerte departementet før i oktober 2019, sier rådgiveren.

– Det er sånn vi ser det nå.

Samme ettermiddag er ekspedisjonssjef Unni Gunnes klar til å intervjues på telefon. Det er hun som er kilden til den opprinnelige e-posten til VG. Det bekrefter både rådgiveren og Gunnes selv. Nå skal hun si noe helt annet enn hun sa til Jøran Kallmyr i bilen kvelden før.

Gunnes begynner samtalen her:

– Jeg trodde jeg hadde fått informasjon om at det hadde vært en varslingssak i Oslo, sier ekspedisjonssjefen.

– I Oslo politidistrikt om Sjøvold?

– Ja, men jeg har ikke fått den informasjonen.

– Hva var det da?

– Jeg har blandet sammen med noe annen informasjon. Jeg har ikke gått ut og sjekket hvilken informasjon det var.

– Så du husker at det var en sak knyttet til Sjøvold, men ikke at det var våpen?

– Nei, nei, nei, jeg har ikke sagt våpen. Jeg har sagt at jeg trodde at det kanskje kunne ha noe med det å gjøre, men det har jeg kommet til at det ikke har.

Gunnes kan ikke huske hvem varselet gjaldt eller hva det gikk ut på. Hun husker heller ikke tidspunkt for varselet.

Ikke bare kan informasjon fra ett varsel ha dannet grunnlag for e-posten til VG, men flere varsler samtidig, tror hun.

– Men hva var det du fortalte fagavdelingen i forrige uke?

– Jeg trodde kanskje jeg hadde fått informasjon om en varslingssak. Kanskje, sa jeg.

VG intervjuer Gunnes sammen med rådgiver Andreas Skjøld-Lorange.

På dette tidspunktet kjenner VG ennå ikke til kjøreturen Gunnes og departementsråd Heidi Heggenes gjorde kvelden før, da tidligere justisminister Kallmyr ringte dem.

VG kjenner kun til informasjonen Kallmyr sendte til VG nærmere midnatt dagen i forveien: Departementet ble orientert våren 2019.

– Hva tenker dere Kallmyr baserer det på?

– Nei, det vet jeg ikke, altså. Om han har ... Det må du nesten spørre ham om.

– Vi har spurt ham.

– Ja, hva sier han at han baserer det på?

– En samtale med departementet i går kveld?

– Å ja.

Kort stillhet.

– Ja. Ok.

Ekspedisjonssjefen forteller ikke at hun selv var Jøran Kallmyrs kilde.

Da VG får kjennskap til dette, sender VG en e-post til departementet og spør Gunnes om hvorfor hun ikke fortalte det.

E-posten er ikke besvart.

Senere denne uken, onsdag midt på dagen, ringer Kallmyr tilbake til VG. Nå mener også han noe annet.

Departementet og Kallmyr har snakket sammen.

Det som var fakta i går, er ikke fakta i dag.

– Jeg har hele tiden tenkt at jeg skal være så oppriktig som jeg kan, sier han.

I to samtaler med departementet har de bekreftet at informasjonen han ga VG i e-posten, var korrekt.

– Sitatet fra meg nå blir dermed at jeg ble kjent med saken rundt det tidspunktet VG publiserte saken, høsten 2019.

– Men i går sa du våren?

– Det var det departementet sa til meg i går. Men så er det ikke slik lenger. Departementet har tatt en ekstra runde.

Hvem kan vite helt sikkert på hvilket tidspunkt PST-sjefen ga opplysninger om våpnene første gang?

Hans Sverre Sjøvold selv.

VG sender derfor en tekstmelding til kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST og spør om han kan oppklare:

«Kan du innhente svar fra Sjøvold på dette:

Justisdepartementet er usikre på akkurat når du første gang ga informasjon om våpnene: Var det under ansettelsesprosessen, eller før tiltredelsen eller først da VG skrev om våpnene første gang?»

Kommunikasjonsdirektør kommer tilbake med svar:

Sjøvold ønsker ikke å svare på spørsmålene.

Onsdag kveld snakker VG med Jøran Kallmyr siste gang:

Kan han ha tatt avgjørelser på feil faktagrunnlag i denne saken?

– Jeg tror ikke det, men dette er to år siden, og ekspedisjonssjefen har frem til i går lagt til grunn at hun har fått noe informasjon før tiltredelse. Derfor kan jeg ikke utelukke at denne informasjonen var en del av grunnlaget vi vurderte tillitsspørsmålet på i oktober 2019. Jeg vil likevel understreke at det viktigste grunnlaget uansett var Sjøvolds redegjørelse.

Torsdag ettermiddag sender rådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justisdepartementet en ny e-post. Der gjentar departementet at Sjøvold først fortalte om våpnene høsten 2019.

Antagelsen om informasjon våren skyldes «en sammenblanding av flere ulike saker», skriver departementet.

Hvilke saker de sikter til, går ikke frem av e-posten.

Departementet ønsker ikke å spekulere i hvordan de ville håndtert saken dersom informasjonen hadde blitt gitt tidligere, opplyses i e-posten.

«Avslutningsvis gjør vi oppmerksom på at Gunnes og Sjøvold ikke har vært kollegaer i politiavdelingen».