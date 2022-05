SOLBERGS VÅPENDRAGERE: Iselin Nybø (V) og Monica Mæland (H) satt begge ved kongens bord i flere år, da Erna Solberg styrte landet. Nå kan Schjødts kunder dra nytte av deres store nettverk.

Lobbyist-bråket: Slik selges eks-ministrenes nettverk

Advokatfirmaet Schjødt reklamerer i en e-post for eks-statsrådene Monica Mæland (H) og Iselin Nybø (V) sine «relevante relasjoner» og nettverk. De er ikke rekruttert for sine juridiske ferdigheter, slår de fast.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I fjor høst sikret advokatfirmaet Schjødt seg to stjernesigneringer i det brennhete overgangsvinduet etter stortingsvalg og regjeringsskiftet:

Monica Mæland (H), tidligere justisminister, næringsminister og kommunalminister, med åtte års erfaring fra Solberg-regjeringen.

Iselin Nybø (V), tidligere næringsminister, høyere utdanningsminister og stortingsrepresentant.

VG skrev onsdag at Mæland er leid inn av Dagligvareleverandørenes forening (DLF) i lobbykampen om matmakt på Stortinget. Selv sier eks-statsråden at hun gir juridisk rådgivning.

Reklamerer for nettverket

Både Mæland og Nybø er jurister, og har tidligere jobbet som advokater.

Men det er ikke denne erfaringen som skaffet dem partnerjobber i Schjødt, ifølge en e-post fra partner Tord Fondevik, som VG har sett.

I e-posten skriver Fondevik at Schjødt er helt åpne om at Mæland og Nybø ikke er rekruttert på grunn av advokaterfaringen deres eller spesielle juridiske ferdigheter.

Han skriver derimot at eks-statsrådenes «relevante relasjoner» og nettverk kan være nyttig for Schjødts klienter.

I e-posten nevner han også blant annet innsikt i og erfaringen med det politiske systemet og krisehåndtering.

REGJERINGSKOLLEGER: Monica Mæland var statsråd i alle Solberg-regjeringens åtte år. Fra januar 2018 var hun og Iselin Nybø kolleger. Her er Solberg-regjeringen samlet i januar 2020, etter at Frp forlot kollegiet.

– Ikke bare advokater

– Mæland og Nybø er blitt partnere i Schjødt på grunn av deres egenskaper og kvalifikasjoner, skriver Fondvik i en e-post til VG.

– De er ikke bare advokater i konvensjonell forstand, de tilfører en særlig dimensjon i kraft av sin erfaring fra norsk samfunns- og næringsliv som Schjødt nå er nokså alene om å kunne tilby til sine klienter, fortsetter Fondvik.

Sist Mæland jobbet som advokat var i 1999. Nybø jobbet som advokat frem til 2013, og var tilbake i yrket en kort periode mellom valget i 2017 og Venstres inntreden i regjering i januar 2018.

VG har stilt de to eks-statsrådene en rekke spørsmål, men ingen av dem ønsker å kommentere saken.

KOLLEGA OG VENN: Monica Mæland satt åtte år i Erna Solbergs regjering, og de to er også venner. Her med Trude Drevland i Bergen.

– Har kommet godt i gang

– Hvorfor skriver du at dere er helt åpne om at de ikke er rekruttert på grunn av advokaterfaring eller spesielle juridiske ferdigheter?

– Det er fordi de som nevnt ble partnere først og fremst grunnet sine unike egenskaper og kvalifikasjoner gitt den bakgrunnen og erfaringen de begge har, som ledelsen og partnerskapet i Schjødt mener gjør dem til svært gode rådgivere for klienter i næringslivet, skriver Fondvik til VG.

– Er det mange kunder som setter pris på at dere har rekruttert nye ansatte med det nettverket og de relasjonene de to har?

– Uten å gå inn på klientforhold, kan vi si at både Mæland og Nybø har kommet godt i gang som partnere i Schjødt.

Som statsråder tjente Mæland og Nybø 1,4 millioner kroner i året. I Schjødt har flere av partnerne en årslønn på over ti millioner kroner.

CORONAKAMERATER: Monica Mæland og Iselin Nybø ledet to av de mest sentrale departementene i Solberg-regjeringens coronahåndtering.

Erfarne sluggere

De to eks-statsrådene har begge lang politisk erfaring.

Før Mælands åtte år i Solberg-regjeringen, var hun byrådsleder i Høyre-bastionen Bergen i ti år. Hun har også vært medlem av sentralstyret og arbeidsutvalget i Høyre-ledelsen.

Mæland var justisminister frem til regjeringsskiftet i oktober i fjor. Under coronapandemien hadde hun en svært sentral rolle i myndighetenes håndtering, blant annet knyttet til innreiseregler.

Det hadde også næringsminister Nybø, som blant annet hadde ansvar for regjeringens coronastøtteordninger for næringslivet. Hun har også lang erfaring som folkevalgt i Randaberg og Stavanger – og har vært både leder i Rogaland Venstre og sentralstyremedlem i partiet.

Mæland har ikke vært stortingsrepresentant, og har derfor ikke «gullkort» og fri tilgang til Stortingsbygningen. Det har Nybø, som satt på Stortinget fra 2013 til 2017.

EKSPERT: Øyvind Ihlen, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

– Gull verdt

Øyvind Ihlen er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

– Det er helt åpenbart at kunnskap om hvordan politiske systemer fungerer og posisjonene i de ulike fløyene i ulike partier er gull verdt, sier Ihlen til VG.

– De kan gi ganske presise analyser av hva som foregår i partiene og hvilke posisjoner som er i spill. De har et sosialt nettverk som de trekker på.

Nettverk er ikke ferskvare, mener Ihlen.

– Når du kjenner den og den politikeren, kan du ta en telefon for å høre for eksempel hvor partiet står i akkurat den saken. Det er vanlig bruk av nettverk.

HARD I KLYPA: Monica Mæland var «Tante Monica» da hun under coronapandemien i november 2020 advarte mot at festing kunne ta liv. Her sammen med «Politimester Benedicte», ellers kjent som politidirektør Benedicte Bjørnland.

Stolt

Fondevik i Schjødt sier at han er stolt over at Mæland og Nybø «hadde Schjødt som sitt foretrukne alternativ for sin nye karriere utenfor politikken».

– Hvorfor er det nyttig med ansatte som har disse relasjonene og dette nettverket?

– Som partner i et forretningsadvokatfirma er det generelt nyttig å ha et stort nettverk, skriver Fondvik i en e-post til VG.

Dette er et av flere parametere som kandidater måles på når store forretningsadvokatfirmaer skal ansette nye partnere, forteller han.

– Mæland og Nybø har med sin erfaring fra blant annet politikk og styrearbeid opparbeidet seg et betydelig nettverk innenfor norsk samfunns- og næringsliv, samtidig som de har andre unike egenskaper og kvalifikasjoner som er ettertraktet for klienter innen næringslivet, skriver Fondvik.