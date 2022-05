BUDSJETT-DAG: Regjeringen og finansminister Trygve Slagsvold Vedum får hard kritikk for endringene i bistandsbudsjettet som ligger i revidert nasjonalbudsjett.

Reaksjoner på bistandsbudsjettet: − Norge blir den største mottakeren av norsk bistand

Norsk Folkehjelp er provosert over at at Norge - etter deres beregninger - blir største mottaker av norsk bistand. Tidspunktet kunne ikke vært verre, uttaler generalsekretær Henriette K. Westhrin.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hun viser til at regjeringen kutter 4 milliarder kroner i bistandsbudsjettet for å finansiere utgifter til mottak av ukrainske flyktninger i Norge. Dette kom i revidert budsjett, som finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la fram torsdag formiddag.

– Vi er svært opprørt over at regjeringen finansierer mottak av ukrainske flyktninger ved å kutte i bistanden til verdens fattigste. Vi har blitt rikere av korona og krigen i Ukraina. At Norge nå blir den største mottakeren av norsk bistand, henger ikke på greip, skriver Westhrin i en pressemelding.

Norsk Folkehjelp viser til tall fra Norad, som viser at Syria mottok mest i direkte bistand fra Norge i 2021, med 895 millioner kroner. Deretter fulgte Etiopia med 759 millioner kroner, og videre Palestina og Afghanistan.

GENERALSEKRETÆR: Henriette K. Westhrin er generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Bruker 5,8 milliarder i Norge

Regjeringen omprioriterer 4 milliarder kroner på bistandsbudsjettet til flyktningtiltak i Norge. I tillegg øker bistandsbudsjettet totalt sett - og av dette går 1,8 milliarder kroner til flyktninger i Norge.

Totalt sett blir 5,8 milliarder bistandsmilliarder brukt på flyktningtiltak i Norge - og 2,3 milliarder kuttes i bistanden til utlandet.

Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Norsk Folkehjelp og KrF reagerer kraftig:

– I en situasjon der Norge profiterer stort på krigen, er det ubegripelig at man i det hele tatt vurdere å kutte en eneste krone på hjelp til de fattigste, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

-Trist

Redd Barna kaller kuttet «komplett uforståelig», i en pressemelding, Norsk Folkehjelp kaller det «provoserende» og KrF «trist».

– Regjeringen fremstiller budsjettet som at dette er en økning i vår internasjonale bistand, men realiteten er det motsatte. At Arbeiderpartiet og Senterpartiet velger å velte en hoveddelen av flyktningkostnadene over på bistandsbudsjettet fordi regelverket fra OECD gir en mulighet for det, er skuffende, uttaler Norsk Folkehjelp-sjefen.

Hun viser til at andre kriser i verden står i kø med enorme behov:

– De humanitære katastrofene i Jemen, Syria og Sør-Sudan forsvinner ikke selv om nye kriser oppstår. Pandemien har ført 100 millioner ut i ekstrem fattigdom , og utviklingslandene kjemper mot stadige kriser som følger av klimaendringene. Krigen i Ukraina har ført med seg galopperende matvarepriser og de humanitære behovene er enorme, sier Westhrin.

Redd Barna: Mindre enn en prosent

Redd Barna hevder at endringene i bistandsbudsjettet gjør at Norge faller under målet om en prosent av brutto nasjonalinntekt skal brukes til

Bistandsbudsjettet utgjør ifølge regjeringen 1,09 prosent av bruttonasjonalinntekten. Vi mener dette må være feil, skriver Gunnhild Sørås, mediesjef i Redd Barna, i en epost til VG.

– Skulle bistandsbudsjettet være en prosent av BNI, måtte budsjettet vært på minst 50,38 mrd. Her har regjeringen brukt BNI fra oktober 2021, som ikke gjenspeiler den drastiske endringen i BNI siden da. Vi mener bistandsbudsjettet utgjør 0,89 prosent av bruttonasjonalinntekten, skriver hun.

Også Plan Norge, ved Kari Helene Partapuoli, reagerer kraftig.

– Over halvparten av den foreslåtte økningen av bistandsbudsjettet skal gå til flyktningtiltak i Norge. Det vil ramme de fattigste og bidra til økende ulikhet i verden at en stor del av bistandsbudsjettet blir omdisponert til å dekke utgifter vi har i Norge, skriver hun i en e-post.

Hun sier at dette særlig vil gå utover jenter i utviklingsland, fordi det kuttes i satsingen på likestilling.

Regjeringen: Rekordhøyt

Regjeringen forsvarer denne prioriteringer av bistandsmidlene slik:

– Selv om vi omprioriterer fire milliarder kroner som vi skal bruke til å ta godt vare på ukrainske flyktninger i Norge, har vi et rekordhøgt bistandsbudsjett. Det skal vi bruke til å kjempe mot sult, bedre mattryggheten, lindre nød og gi vern, i tillegg til innsats for klimatilpassing og langsiktig utvikling, skriver utviklingsministeren, Anne Beathe Tvinnereim, i en pressemelding.