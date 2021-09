FEIL: – Det er uheldig at etterforskningene av Sverre Varhaug aldri ble satt i sammenheng, sier Rieber-Mohn.

Tidligere riksadvokat om Varhaug-saken: Det ble begått alvorlige feil

Tidligere riksadvokat Georg Fredrik Rieber-Mohn sier at politiet «åpenbart ikke så Sverre Varhaug som den trusselen han faktisk var».

– Det ble begått alvorlige feil i Varhaug-saken. Mange mennesker kunne vært skånet, hvis han hadde blitt stoppet tidligere. Det er forferdelig å tenke på, sier han.

Rieber-Mohn var statsadvokat i Rogaland da Varhaug-saken ble etterforsket på 70-tallet. Fra 1986 til 1997 var han Norges riksadvokat.

I over ett år har VG kartlagt hvordan psykolog Sverre Varhaug manipulerte og forgrep seg mot sårbare pasienter. Misbruket skjedde ved to sykehus. Men også i privat praksis med statlig autorisasjon. Til tross for tre ulike etterforskninger, gikk politiet aldri systematisk gjennom Varhaugs pasientlister for å undersøke om det kunne være flere ofre.

Etter avsløringene tidligere i år har en rekke personer varslet. Lørdag kunne VG fortelle historien om 28 pasienter.

– Politiet så åpenbart ikke Sverre Varhaug som den trusselen han faktisk var. Det er svært uheldig at etterforskningene ikke ble satt i sammenheng. Og helt tragisk at mange nå varsler om at de også ble utsatt for denne overgriperen, sier Rieber-Mohn.

Som Statsadvokat i Rogaland på 70-tallet kunne han ha gitt ordre om at politiet skulle avhørte alle Varhaugs pasienter. Men det skjedde ikke. I dag mener Rieber-Mohn det var en fatalt at politiet ikke gikk systematisk gjennom pasientlistene for å undersøke om det kunne være flere ofre.

– Det kan ikke beskrives som noe annet enn en stor, stor feil.

MØRKETALL: Bjørn Soknes mener VGs undersøkelser bekrefter behovet for å gå gjennom lovverk og rutiner.

Førstestatsadvokat Bjørn Soknes leder ekspertgruppen som ble satt ned av Helse- og omsorgsdepartementet etter VGs avsløringer om Sverre Varhaug i vår. Mandatet er å ettergå hele Varhaug-saken.

– Dette underbygger inntrykket av at det kan være et stort mørketall og at opprettelsen av ekspertutvalget for gjennomgang av regelverk og rutiner knyttet til behandling av disse sakene var svært nødvendig.

VILLE HJELPE: – Varhaug sa at han ønsket å hjelpe klientene sine, sa advokat Arvid Sjødin i et tidligere VG-intervju.

– Omtenksom

Arvid Sjødin var Sverre Varhaugs forsvarer, først i Oslo tingrett i 2001 og så i Borgarting lagmannsrett året etter. Han ønsker ikke å kommentere de nye pasienthistoriene. Men i et VG-intervju tidligere i år fortalte han at han husket Varhaug godt.

– Han var en omtenksom og samarbeidsvillig klient. Varhaug fortalte hvordan han hadde rådgitt de fornærmede gjennom ulike faser i livet. Han sa de kom til ham frivillig og alt han hadde gjort, var å hjelpe, sa Sjødin.

Ifølge advokaten mente Varhaug at han ikke hadde gjort noe galt.

– Tvert imot. Han sa han strakk seg langt for å hjelpe pasientene sine, sa Sjødin.

LETTET: Jan mener livet har blitt bedre etter at han fortalte historien sin i VG.

Skammer seg ikke lenger

Jan er en av Varhaugs tidligere pasienter. I VG-podkastserien Dukkemannen og i en stor artikkel har han fortalt om sine 13 år med manipulasjon. At så mange hittil ukjente pasienter nå har valgt å varsle, gjør sterkt inntrykk.

– Jeg føler meg ikke lenger så alene. Og jeg skammer meg ikke for det jeg ble utsatt for, sier Jan.

Han mener han har fått det bedre etter at han fortalte historien sin i VG.

– Det har vært til enorm hjelp. Det føles som jeg har fått et nytt liv. Og hvis jeg kan ha gjort det mindre skummelt for andre å melde seg, er det godt å tenke på.