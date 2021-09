FRI: Viggo Kristiansen ble hentet av sin far da han ble løslatt fra Ila fengsel 1. juni i år.

Nye avhør av Viggo Kristiansen i oktober

Etterforskningen av drapene på Baneheia i 2000 fortsetter. Advokat Arvid Sjødin tror den kan nærme seg slutten.

Av Vilde Elgaaen

Politiet har bedt om nye avhør av Viggo Kristiansen. Det bekrefter hans advokat Arvid Sjødin til VG.

Det vil være det første avhøret som blir gjort med Kristiansen siden han ble løslatt 1. juni i år.

– Det anser vi for å være helt naturlig og en formalitet. Det kan tyde på at etterforskningen nærmer seg en avslutning, sier Sjødin.

Han forteller at de ikke har fått noen fast beskjed om når det skal gjennomføres, men at det skal avholdes i løpet av oktober.

I august oversendte bistandsadvokat Audun Beckstrøm en anmodning til påtalemyndigheten om å gjøre nye avhør av Kristiansen, sammen med en rekke spørsmål de etterlatte mener bør stilles.

Ny etterforskning av drapssaken

Viggo Kristiansen har sonet nær 21 år i fengsel for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i mai 2000.

Kristiansen har hele tiden hevdet sin uskyld, og har begjært saken gjenopptatt en rekke ganger. I februar 2021 besluttet Gjenopptakelseskommisjonen at de ville gjenoppta straffesaken mot ham.

Etter at straffesaken til Viggo Kristiansen ble gjenåpnet, har det blitt iverksatt en ny etterforskning av drapene.

Det er kjent at Jan Helge Andersen, som også ble dømt for drapene, skal avhøres på nytt. Andersen ble løslatt i 2016 etter å ha sonet sin fengselsdom på 19 år.

Oslo-politiet etterforsker nå saken, med et særlig fokus på nye DNA-undersøkelser. Påtalemyndigheten vil forhåpentligvis i høst ta stilling til om det skal reises ny straffesak mot Kristiansen, eller om de skal legge ned påstand om frifinnelse.

Har tatt prøver

Allerede har politiet tatt nye DNA-prøver av Viggo Kristiansen. Det ble gjort 6. juni – også disse av Oslo-politiet som har ansvaret for å etterforske straffesaken mot Kristiansen.

I begynnelsen av juni ble det også tatt nye DNA-prøver av Andersen.

– Prøvene ble tatt på fredag. Politiet spurte om han var villig til å avgi nye prøver, og det var han naturligvis. Da fant vi et passende tidspunkt, sa Svein Holden til VG.

Til Nettavisen, som meldte om de nye prøvene først i juni, sa advokaten også at de er i dialog med politiet for å finne et tidspunkt for nye avhør av Andersen.