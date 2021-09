SESONGPREMIERE: Den første høststormen i 2021 gir konsekvenser som kraftige vindkast og overvann i Nord-Norge. Her er stormen sett fra verdensrommet.

Onsdag kom sesongens første høststorm – allerede torsdag slår nummer to til

Vindkast, høye bølger og farevarsler. Årets første høststorm har roet seg i nord. Nå slår nummer to inn på Vestlandet.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Onsdag har det vært kraftige vindkast og mye regn i Nord-Norge.

– Stormen startet allerede i dag tidlig, og den er i ferd med å minke seg her i nord, sier vakthavende meteorolog Trond Lien ved Meteorologisk institutt til VG onsdag kveld.

Mer vind torsdag

Han forteller at det har vært storm flere plasser på kysten av Vestlandet og i Nord-Norge onsdag. Men selv om denne stormen har roet seg, er det mer uvær i vente.

– Det er sendt ut et nytt farevarsel, som gjelder for den sørlige delen av landet. Det er en ny storm. Vi venter at den sterkeste vinden vil være på kysten av Rogaland, og den treffer typisk midt på dagen i morgen, torsdag, opplyser Lien.

Det voldsomme været ventes å komme opp i liten – og kanskje full – storm enkelte steder. Det betyr at man skal være varsom og obs på værforholdene.

– På land vil vinden utarte seg mer som vindkast. Der kommer den ofte litt ujevnt, og plutselig øker den på. Da er det særlig viktig at man sikrer løse gjenstander, oppfordrer meteorolog Lien.

I tillegg advares det mot høye bølger:

– Da skal man være litt obs, ikke stå rett på havet. Bølgene kan bli litt skumle.

Farevarsler i gult

Advarslene fra Meteorologisk institutt kommer i form av farevarsler.

Fra Frøya i Trøndelag og nordover, er det utsendt farevarsler som har vært gjeldende onsdag, mens som går ut etter hvert som at vinden i varierende grad avtar onsdag kveld eller natt til torsdag.

På Vestlandet er det flere varsler om kuling, storm og kraftige vindkast, dra Agder i sør til Hordaland i nord-vest.

«Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet.», heter det i farevarselet for Hordaland og Rogaland.

Farevarslene på Vestlandet gjelder i stor grad ut torsdag.