Presses om rødgrønt samarbeid – går til angrep på hverandre

BODØ (VG) Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum synes SV-leder Audun Lysbakken er en kjekk mann. Men han vil fortsatt ikke ha ham med i regjering.

I valgkampens aller siste partilederdebatt – og en av de siste sjansene de ni partilederne har til å overbevise velgerne før stortingsvalget mandag – må de fem rødgrønne, røde eller grønne partiene svare på hvem som kan samarbeide.

Som svar leverer alle de fem rødgrønne partilederne en rekke argumenter for hvorfor velgerne ikke bør velge noen av de andre fire.

– Rødt vil ikke regjere med noen. De politiske forskjellene er for store. Regjeringssamarbeid med MDG er ikke aktuelt. Snakke med og samarbeide, ja. Regjeringssamarbeid, nei, svarer Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Lysbakken er en kjekk mann

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gjentar at han vil ha en Ap/Sp-basert regjering.

– Vi er en garantist for at MDG og Rødt ikke skal få innflytelse over en ny regjering, sier han.

Programleder Fredrik Solvang spør hva det er som gjør Audun Lysbakken så uspiselig.

– Lysbakken er en kjekk mann, han er ikke uspiselig, sier Vedum.

– Kan du beskrive følelsen da du litt ut i sommerferien leste et intervju med Vedum da han fortalt om hvordan han skulle holde deg ute av regjering? sier Solvang til SV-leder Audun Lysbakken.

– Jeg og Trygve har et godt forhold. Jeg synes det var en ærlig sak av ham å si hva han mener, men litt ukollegialt for jeg var på en hytte da, sier Lysbakken.

Frp-leder Sylvi Listhaug sier det skremmer henne at Norge kan få «venstreradikale sosialister» på vippen i Stortinget. Men høyresiden har ingenting å si om kaos, mener Vedum.

– Sp har vært monogame hele tiden. Det beste er en regjering med Ap og Sp, sier han.

Solvang minner Støre på at han tidligere har sagt at han har større slektskap med Erna Solberg enn Bjørnar Moxnes.

– Ja, det husker jeg. Og Det var gripende godt sagt, svarer Støre.

Han kan likevel snakke med Rødt:

– I den praktiske politikken er det mange saker vi kan snakke sammen om. Jeg er en samarbeidenes mann.

Moxnes truer med at Støre ikke kan regne med at Rødt er konstruktive hvis de blir holdt utenfor.

– Støre kan enten velge å lukke døra til oss og få et Rødt i full opposisjon i Stortinget, eller inngå en avtale med oss. Da vil vi være konstruktive og forhandle. Det valget kommer han ikke utenom, sier han.

Støre med Solvang-stikk

– Du har ledet Ap gjennom mye turbulens. Du kan stå foran de vanskeligste regjeringsforhandlinger noen har stått overfor noensinne? sier programleder Fredrik Solvang til Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Jeg ser lysere på livet enn det du gjør, Fredrik Solvang, svarer Støre.

– Hvis vi får et resultat for skifte, gleder jeg meg til å gjennomføre politikk. Jeg er hoppende glad. Vi erstatter gullrekka, jeg har vært Norge rundt i flere uker og nå er vi midt i Stormen. Bedre kan det ikke være, fortsetter han.

Debattens i Stormen kulturhus i Bodø ledes av Fredrik Solvang og Atle Bjurstrøm.

– Dette er den viktigste debatten i valgkampen, sa Jarle Roheim Håkonsen, rådgiveren til Ap-leder Jonas Gahr Støre, på NRK rett før debattens start.