Finansdepartementet og SMK i åpen strid om politikerskatt

Finansdepartementet og jurister ved Statsministerens kontor (SMK) er uenige både om tolkningen av loven og veien videre. Pendlersaker kan havne i Skatteklagenemnda og domstoler, varsler ekspedisjonssjef.

– Det har foregått misbruk av ordninger som er til for å sikre at politikere kan jobbe når de er i Oslo. Det er veldig alvorlig, sier statsminister Jonas Gahr Støre til VG.

– Så registrerer jeg at det er ulike tolkninger av det regelverket. Og det at det arbeides med dette, for å få en oversikt og et tydeligere regelverk, det mener jeg er helt riktig, sier Støre.

Internt i regjeringen er det uenighet om hvordan dagens lov bør forstås og hvordan et nytt regelverk skal komme på plass, viser dokumenter VG har fått innsyn i.

Stridens kjerne er om stortingsrepresentanter og politisk ledelse i regjeringsapparatet skal skatte av fordelen med pendlerbolig i Oslo dersom de:

ikke har utgifter til egen bolig på hjemstedet (over 40 kilometer unna)

leier ut deler av en egen bolig på hjemstedet, slik at de får inntekter

Skatteetaten har vært soleklare på at begge tilfeller vil utløse skatteplikt, på lik linje med andre goder folk kan få i jobben.

Verdien av å bo gratis i slike pendlerboliger kan være opptil flere hundre tusen kroner i året. Mediene har det siste året avslørt flere tilfeller der politikerne ikke har skattet av den fordelen, selv om de ikke hadde utgifter på hjemstedet eller leide ut deler av boligen på hjemstedet.

Men i et internt notat VG avslørte i mars fremkom det at ekspedisjonssjef Therese Steen og juridisk stab ved Statsministers kontor er uenige.

Juristene, som selv jobber ved avdelingen med det daglige ansvaret for å følge opp lønn og goder for politisk ledelse i departementene, uttrykte bekymring for at etaten og Skattelovavdelingen i Finansdepartementet «stadig snevrer inn sin forståelse av unntakene som gjelder for politikere.»

Nå rykker Finansdepartementet ut og støtter etatens tolkning av loven:

– Det sentrale spørsmålet i denne saken har vært om en pendler må ha utgifter til bolig på hjemstedet for å ha «merkostnader». Vi mener det er tydelig i regelverket at det foreligger et slikt krav og at den forståelsen har fulgt av rettskildene helt siden vilkåret om merkostnader kom inn i loven i 1927, skriver kommunikasjonssjef Therese Riiser til VG.

Riiser ønsker ikke å kommentere dialogen mellom Statsministerens kontor og Finansdepartementet, men VG har fått innsyn i korrespondanse fra september og fram til februar som viser at det er stor avstand i tolkningen av loven.

I en lengre e-post sendt 10. februar i år redegjør leder ved Skattelovavdelingen, ekspedisjonssjef Omar Dajani, for Finansdepartementets syn «i håp om å bidra til mest mulig felles fundament og i det minste at vi forstår hverandres standpunkt så godt som råd.»

Fem dager senere svarer ekspedisjonssjef Therese Steen ved SMK:

«Slik disse sakene nå står, tror jeg ikke det kommer så mye utav at vi diskuterer gjeldende rett. Vi er nok uenige i hva som er en naturlig språklig forståelse av ordet «merkostnader», og hvilke slutninger som derfra kan trekkes til hva som eventuelt er vilkår etter loven».

Varsler klager og mulig rettssak

Steens avdeling ved SMK og Stortingets administrasjon er under kontroll av Skatteetaten, som vurderer en rekke pendlerboligsaker. Toppolitikere kan ende med store skattekrav. De to administrasjonene risikerer begge å få krav om å etterbetale arbeidsgiveravgift.

«Mange er berørt av kontrollene. Vi har fått vite at Skatteetatens regelforståelse vil bli utfordret ved klager til Skatteklagenemnda. Kan hende kan noen saker ende for domstolen, som vil gi sitt syn på gjeldende rett. SMK vil måtte forholde seg til de avklaringene av gjeldende rett som kommer i disse prosessene. «, skriver Steen videre.

Uenighet om veien videre

I notatet VG avslørte fra desember, forslo Steen og Juridisk stab at et regjeringsoppnevnt utvalg skulle se på «de skattemessige sidene av Stortingsrepresentanters og regjeringspolitikeres ordninger.»

Skattemyndighetene, som til daglig har ansvaret for å håndheve og utvikle regelverket, skulle holdes utenfor:

«For å rydde opp i situasjonen bør andre enn skattemyndighetene avklare hvilke unntak som bør gjelde for politikere og det bør gis nye, klarere regler som angir rammene for disse unntakene slik at man unngår den type diskusjoner vi har sett i høst.»

– Regjeringen har foreløpig ikke besluttet om det skal nedsettes et utvalg eller ikke, sier statssekretær Kristine Kallset (Ap) i en uttalelse oversendt VG via kommunikasjonsavdelingen ved SMK.

Og i Finansdepartementet vil man heller avvente rapporten fra det allerede oppnevnte «godtgjørelsesutvalget». Utvalget ble oppnevnt av Stortinget og evaluerer toppolitikernes goder, inklusive pendlerboligordningen. Rapporten kommer i høst.

– Når den rapporten foreligger, vil det være naturlig at Finansdepartementet vurderer behovet for endringer i skatteregelverket og sender et eventuelt forslag på høring, skriver departementets kommunikasjonssjef Riiser i et svar til VG.

– Det kan være behov for å modernisere reglene, for eksempel ved å se på om særreglene om skattemessig bosted, bør videreføres, skriver Riiser.

Støre: Positiv til gjennomgang

På direkte spørsmål fra VG vil ikke statsminister Støre kommentere forslagene i notatet fra hans eget embetsverk nærmere. Han tar heller ikke stilling til hvilke prosess som bør velges i kjølvannet av avsløringene.

– Så tar ikke jeg stilling til innholdet i det (notatet, red.anm.), men slik embetsverket på SMK har tenkt, slik jeg forstår det, er at her må man ha en gjennomgang an hvilke regler som skal gjelde fremover – og hvis det er en gjennomgang som storting og regjering kan stå sammen om, så kan reglene bli enklere å følge, sier Støre.