NYTT FAMILIEMEDLEM: Oleksij Grytsenko (23) (i midten) bor nå sammen med Egor Chagin (23) og moren Natalia Chagina.

Russisk familie huser ukrainsk flyktning

KIRKENES (VG) Da Oleksij Grytsenko (23) flyktet fra krigen i Ukraina, var det hans russiske nettvenn i Kirkenes som tilbød husly.

Det var en skremmende, kaotisk og lang flukt for 23 år gamle Oleksij Grytsenko og hans familie fra hjembyen deres Kyiv.

De følte de hadde russiske bomber og skudd i hælene da de først flyktet til Lviv. Da også den byen ble for utrygg, dro de tilbake til Kyiv og fant leiligheten sin utbombet.

Oleksij, moren og hans to søstre klarte til slutt å få plass på en buss og et tog ut av landet. De endte i Litauen, uten at Oleksij klarte å se for seg en fremtid der. Hjelpen kom fra uventet hold.

Han luftet tanken om å reise videre for Egor Chagin, en russer som han kjente fra internett.

Resten er, som det heter, historie, da VG treffer Oleksij sittende i en sofa hjemme i stuen til Egor Changin (23) og moren Natalia Chagina i Kirkenes.

HUSROM: Te og søtsaker er obligatorisk på bordet når familien får besøk.

– Så lenge det trengs

Det er dekket med porselen og satt frem søtsaker og fylte kjeks. Oleksij får te servert av Natalia.

Da spørsmålet kom om å huse en ekstra mann i tillegg til sønnen, trengte hun ikke betenkningstid.

– Vi er veldig glade for at han er her, og han er velkommen til å bli så lenge det trengs, smiler hun.

Egor hadde aldri før truffet Oleksej på ordentlig, men sier han handlet på ren refleks da han inviterte ukraineren til å bo sammen med familien på et beskjedent antall kvadratmeter.

– Kompisen min trengte hjelp. Det var helt naturlig for meg at vi skulle hjelpe hvis vi kunne, sier Egor med en selvfølgelig tone.

SELVFØLGE: Egor Chagin (23) synes det var helt naturlig å spørre vennen han bare kjente gjennom internett, om å bo hos dem.

Ingen TV

Kritthvite brøytekanter titter inn stuevinduet i Kirkeneshuset.

Her er det fredelig. Det finnes ingen TV i rommet.

De unge mennene sier de tidvis snakker om hva som skjer i Ukraina, men ikke så ofte.

– Jeg synes dette fremstilles altfor svart-hvitt fra begge hold. Jeg har i stor grad sluttet å følge nyhetene både fra Russland og Norge, fordi det er lite fakta og mye emosjoner, mener russiske Egor, som flyttet til Kirkenes fra Arkhangelsk da han gikk på ungdomsskolen.

Oleksij sier han forsøker å holde seg oppdatert gjennom utvalgte kanaler og kilder.

– Jeg følger nyhetene ja, og tror naturlig nok mer på den ukrainske fremstillingen av krigen. Men vi snakker ikke så mye om det.

VONDT: Natalia Chagina har gode venner både i Ukraina og Russland, og synes dette er svært vanskelige tider.

– Deler lang historie

Mamma Natalia tar lett til tårene. Det er vanskelige tider for så mange. Arkhangelsk-kvinnen kjenner seg dratt mellom to vonde leire.

– Det er krig! Folk lider. Det er bare helt grusomt, sier den russiske kvinnen, og tørker kinnet.

– Jeg synes det er veldig viktig at vi hjelper nå. Vi russere og ukrainere deler en lang historie. Jeg har mange venner i Ukraina også. Situasjonen gjør meg veldig vondt, sier hun.

VG spør Oleksij hvilke tanker han har rundt det å flykte fra russiske styrker i Ukraina, og så ende det stedet i Norge som bare er 15 minutters biltur unna Russland.

– Vel, jeg har en litt avventende følelse, vil jeg si. Jeg pleide å tenke at Kyiv var langt nok unna Russland. Men det viste seg at jeg tok feil.

FELLESSKAP: Ukrainske Oleksij deler språk og mye historie med den russiske familien i Kirkenes.

– Ekte venn

I Kirkenes, en by med rundt 5000 innbyggere, er hver tiende innbygger russer eller har minst én russisk forelder.

Kommunestyret har sagt de vil ta imot 500 ukrainske flyktninger, ifølge Ságat.

– Hva synes Oleksij om Kirkenes? Den litt beskjedne ukraineren svarer med ett ord, litt ertende:

– Snøfylt.

Han tar en lang pause. Så sier han at er veldig takknemlig for hva den russiske familien har gjort for han.

– Egor er en ekte venn.