HAR FÅTT NOK: Ketil Solvik-Olsen (Frp) ved stedet der hans låste sykkel ble stjålet i forrige uke.

Frp-topp: Vil at politiet offentliggjør bilder av sykkeltyver

Ketil Solvik-Olsen (Frp) har fått nok av sykkeltyverier som henlegges. Nå foreslår han at politiet begynner å offentliggjøre bilder og videoer av sykkeltyvene.

Publisert: Nå nettopp

Torsdag for to uker siden ble nestleder i Fremskrittspartiet (Frp), Ketil Solvik-Olsen, frastjålet sin sykkel på Jernbanetorget i Oslo. Det var hans andre sykkel som blir stjålet det siste året.

– Det dreier seg om en fastlåst neonfarget terrengsykkel jeg skulle benytte til å sykle Nordsjørittet fra Egersund til Sandnes 11. september. Den andre sykkelen som ble stjålet utenfor Diagonale-bygget i Oslo i fjor høst var en svart fulldemper med demping foran og bak, beskriver han.

Frp-politikeren mener politiet har god tilgang på videomateriale i områdene tyveriene har funnet sted. Han peker på at det finnes kameraer både i Diagonale-bygget og at Jernbaneverket har mange kameraer ved Jernbanetorget.

– Politiet kan få opptak utlevert ved forespørsel, men på spørsmål om jeg selv kan få se videoene, er beskjeden at det ikke er mulig på grunn av personvernet, sier Solvik-Olsen.

VG har forespurt Oslo politidistrikt om de har hatt tilgang til videomateriale av tyveriene. Så langt har henvendelsene ikke blitt besvart.

MÅ LÅNE: Ketil Solvik-Olsen låner sykkelen til sønnen etter at hans egen ble stjålet før helgen.

Henlagte saker

Solvik-Olsen anmeldte tyveriet torsdag for to uker siden, uten særlig tro på oppklaring i saken trass bevis han mener foreligger. Ifølge Frp-nestlederen ble den første saken anmeldt, men senere henlagt grunnet bevisets stilling, selv om han i anmeldelsen opplyste om videobevis. Begge sakene er nå henlagt.

– Dette forteller meg at jeg som innbygger er mindre beskyttet enn kjeltringen, sier han.

VG har sett henleggelsene fra politiet. Oslo politidistrikt begrunner henleggelsen ved å vise til «manglende kapasitet til å behandle saken».

Ifølge NRK har politiet siden 2015 mottatt rundt 15.000 anmeldelser årlig av stjålne sykler. I 2020 var tallet nærmere 21.000 tyverier. Bare mellom to og tre prosent av tyveriene oppklares.

– Det betyr at tyvene får relativt grei profitt med liten risiko. Kriminelle kommer unna med tyverier av sykler på høylys dag, til mellom 10.000 til 20.000 kroner. Folks opplevelse av politiet svekkes. Det handler om respekt for loven.

Selv om ofrene kan få tilbake penger via forsikringsselskap, understreker han at denne typen hverdagskriminalitet koster samfunnet penger og skaper mye irritasjon.

BEKYMRET: Solvik-Olsen frykter at tilliten til politiet svekkes av alle de henlagte sykkeltyveriene.

Ønsker politi-publisering

Solvik-Olsen foreslår at det i områder med kamera tydelig bør settes opp skilt om overvåkning.

Dersom politiet ikke kan identifisere tyven, men person og hendelsesforløp tydelig fanges opp på film, mener han filmklippet bør publiseres offentlig i en digital portal i en gitt tidsperiode med gjenkjennelig ansikt. Slik kan politiet motta tips fra publikum.

– Målet er å oppklare flere saker. Dette vil også ha preventiv virkning mot kriminalitet som begås med fullt overlegg, argumenterer Frp-politikeren.

– Hva tenker du om at dette kan fungere som en offentlig gapestokk?

– Vi må være forsiktige med å bruke slike løsninger, og kun bruke det i saker der det er hundre prosent sikkert at vedkommende som vises på filmen har stjålet sykkelen. Offentliggjøring skal gjøres med varsomhet, og kun der politiet ikke selv kommer videre.

Digitale løsninger for gjenkjenning

Ved spørsmål om hvilken rolle han mener politiressurser spiller i dette, svarer han at han har forståelse for at politiet ikke kan være alle steder til enhver tid og undersøke saker.

– Jeg skjønner at disse sakene ikke har høyeste prioritet hos politiet, men når man først har hendelsesforløpet på film, så bør de være enkle å løse, mener Solvik-Olsen.

– Politiet har fått betydelige midler, som vi i Frp er veldig stolte av. Samtidig mener jeg vi skal øke ressursene til politiet for å bruke tid på slike saker, med hjelp av digitalisering. Politiet skal kunne bruke digitale apparat for ansiktsgjenkjenning, koblet opp mot database. Slik kan de nærmest automatisere prosessen.

Frp-toppen sier han og partikollegaer ønsker å opprette nytt initiativ om dette i eventuell fremtidig regjering bestående av Høyre og Frp.

– Hvis det er lovendring som må til for å gjøre noe med hverdagskriminaliteten, så må vi være villige til å se det, mener Ketil Solvik-Olsen.

Frp-nestlederen er klar over at personverndebatten kan være følsom.

– Jeg har ikke til hensikt å henge ut folk som gjør ting i affekt, men her dreier det seg ikke om tilfeldige handlinger, men om folk som tar med tang og baufil og vet hvordan man skal omsette sykler. Når slike hendelser finnes på video, mener jeg de bør offentliggjøres, slik at de skyldige kan tas.

SKJØNNER FRUSTRASJONEN: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland er enig i at det er viktig at politiet også prioriterer saker som dette.

– Jeg skjønner frustrasjonen til dem som blir utsatt for liknende tyverier godt, men det er Riksadvokaten som gir føringene for politiets prioriteringer i straffesaksbehandlingen. Det må ligge til grunn for politidistriktenes vurderinger, sier Mæland.

– Gapestokk

Kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet, Janne Stang Dahl, mener forslaget til Solvik-Olsen ikke er formålstjenlig.

– Vi mener at det er et dårlig forslag å drive med gapestokk på den måten. Det er ikke de privates oppgave å drive etterforskning, det er en politioppgave. Det blir helt feil at publikum skal drive egen sheriffvirksomhet og offentlig publisere opptak av mennesker som angivelig er knyttet til et slikt tyveri, skriver Stang Dahl i en e-post til VG. Stang Dahl mener dagens regelverk er tilstrekkelig.

– Politiet bør fortsatt ha ansvaret med å oppklare sykkeltyverier. I dag kan politiet få utlevert kameraopptak ved straffbare handlinger. Vi mener at det er tilstrekkelig. Det er riktig at det er politiet som gjennomfører etterforskningen, det er ikke en privat oppgave.