1 / 11 Kamelen opptrer på opptil flere fadderuker denne høsten. Se oversikt lenger nede i artikkelen. Hagle spiller for en av fadderukene. Ballinciaga skal være med på fadderuke. CC Cowboys opptrer på en av fadderukene. Musti er trekkplaster på en av fadderukene. Erik & Kriss opptrer på en av fadderukene. TIX opptrer på fadderuka på et studiested som er udødeliggjort gjennom NRK-serien «Rådebank». Lars Winnerbäck opptrer på fadderuke. forrige neste fullskjerm

Slik blir fadderukene

Store artister står på student-scener over hele Norge. Fadderukene slåss om å ha de feteste oppleggene. Sjekk din fadderuke her.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Full fest på egen trikk som suser gjennom byen. Rulling med russebuss. Grillfest med rektor. Eller hva med konsert med Kamelen, eller Tiësto? Se hva de ulike campusene rundt om i landet har funnet på lenger ned i artikkelen.

Fadderuken ved Universitetet i Oslo i fjor.

OsloMet: Fest på russebuss

OsloMet skal blant annet ha arrangementer på Megazone, båttur og øyhopping på Oslofjorden, fest på trikken og rulling med russebuss.

Det skal også være konsert med Musti på Chateau Neuf. Og det er mer:

Musti opptrer både på åpningsseremonien på St. Hanshaugen og på konserten på Chateau Neuf.

– På OsloMet har vi 13 fadderstyrer som arrangerer arrangementer for sine respektive fakulteter, institutter eller linjer, sier Henriette Sarastuen Franck.

Hele programmet her.

UiO satser brukt

– I tillegg til mange av de tradisjonelle fadderaktivitetene, har vi den store ombruksbruksdagen som vi er veldig spente på. Vi skal ha et stort bruktmarked med både klær, bøker og møbler som vi håper mange studenter vil benytte seg av, sier fadderkoordinator Maren Nordbø Dahle.

Maren Dahle er fadderkoordinator ved Universitetet i Oslo (UiO).

Hun opplyser at universitetet totalt har mer enn 250 foreninger og at mange av dem har egne arrangementer.

Hele programmet her.

Universitetet i Agder (UiA): Utekino og vanntrampoline

Leder for fadderstyret i Kristiansand, Marianne E. Haugland, sier bystranden blir sentral:

– Vi starter uken med live podkast med Halvor Johansson og Christer Torjussen «Er det sant?», etterfulgt av utekino hvor vi har vært så heldige å vise den nye filmen til Karpe. Vi kommer også til å ha byrebus hvor de får se mye av byen, hvor de ender opp på populære bystranden der vi setter ut vanntrampoline, sier Haugland.

Uken avsluttes med standup med Hallvard Dyrnes og Jonna Støme.

Campus Kristiansand: Hele programmet her.

Campus Grimstad: Hele programmet her.

Jonna Støme har standup i fadderuken i Kristiansand.

NTNU: Temafest på Samfundet

Norges største utdanningsinstitusjon har fadderarrangement spredt over Trondheim, Ålesund og Gjøvik. I Trondheim arrangeres halvparten i regi av campus Dragvoll, med blant annet temafest på Samfundet, Dragvollympics og standupkveld på Byscenen med Jonis Josef og Ole Asbjørn Ness.

Fadderuken på Gjøvik kan glede seg til konsert med Hagle.

På campus Gjøvik blir det konserter med blant andre Hagle, Nico & Vinz og AIBA, samt stand up med Karsten Blomvik og Marlene Stavrum.

BI vil ikke avsløre alt ennå

Den private handelshøyskolen har konseptet Faderullan i fire byer.

Trondheim: Alle BI-studenter som gikk glipp av skikkelig fadderuke under pandemien, inviteres til å bli med på en storfest 25. august. BI samarbeider også med NTNU om fellesarrangement.

Bergen: – Vi har planlagt to konserter og en standup komiker. Vi kan ikke uttale oss om artister og komiker da denne informasjonen skal holdes hemmelig frem til programmet for uken publiseres, sier Head of Marketing and PR Jakub A. Wijata.

Høyskolen i Kristiania har fest på Youngstorget

– Vi legger opp til fullstappet program med rebusløp, aktivitetsdag, båtturer i Oslofjorden, heftige konserter på Youngstorget og mye mer, sier leder for «Into Campus» Thea Nordås.

Blant artistene er Tix, Erik & Kriss, Ballinciaga, Torine, Falito og El Papi.

Ballinciaga spiller for Høyskolen i Kristiania på Youngstorget.

UIB: Hemmelig konsert på jus

Universitetet i Bergen skal ha quiz, utekino, idrettsdag og turer. Og en hemmelig konsert i regi av juridisk fakultet.

– Hvem som skal opptre på denne er dessverre hemmelig frem til konserten, sier Julie Strand ved studieavdelingen.

Hele programmet her.

NHH: Vil ikke røpe artist

– Vi skal ha flere sceneshow, derav en konsert. Denne artisten har vi ikke lov å navngi, men taket skal løftes! lover Stijn van Oorschot ved NHH i Bergen.

Høgskolen i Østfold

– Det blir konsert med Vidar Villa og Soppgirobygget. Temafest med DJ og komikere; Hallvard Dyrsnes og Marius Thorkildsen, opplyser fadderleder Jenny Brunsgård Ek.

Hele programmet her.

Konsert med Vidar Villa ved Høgskolen i Østfold.

HVL (Høgskulen på Vestlandet): Prioriterer konserter

– Vi elsker konserter så vi holder ikke tilbake på dette i år for å si det sånn. Foreløpig har vi tre bekreftede konserter, og vi ser virkelig frem til å kunne stå 1500 mennesker samlet og danse til musikk igjen, sier Caroline Madsen i Bergen.

Caroline Madsen er fadderkoordinator ved HVL i Bergen.

Hun vil ikke avsløre alle artistene, men sier at en av dem trolig er den mest spilte i Norge akkurat nå. Hele programmet her.

Campus Sogndal har elvepadling og morgenbuldring, dumpster-dinner og konserter med 06 Boys og Slæm Dønk. Hele programmet her.

Studentene i Sogndal er mye ute, ifølger fadderkoordinator Ruth Emilie Skjærdahl Nygård.

Campus i Førde vil bruke den lokale scenen «Larris» til å vise frem lokale band, i tillegg til klassiske fadderaktiviteter. Hele programmet her.

Tromsø: Kamelen kommer

– Vil gjerne fremheve de tre hovedkonsertene Kjartan Lauritzen, Kamelen, og Broiler. Vil gjerne også løfte standup og amazing race, sier fadderleder Isak Gustavsen.

Hele programmet her.

Kamelen spiller på fadderuken i Tromsø.

Universitetet i Sørøst-Norge: Tix

Campus Bø – bygdebyen som er udødeliggjort gjennom «Rådebank» på NRK – skal ha skikkelig fest på kroen:

– Vi får besøk av TIX på kroen i Bø, det blir veldig bra. Også skal vi ha strandtur til Seljord Camping, sier faddersjef Adrian Dahl.

Campus Kongsberg: – Høydepunktene vil vel være Erik og Kriss-konserten som skjer fredag 19. august og White Lies party med DJ Line Engstrøm den 27 august, sier faddersjef Ola Fiskerstrand.



Fadderuken i Bø for besøk av Tix.

Høgskolen i Innlandet: Kamelen

– Det er mye snacks på programmet, men vil spesielt fremheve følgende Erik og Kriss og El Papi, sier Mads Koppang på Lillehammer. Der skal også CC Cowboys og Lars Winnerbäck opptre.

Campus Rena får besøk av Kamelen. Hele programmet her.

Campus Hamar: Hele programmet her.

Erik & Kriss spiller på Lillehammer.

NMBU: Stor grillfest

– Vi inviterer rektor, dekaner og andre relevante ledere til å komme og grille for studentene. Da møtes alle i en hyggelig og uformell setting. Ellers har vi syv fakultet som alle har egne opplegg, sier faddergeneral Ada Marie O. Karlsen.

Hele programmet ser du her.

Nord Universitet: Tiësto

– I samarbeid med Parkenfestivalen tilbyr vi konsert med Tiësto og Chris Holsten. Sammen med Stormen konserthus tilbyr vi konsert med El Papi. Vi gleder oss også veldig til en stor avslutningskonsert med surprise artister, sier Fadderleder i Bodø Ava Montazeri.

Hun legger til: – Dette blir stort og veldig gøy! Studentene fortjener en pangstart etter corona.

Tiësto drar til Bodø, det får fadderuken til Nord Universitet glede av.

Universitetet i Stavanger

Fadderukesjef opplyser at det kommer «tre svært store artister», men at de først annonseres i neste uke.