Full fyr i gjenvinningsanlegg til 650 millioner

800 personer har fått varsel om potensielt farlig røyk etter at et gjenvinningsanlegg på Forus står i brann. – Det er fare for at bygget brenner ned, sier politiet til VG.

Det brenner i et gjenvinningsanlegg på Forus fredag formiddag.

15 ansatte og eksterne personer har blitt evakuert fra stedet. Det er ikke meldt om noen skadede personer.

Like over klokken 12.30 opplyser Steinar Knudsen, operasjonsleder i politiet, at brannvesenet har gitt opp å slukke brannen fra innsiden.

– Det ble for varmt for røykdykkerne å jobbe inne, og det var ikke forsvarlig lengre. Vi måtte trekke de ut, derfor begynner vi å slukke utenfra, sier han til VG.

Det er mindre effektivt å slukke brannen utenfra.

– Det betyr også at det er fare for at det blusser opp ytterligere, og at slukningsarbeidet vil ta litt lengre tid. Det er fare for at bygget brenner ned, sier Knudsen.

Klokken 12.45 melder politiet at de stenger for trafikk på Löwenstrasse i strekningen Svanholmen til Forusbreen grunnet røykutviklingen.

– Det er flere gode alternativer for omkjøringer i området, disse blir ikke skiltet, skriver politiet på Twitter.

Politiet meldte først om brannen klokken 09.42. Brannmannskap fikk etter hvert kontroll på brannen før den blusset opp igjen.

– Vi trodde det var slukket, så blusset det opp igjen en annen plass, så vi har ikke peiling nå, sa Knudsen til VG klokken 11.50.

– Kraftig svart røyk og full fyr, tvitret politiet klokken 10.55.

Ifølge NRK er anlegget på Forus et av verdens mest moderne ettersorteringsanlegg for restavfall. Rundt 650 millioner kroner har gått med på å bygge anlegget på 11 000 kvadratmeter.

Politiet har utstedt et varsel om fare for røykpåvirkning til 800 personer, opplyser Knudsen til VG. Meldingen lyder slik:

«Varsel om fare for røykpåvirkning. Din mobil er registrert i nærheten av en pågående brann med potensielt farlig røyk. Lukk vinduer og ventilasjon, følg med på nyhetene for oppdateringer.»

Knudsen sier røyken kan inneholde giftstoffer:

– All røyk er farlig i utgangspunktet. Svart røyk kan inneholde en del giftstoffer fra avfallshåndteringen, forteller han.