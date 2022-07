JUSPROFESSOR: Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen synes politiet er hårsåre som anmelder personer som viser fingeren til dem.

Flere anmeldt for å vise fingeren: − De mest hårsåre tjenestemennene i Norge

Politiets ressursbruk kritiseres etter at tre personer ble anmeldt for å vise fingeren i Sandnes og Stavanger. Politiker stiller samtidig spørsmålstegn ved at politiet har henlagt voldssaker.

Publisert: Nå nettopp

Det skriver Stavanger Aftenblad.

Mens tre personer i helgen ble anmeldt for å vise fingeren, har politiet henlagt flere alvorlige voldssaker de siste månedene.

Til avisen sier jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved UiB at anmeldelsene virker lite hensiktsmessige:

– Slike hendelser skjer som oftest når folk er beruset på byen. Jeg forstår ikke hva politiet vil tjene på å anmelde dem, sier han.

Viser til dom fra 1980-tallet

Straffeloven sier dette:

«Den som ved skjellsord eller annen utilbørlig atferd forulemper en offentlig tjenestemann under eller på grunn av utføringen av tjenesten, straffes med bot», ifølge paragraf 156.

Marthinussen har også tvitret om temaet:

I Twitter-meldingen referer jusprofessoren til en dom fra 1980-tallet mot en person som viste fingeren til politiet. Herredsretten mente da at personen «måtte ha lovlig adgang til å gi uttrykk for, da det ikke ble tatt sterkere uttrykksformer i bruk».

Marthinussen kaller politiet «de mest hårsåre tjenestemennene i Norge».

– Hadde Nav-ansatte anmeldt alle som viste dem fingeren, hadde folk blitt anmeldt hele tiden, sier Marthinussen, sier Marthinussen.

KRITISERES: I helgen anmeldte politiet tre personer i Stavanger og Sandnes for å vise fingeren til dem. Prioriteringen kritiseres fra flere hold, skriver Stavanger Aftenblad.

Alle tre saker om fingerrekking henlagt

Politiadvokat Sveinung Andersen i Sørvest politidistrikt opplyser til avisen at alle de tre sakene fra helgen har blitt henlagt. Vilkår for straff skal ikke ha vært til stede.

Han understreker at politiet har brukt minimalt med ressurser på sakene.

– Politiet har mange saker i løpet av et døgn, så en eller to ekstra utgjør ingen forskjell. Det går ikke ut over ressursene vi bruker på andre saker. Vi anmelder de sakene vi mener det er verdt å se nærmere på, sier han til Stavanger Aftenblad.

Politiadvokaten er ikke enig med Marthinussen i at politibetjenter skal være mer hårsåre enn andre tjenestemenn i Norge.