NATTESTID: I timevis jobbet mannskapene for å få løs en hund som hadde satt seg fast i bergveggen. Hundeeier til høyre.

Brannvesenet reddet hund etter flere timers arbeid: − Satt bom fast

– Dette var spesielt, sier brannvesenets innsatsleder etter helgens redningsaksjon for å få løs en hund midt på natten.

Publisert: Nå nettopp

– Vi har litt dyreoppdrag, men dette var spesielt. Jeg kan ikke huske at vi har reddet en hund som har satt fast hodet på den måten, sier Tor Buan, innsatsleder i Værnesregionen brann- og redningstjeneste.

De fikk nemlig en noe uvanlig henvendelse i helgen, natt til lørdag:

– En fortvilt hundeeier ringte inn og fortalte at hunden hadde oppdaget noe spennende i bergsprekken. Den hadde stupt inn med hodet og kom seg ikke opp igjen.

Hundeeier var på overnattingstur på Saltøya utenfor Stjørdal da hendelsen oppsto.

– Hundeeier var veldig lei seg. De hadde jobbet for å få hunden løs selv og blant annet brukt såpe og vann for å vri hodet ut, men det satt bom fast.

Værnesregionen brann- og redningstjeneste holder til på fastlandet, og hundeeiers samboer kom selv inn med båt for å hente hjelpemannskapet.

– Vi sendte ut tre stykker, og jeg bisto som innsatsleder fra land, sier Buan.

I fire timer jobbet brannmannskapet for å få løs hunden.

BRATT TERRENG: Det var utfordrende forhold der hunden hadde satt seg fast.

Hunden var «fantastisk rolig», ifølge Buan. Det var krevende forhold ettersom terrenget var bratt.

– Vi måtte sikre oss med tau for å være sikker på at alt gikk bra.

Til slutt ble det brukt boremaskiner for å få hunden løs.

– Vi boret hull og skar ut et stykke av fjellet for å få ut hodet til slutt. Det er kjempeartig når det går bra. Hunden var rolig og bare lykkelig for å komme seg ut.

Han skryter av hundeeier som skal ha gjort en kjempejobb ved siden av hunden.

Han sier det også gjorde inntrykk på kollegaene:

– Guttene skinte som en sol da de kom tilbake. De var overlykkelige.

En takknemlig eier kom med donuts og blomster som takk for hjelpen dagen etterpå.

JOBBET INTENST: Det tok fem timer å få ut hunden.