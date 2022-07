RETT VED: De tungt bevæpnede politistyrkene stoppet rett nedenfor 7-Eleven-kiosken Mohammed Alabbadi driver ved Saga kino.

Oslo-skytingen: Store politistyrker rykket ut til annen adresse

Natten da Zaniar Matapour skjøt og drepte to personer i Oslo, ankom flere biler med tungt bevæpnet politi Olav Vs gate i Oslo. Der utbrøt en politimann: «Vi er på feil adresse», forteller to vitner.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

På spørsmål om utrykningen fra VG bekrefter politiet at bevæpnede patruljer kjørte til det populære festområdet mellom Nationaltheateret og Aker Brygge, etter at Matapour ble pågrepet 600 meter unna.

Blant dem som så de store politistyrkene i Olav Vs gate, er Mohammed Alabbadi. Han er kjøpmann på 7-Eleven i samme gate, og var på jobb natt til 25. juni.

– Tre politibiler kjørte ned hit fra Nationaltheatret i høy fart og med blålys på. Jeg gikk ut av butikken, og så at det kom enda en politibil opp fra Rådhusplassen, forteller Alabbadi til VG utenfor kiosken han driver.

Ut av bilene kom politifolk.

– Alle jeg så var utstyrt med hjelmer og MP5 (politiets maskinpistol, red.anm.). Men jeg skjønte ikke hvorfor de var her, for det var helt rolig og stille i området. Jeg og eieren av et utested gikk bort og henvendte oss til en politimann for å høre om det var noe vi kunne bidra med.

– Virket skikkelig anspente

Alabbadi og et annet vitne VG har snakket med, beskriver at politimennene så seg rundt i et par minutter.

– Så hørte jeg én av dem si «Vi er på feil adresse», forteller kjøpmannen.

Den samme ordlyden gjengis av en annen person, som forteller at han sto rett ved politiet.

Deretter kjørte bilene vekk fra Olav Vs gate og i retning Rosenkrantz’ gate, der Matapour hadde blitt lagt i bakken av sivile og til slutt pågrepet. Han hadde skutt på festende gjester på populære utesteder for skeive, dagen før Pride-paraden i Oslo.

VG har også snakket med flere andre vitner til hendelsen i Olav Vs gate. Samtlige forteller at det kom fire eller flere politibiler med tungt bevæpnede betjenter.

– Det var 10–12 politibetjenter med våpen. Alle virket skikkelig anspente. Det virket som om de var på oppdrag og ikke kom frem til det de forventet, sier et av vitnene.

HØRTE: Denne mannen forteller at han sto ved siden av politiet og hørte en betjent si «Vi er på feil adresse». Han ønsker ikke navnet sitt på trykk.

VG har lagt fram opplysningene fra vitnene for politiet. De vil ikke svare på spørsmål om enkeltopplysninger, men de bekrefter at flere væpnede patruljer var tilstede i Olav Vs gate.

Patruljene var der etter tidspunktet politiet hadde pågrepet Matapour, ifølge Frode Andreassen, fungerende leder i felles enhet for operativ tjeneste i Oslo-politiet.

Han svarer ikke på spørsmål om det stemmer at politiet rykket ut til feil adresse.

VG har heller ikke fått svar på om det var denne patruljen som skulle pågripe gjerningspersonen, eller om disse styrkene hadde et annet oppdrag i forbindelse med skytingen i Rosenkrantz gate. Se hele svaret fra politiet i bunnen av artikkelen.

Ikke sikkert hvilket klokkeslett

Ingen av vitnene kan si nøyaktig hvilket klokkeslett politiet var i Olav Vs gate. Dette er det de forteller om tidspunktet:

Et vitne forteller at vedkommende ble oppringt av en person som var der det ble skutt før politiet kom til Olav Vs gate. Vitnet ønsker ikke navnet sitt på trykk av private årsaker.

7-Eleven-kjøpmann Alabbadi hadde ikke fått med seg noe om skytingen da politiet forlot Olav Vs gate igjen. Han forteller at han fikk med seg hva som skjedde gjennom en pushmelding på VGs nyhetsapp kanskje fem minutter etter at politiet dro. VG sendte første pushmelding om skytingen klokken 01:29.

To andre vitner forteller VG at de så nyheten i nettaviser kort tid etter at politiet dro fra stedet.

Politiet har ikke besvart VGs spørsmål om når patruljen rykket ut, og hvorfor de kom til Olav Vs gate.

Det er også uklart hvor lenge patruljen var der før den kjørte videre. De ulike vitnene VG har snakket med, beskriver alt fra 30 sekunder til to minutter.

SAMLINGSPUNKT: Politibilene i Olav Vs gate, ved Klingenberg kino, ifølge flere vitner.

Fare for eget liv

600 meter unna, over på den andre siden av Karl Johans gate, var det sivile som fikk stoppet Matapour. Fra våpenet hans ble det avfyrt et siste skudd da sivile overmannet ham. Dette skuddet traff ikke noen.

De sivile holdt Matapour i bakken i fem og et halvt minutt, mens de ventet på at politiet skulle komme og pågripe ham.

75 meter unna sto det en politibil, med en patrulje som ikke grep inn da de sivile la dobbeltdrapsmannen i bakken. Det har politiet tidligere bekreftet til VG.

De sivile handlet med fare for eget liv, har politiadvokat Børge Enoksen tidligere uttalt.

PÅGRIPELSE: Her pågripes Zaniar Matapour av politiet, fem og et halvt minutt etter at sivile først stoppet ham.

VG har stilt Oslo-politiet en rekke spørsmål om patruljene som rykket ut til Olav Vs gate.

– Politiet kan bekrefte at det var flere patruljer i et større område rundt åsted for hendelsen. Politiet pågrep siktede kl.01:18:47. Etter at politiet hadde kontroll på siktede, kom det bevæpnede patruljer som observert på angitt sted. Vi kan på nåværende tidspunkt ikke gå i ytterligere detaljer på den operative håndteringen eller grunnlaget for patruljenes posisjonering, skriver fungerende leder av felles enhet for operativ tjeneste Frode Andreassen i en e-post.

– Politiets operative håndtering av oppdraget skal evalueres. Politiet ser frem til at det blir gjennomført en uhildet evaluering. Detaljer i politiets håndtering og grunnlaget må vi følgelig komme tilbake til på et senere tidspunkt, fortsetter han.

Disse spørsmålene har politiet ikke besvart: