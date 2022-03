Støre om Ukraina-krigen: − Vil sette oss på en historisk prøve

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier regjeringen lager beredskapsplaner for å håndtere opp mot 100.000 flyktninger. Og vil styrke forsvar og sivil beredskap med 3,5 milliarder kroner.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Regjeringen bekreftet i går overfor VG at de skulle legge frem en omfattende kriseplan blant annet knyttet til beredskap, sanksjoner, forsvar og flyktningsituasjonen.

– Vi vet ikke hvor lenge krigen vil vare, eller hvor mange som vil komme hit. Men uansett vil det sette oss på en historisk prøve, sier Støre.

Han påpeker at beregningsgruppen for utlendingsforvaltning anslår at det kan komme 35.000 utlendinger til Norge i 2022, 30.000 av dem fra Ukraina. Men de planlegger for at det kan bli enda høyere.

– Vi jobber med beredskapstiltak for å håndtere en ekstraordinær situasjon med opp til 100.000 flyktninger. Det er ikke sannsynlig, men vi må ha planer og beredskap fordi det kan skje, sier Støre.

– Da vil vi se innkvarteringer i lagerbygg, haller og teltleire, måter vi normalt ikke gjør dette på, men som vil handle om å kunne sikre trygghet i en usikker situasjon, sier statsministeren.