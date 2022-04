PÅSKESOL: En fantastisk sol har strålt over Sør-Norge i påsken. Her fra Hardangervidda mellom Rauhelleren og Mårbu.

Her blir det drømmevær resten av påsken

Meterologene har talt: Vil du ha sol i påskehelgen, må du holde deg unna Nord-Norge.

Av Vilde Haugen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

For få dager siden spådde meteorologene at Østlandet ville bli påskens værvinner. Det hadde de også rett i.

– Akkurat nå finner du det fineste været på Østlandet, sier vakthavende meteorolog i StormGeo, Roar Inge Hansen, til VG.

Han sier at det er sørøstlige deler av landet som kan smykke seg med best vær i helgen, men understreker at det stort sett blir deilig påskevær helt opp til Trøndelag.

Også vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Haldis Berge, kan bekrefte dette.

– Det er stort sett fint over hele Sør-Norge, men med en del skyer i indre strøk. Disse er ventet å lette i nær fremtid, sier hun.

Dermed kan det gå mot drømmepåske, i alle fall rent værmessig, resten av høytiden i store deler av landet. Men du må være på rett sted.

– Hvis du er på utkikk etter oppholdsvær, må du til Sørøst-Norge.

Meteorologisk institutt twitrer fredag formiddag om drømmeværet, og oppfordrer til bruk av solbriller og solkrem:

Lavtrykk i nord

Vestlandet preges av et mer skiftende skydekke, med tåke på kysten av Rogaland i morgentimene. Dette vil sannsynligvis forsvinne i løpet av dagen, sier meteorologene.

Bor du i Nordland, Troms eller Finnmark må du derimot belage deg på å lese om godværet på VG, i stedet for å oppleve det. Meteorologene sier at Nord-Norge ikke får det fineste påskeværet i år.

– I dag er det ventet bra vær i Nordland, med opphold og perioder med sol. I Troms og Finnmark er det derimot enkelte snø og sluddbyger, sørvestlig bris og perioder med frisk bris, sier Berge.

– Det er ikke så dårlig vær i nord, men de blir påvirket av et lavtrykk. Det går omtrent i bane mot Svalbard og videre øst i Barentshavet. Dette fører blant annet til mye vind i Lofoten, sier Hansen.

Langfredag er det kjølig i nordlige strøk, med kun et par varmegrader flere steder. Påskeaften vil det komme varmluft fra sørvest som vil øke temperaturen – men også bringe med seg perioder med regn.

– Ikke håpløse forhold

– Det er ikke håpløse forhold, men skal du til Lofoten blir det nokså grått i morgen og søndag. Her vil skyene være omtrent nede i fjæresteinene, sier Hansen, og legger til:

– Nei da, det er nok en overdrivelse, men det vil ikke bli toppturvær, akkurat.

Meteorologene advarer også om snøskredfare i fjellstrøkene, spesielt i utsatte områder som Nordland, Troms og Møre- og Romsdal.

– Det er faregrad 3 for snøskred i mange av fjellområdene, sier Berge.

Det er også meldt kuling på kysten av Troms og i Finnmark, og i vestlige deler av Finnmark vil det være oppe i stiv kuling, sier Hansen.

Øst-Finnmark slipper imidlertid forholdsvis lett unna. Meteorologen kan ikke love sol, men sier det blir lite eller ingen nedbør.

Samtidig kan det se ut til at påsken vil få en oppmuntrende slutt i nordlige strøk, ifølge Hansen.

– Det ser ut til å bli en bedring i Nord-Norge i løpet av mandag. Særlig Nordland vil få det nokså fint utover mandag ettermiddag og tirsdag.