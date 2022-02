MEKTIGE MENN: Jens Stoltenberg var med på storskjerm da finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) presenterte ham som ny Norges Bank-sjef tidligere denne måneden.

Nær halvparten mener Stoltenberg bør si opp Ap-medlemskapet

Nesten annenhver velger er uenige med Jens Stoltenberg når han insisterer på å fortsette å være medlem i Arbeiderpartiet, også når han går på som sjef i Norges Bank.

Publisert: Nå nettopp

Det viser en meningsmåling Respons Analyse har utført for VG.

47 prosent av de spurte svarer at Stoltenberg bør si fra seg Ap-medlemskapet, mens 33 prosent mener han kan beholde sitt medlemskap også når han tiltrer sin nye jobb. Hver femte velger – 20 prosent – har ikke gjort seg opp en mening.

Høyre-nestleder Tina Bru og Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn mener at Jens Stoltenberg bør ta hintet.

– Her er jeg enig med flertallet. Stoltenberg skal inn i en særdeles viktig stilling, hvor det stilles helt særskilte krav til uavhengigheten. Det hadde vært et enkelt og symbolsk, men ryddig grep av han å melde seg ut av Arbeiderpartiet, skriver Bru i en sms til VG.

– Jeg er overrasket over at han ikke forstår symbolkraften i dette, sier Rotevatn.

SEND MAIL: Tina Bru og Sveinung Rotevatn var statsråder i Solberg-regjeringen. Nå gir de råd til Jens Stoltenberg fra Stortinget: «Send mail til Youngstorget og meld deg ut», sier Rotevatn.

– Bør kutte formelle bånd

Bru understreker at hun ikke tror det vil utgjøre noen forskjell i praksis, men peker på den opplevde uavhengigheten til Norges Bank.

Rotevatn er enig, men sier at det gjør en forskjell å bryte formelle bånd.

– Jens Stoltenbergs tunge Ap-bakgrunn er godt kjent. Gjør det noen forskjell om han formelt melder seg ut?

– Ja, det synes jeg. Det er en glidende overgang. Er det så farlig å være med i Ap, vil det være farlig å delta på landsmøter, er det farlig at han driver med valgkamp? Hvis han ikke skal være politiker lenger og vil fjerne all samkvem med Ap, så er det et poeng å markere det, sier han.

NATO-SJEF: Jens Stoltenberg er generalsekretær i Nato.

Følger partilinjene

Nå viser det seg at 47 prosent er enige med Rotevatn. Også i Ap mener hver tredje velger at Stoltenberg burde droppe å være Ap-medlem, mens 53 prosent av Ap-velgerne gjerne ser at han fortsetter å være medlem.

Skepsisen til å ha en sentralbanksjef som er Ap-medlem, er ikke overraskende størst i Høyre og Frp: Der mener to av tre velgere at Stoltenberg bør si fra seg sitt medlemskap.

I Rotevatns eget parti, Venstre, mener 50 prosent at den tidligere statsministeren bør kutte det formelle båndet til Ap.

Jens Stoltenberg selv ønsker ikke å kommentere denne målingen.

– Stoltenberg svarte om medlemskapet da han ble utnevnt og har ikke noe å legge til utover dette, skriver hans presserådgiver Sissel Kruse Larsen i en sms til VG.

BESTEMTE: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på kontoret sitt i Finansdepartementet.

Sterke advarsler

Stoltenberg ble utnevnt som ny sentralbanksjef fredag 4. februar. På forhånd hadde det kommet klare advarsler mot å utnevne den nåværende Nato-sjefen, fra et flertall på Stortinget: Både Høyre, Frp, Venstre, SV, Rødt og MDG mente at det ville være uheldig at en tidligere statsminister og partileder, som i tillegg er nær venn med dagens statsminister, skulle lede sentralbanken.

Bare KrF ga på forhånd «grønt lys» til å ansette Stoltenberg.

Men Stortinget har ingen formell rolle i ansettelsen av sentralbanksjef, og finansminister Trygve Slagsvold Vedum valgte å høre på sitt embetsverk, som hadde anbefalt nettopp Stoltenberg fremfor motkandidaten, dagens visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Les også: Kontrollkomiteen krever nye svar om Stoltenberg-ansettelsen

VIKAR: Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache var den andre reelle kandidaten til stillingen. Hun skal vikariere som sjef frem til Stoltenberg kommer tilbake til Norge i høst.

Vakte oppsikt

På pressekonferansen der Stoltenberg ble presentert, understreket Vedum at han hadde full tillit til at Stoltenberg ville opptre uavhengig.

Nettopp derfor vakte det oppsikt da Stoltenberg samtidig slo fast at han hadde til hensikt å beholde sitt medlemskap i Ap.

– Jeg har tenkt å fortsette medlemskapet mitt, som jeg har gjort i åtte år i Nato, sa Stoltenberg (Ap) på pressekonferansen.

Han forsikret om at han vil være «selvstendig og partipolitisk nøytral» i utøvelsen av jobben som sentralbanksjef.

Han sa at han heller ikke har tenkt til å bidra på noen måte i partiet, eller å være aktiv, og at han heller ikke vil påta seg verv i Arbeiderpartiet.

– Men jeg er fortsatt sosialdemokrat. Jeg tror det er ærligere og redeligere å vedstå seg det grunnsynet, sa Stoltenberg.