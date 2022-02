LO-SAMLING: LO-leder Peggy Hessen Følsvik (f.v.) leder Jørn Eggum i Fellesforbundet og leder Mette Nord i Fagforbundet er ikke nådig i sin kritikk av konkurrenten Unio.

LO til frontalangrep på konkurrent

Mandag ettermiddag møtte de tre mektigste lederne i LO VG – for å angripe konkurrenten Unio. De åpner for at lærerne kan få et lønnsløft.

Av Bjørn Haugan

Publisert:

De tre mektigste lederne i LO, LO-leder Peggy Hessen Følsvik, Fagforbund-leder Mette Nord og Fellesforbund-leder Jørn Eggum, går kraftig ut mot konkurrenten Unio – som blant annet organiserer sykepleiere og lærere.

– De står for alles kamp mot alle, sier Eggum og viser til at LO står for kamp for alle og at det best gjøres med sentrale forhandlinger, mens Unio går mer i retning av å ønske lokale forhandlinger.

– Det går i retning et system hvor de som priser sjefen får høye tillegg, mens de som stiller spørsmål havner bakerst i lønnskøen, sier Nord.

Unio-sjef Ragnhild Lied sier hun er overrasket over kritikken og håper LO vil spille på lag for å øke lønnsrammene i offentlig sektor.

– Det er det vi reagerer spesielt på

Viktige årsaker til harmen er at Unio krever at rammen i offentlig sektor må opp – og uttalelser om at LO er den største barrieren for høyere lønn for helsepersonell.

– Unio krever at enkelte av deres grupper skal få høyere ramme enn andre i offentlig sektor. Det er det vi reagerer spesielt på, sier Følsvik.

Den såkalte frontfagmodellen står sentralt i debatten om lønningene i stat og kommuner: Frontfag er utvalgte områder i konkurranseutsatt industri, hvor bedriftene konkurrerer mot bedrifter i utlandet.

FRONT: De tre LO-toppene satte seg ned med VG mandag ettermiddag, blant annet for å forsvare den såkalte frontfagsmodellen.

Eggum og Fellesforbundet legger i frontfag-forhandlinger og -mekling med Norsk Industri (NHO) rammene for lønnsoppgjørene.

– Frontfagmodellen har tjent offentlig sektor godt. Et godt bevis er lønnsutviklingen for offentlig ansatte i Europa, hvor de offentlig ansatte i Norge har hatt nest best lønnsutvikling, bare slått av Tyskland, sier Nord.

– De er like mye verdt

Hun advarer Unio.

– Ønsker du markedsmakt inn i det offentlige og tenker at enkeltgrupper er mer verdt enn andre, er mer lokale forhandlinger veien å gå. Da vil jeg si, sier hun:

– At ingen får gjort jobben alene i offentlig sektor. En sykepleier får ikke gjort jobben hvis en renholder eller helsefagarbeideren ikke er på plass. De er like mye verdt.

Info De fire store Det er fire store hovedorganisasjoner på arbeidstakersiden i Norge. Giganten er LO med nesten en million medlemmer. Fagforbundet er desidert største forbund i LO med 395 000 medlemmer i kommunal sektor. Nest størst er Fellesforbundet med med vel 160 000 medlemmer. Unio er nest størst etter LO, med 380 000 medlemmer. De organiserer ansatte i utdanningsgruppene, med lærer og sykepleiere som ledende grupper.

Akademikerne har 231 000 medlemmer og rekrutterer ansatte innen høyere utdanning.

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) har 229 000 medlemmer. De har i stor grad samme sammensetning av medlemsmassen som LO.

Selv om LO er giganten i Norge, er det Akademikerne og Unio som har opplevd størst prosentuell vekst siden 2001. Vis mer

LO-sjef Følsvik advarer kraftig.

– Jeg ser at Unio vurderer å følge Akademikerne, som vil ha lokale og individuelle lønnsforhandlinger innen offentlig sektor. Det er oppskriften til større forskjeller i Norge.

Da lønnsstatistikken for Norge ble lagt frem av det Tekniske beregningsutvalget (TBU) fredag, viste den at lærerne i kommunene kom dårligst ut, med 2,3 prosent lønnsvekst i fjor.

Vinnerne

Vinnerne var ansatte innen varehandel og finans.

TBU-statistikken går også lenger tilbake i tid:

Fra 2011 til 2021 er det finans som har økt lønningene mest, med 39,4 prosent, med varehandelen på annen plass, med 36 prosent.

Stat og kommune har omtrent samme lønnsutvikling som industrien, med lønnsvekst litt over 30 prosent.

– De offentlig ansatte og industrien ligger tilnærmet helt likt. Disse tallene viser frontfagets suksess, sier LO-leder Følsvik.

Taperne er lærerne i kommunene, med 29 prosent.

Info Lønnsutviklingen Her er en oversikt over samlet årslønnsvekst i prosent fra 2011 til 2021, og det de fikk i fjor. I parentes nåværende årslønn i kroner og antallet som jobber i denne sektoren. Industriarbeidere 30,8 - 2,75 (524 500 kr. - 84 900 årsverk) Industrifunksjonærer 32,0 - 3,25 (839 400 kr. - 69800 årsverk) Industrien samlet 30,8 - 3,0 (660 600 kr. - 154 700 årsverk) Varehandel (Virke) 36,0 - 4,75 (584 600 kr. - 62 400 årsverk) Finanstjenester 39,4 - 4,0 (742 900 kr. - 26 200 årsverk) Statsansatte 31,4 - 2,8 (641 300 kr. - 153 500 årsverk) Kommuneansatte 32 - 2,7 (558 400 kr. - 412 500 årsverk) – Undervisning i kommunene 29 - 2,3 (605 000 kr. - 92 800 årsverk) Helseforetakene (Spekter) 33,3 - 3,5 (653 000 kr. 115200 årsverk) Dette er de sektorene som Det tekniske beregningsutvalget opererer med. Kilde: Det tekniske beregningsutvalget. Vis mer

De tre LO-sjefene sier at når lærerne har tapt både over tid og i fjor, kan gi grunnlag for et løft i årets oppgjør.

– Har de ansatte innen hotell- og restaurant bare 77 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, så hever vi dem. Da får de mer enn industrien. På samme måte kan de gjøre det i kommunene: Hvis lærerne har kommet dårlig ut, så kan de får mer, innenfor kommunenes ramme, sier Eggum.

– Da må noen i kommunene få mindre?

– Ja, men innenfor rammen er det mulig å prioritere grupper som har sakket etter.

LO-lederen peker på en gruppe som har opplevd det.

– Butikkansatte har blitt løftet så det holder fordi de var en lavtlønnsgruppe, men frontfagsmodellen ga mulighet til å løfte dem. Skal lærerne løftes må Unio prioritere blant sine medlemmer, sier hun.

MARSJERER I TAKT: De tre LO-toppene har blitt enige både om hvem som skal lede an i årets oppgjør og at du skal få mer i lønnsøkning enn prisene stiger. Tirsdag fatter de sine vedtak før oppgjøret.

– Hvorfor stikker finansansatte fra?

– Fordi de stor grad har individuell lønnsdannelse. Da får du større forskjeller. Det kommer ekstremt frem innen finans hvor lønnsforskjellen mellom kvinner og menn er 25 prosent. Vi er for sentrale forhandlinger nettopp fordi vi da kan bidra til å bygge ned forskjellene, sier LO-lederen.

– Hvis Unio og Akademikerne representerer høytlønte i større grad enn LO, er det ikke så rart at de går inn for en modell som kan gi deres grupper høyere lønn?

– Vi jobber for alle, men prioriterer lavtlønnstillegg og de som tjener minst. Det er forskjellen: LO løfter alle. De andre hovedsammenslutningene prioriterer særgrupper, som tjener mer, sier Eggum.

– Overrasket

Unio-leder Ragnhild Lied sier hun «er svært overrasket over at LO går til angrep på Unio og ikke på privat sektor (finans og varehandel) som igjen gikk langt utover frontfagsrammen».

– Vi har ennå ikke utformet våre konkrete krav, men tatt til orde for en høyere ramme til offentlig sektor i år. Det oppfatter vi at mange i LO er helt enige med Unio om. LO er ikke enig med seg selv, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Hun viser til tre LO-forbundsledere, inkludert Mette Nord.

– Nord sa til NRK 18. februar at «frontfaget er tydelig på at grupper som er blitt akterutseilt og over år hengende etter, faktisk skal kompenseres. Vi kan ikke leve med at privat sektor år etter år tar ut en høyere lønnsvekst enn andre, sier Lied.

VIL HA FELLES SATSNING PÅ DET OFFENTLIGE: Unio-sjef Ragnhild Lied ber LO stå sammen med dem.

Hun viser også til at forbundsleder Mette Johnsen Walker i LO-forbundet Skolenes Landsforbund har forsvart at de krevde 3,2 prosent lønnsvekst i fjor, etter at rammen i frontfaget endte på 2,7 prosent.

– LO-Kommune krevde over rammen i fjor. Hvorfor er det så stort problem at vi varsler det samme i 2022, spør Lied.

Hun oppfordrer LO til å stå sammen med dem i kravet om en høyere ramme i offentlig sektor.

– Vi ber LO stå sammen med Unio i kravet om at arbeidsgiversiden må ta ansvar for å snu denne utviklingen og bruke fleksibiliteten i frontfagsmodellen til å øke rammen for offentlig sektor. Da kan vi klare å rekruttere og beholde nok kvalifisert arbeidskraft i det offentlige, i en tid hvor vi sliter med det, sier Lied.

– Ikke gulv eller tak

Hun henter støtte fra den gangen frontfagsmodellen ble utredet i 2013, hvor Holden III-utvalget skrev følgende:

«Det er viktig at det er tilstrekkelig fleksibilitet i lønnsdannelsen i offentlig sektor til at det offentlige kan beholde og rekruttere kvalifisert arbeidskraft i områder med sterk konkurranse fra private arbeidsgivere»

– Det er altså fullt mulig å få til en høyere ramme for offentlig sektor godt innenfor det som er frontfagsmodellen. Frontfagsrammen skal være en norm, ikke et gulv eller tak. Her er Unio og LO helt på linje, sier Unio-sjefen.