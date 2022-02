BAKTERIE: Slik ser bakterien som fører til klamydiasykdom ut.

Dobbelt så mange studenter tester seg for klamydia

Studentene i Oslo testet seg mer for kjønnssykdommen i 2021 enn tidligere år. Andelen positive tester holder seg stabilt.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Rundt dobbelt så mange studenter i hovedstaden har testet seg for klamydia det siste året, sammenlignet med de fem årene før. Det viser nye tall fra helsetjenesten til Studentsamskipnaden i Oslo.

Det er flere menn enn kvinner som får bekreftet smitte. 1 av 10 menn som testet seg i 2021 var smittet med klamydia.

Flest kvinner

Selv om flere Oslo-studentene nå velger å teste seg for klamydia, er antallet som er smittet stabilt. De siste årene har rundt 5 til 10 prosent av alle som tester seg fått bekreftet smitte.

Det er flere kvinner enn menn som velger å teste seg. 4 av 5 som tester seg er kvinner, men det er mennene som oftest får positive tester. Seks prosent av kvinnelige studenter som tester seg får bekreftet klamydia-smitte mot 10 prosent hos mennene.

FLERE: Flere studenter i Oslo har kommer innom Aleksander Thorne for å ta en klamydiatest.

Spesialist i allmennmedisin hos SiO Helse, Aleksander Thorne, forteller at seksuelt aktive bør teste seg hver gang de har hatt ubeskyttet sex eller byttet partner. Tidligst etter 14 dager fra mulig smittetidspunkt.

– Det er ganske store forskjeller i hvem som tester seg mest. Det er interessant, og kan tyde på at vi har en jobb å gjøre for å få flere menn til å teste seg for klamydia. Menn har en jobb å gjøre og kan ta et større ansvar. Det kan være greit for dem å vite at det bare trengs å tisse i en kopp for å teste seg for klamydia, sier han til VG.

Mange uten symptomer

Thornes inntrykk er at de fleste som kommer for å teste seg hos SiO Helse er uten symptomer, og tar kun en test for å være på den sikre siden. Halvparten av alle menn som er smittet får ikke symptomer.

– Behandlingen for å bli kvitt smitten er en uke med antibiotika.

Både test og behandling dekkes av det offentlige.

Legen mener det er bra at studenter tester seg mer, men at det er vanskelig å si noe om årsaken.

– Vi venter på nasjonale og Oslo-tall på testing. Det kan være flere grunner for at folk tester seg mer nå. Det kan være en atferdsendring etter at mange er blitt vant til å teste seg for corona, og at testing av sykdommer på den måten er blitt mer synlig.

Studentsamskipnaden tilbyr gratis tester tre steder i Oslo. I 2021 var det 4212 studenter som benyttet seg av tilbudet, som er tilgjengelig som drop-in. Det er en kraftig økning sammenlignet med årene før pandemien hvor rundt halvparten så mange testet seg.

Økning før corona

Frem til coronapandemien traff Norge var det hvert år en økning i tilfeller av klamydia. I 2019 var det rekordmange tilfeller – aldri før har det blitt rapporterte flere smittede i landet.

Over halvparten av dem som tester positiv er under 25 år. Folkehelseinstituttet (FHI) sa til VG i 2020 at det er et uttrykk for mer tilfeldig sex og manglende kondombruk.

Leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus forteller at de jobber for å øke tilgangen på kondomer til studentene.

– Gjenåpningen av samfunnet gir igjen studenter mulighet til å invitere inn på soverommet, sier Maika Marie Godal Dam, student og leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, i en pressemelding.

Dam mener det er viktig å ta vare på seg selv og andre. Velferdstinget forteller at studenter har foreslått at det settes ut kasser med kondomer slik at gratis prevensjon er tilgjengelig også på kvelden i helger.

– De ferske tallene viser at de kvinnelige studenter tar det største ansvaret, mens gutta fremdeles har en vei å gå om de skal være like gode som sine kvinnelige medstudenter.

