Thea (23) er svaksynt: − Det gjør eksamensangsten større

Personer med funksjonshemninger holdes utenfor høyere utdanning, mener Blindeforbundets ungdomsleder.

Av Ingvild Vik

Publisert: Nå nettopp

Thea Berger (23) går andre semester på anvendt psykologi ved Oslo Nye Høyskole. Hun er en av mange som føler på eksamensangst og -stress på denne tiden av året, slik VG skrev om i helgen.

Men for Berger bunner mye av det i at hun er sterkt svaksynt.

– Det gjør eksamensangsten større. Jeg vet jo at mange andre som også har handikap sliter med det samme, og det er ikke alle skoler som har like mye kompetanse på det å tilrettelegge for en eksamen, sier hun.

Etterlyser mer kunnskap

I ukene før eksamen er Berger forvirret og sover dårlig. Tankene surrer, og hun føler at hun må planlegge alt rundt eksamensdagen ned til minste detalj.

Det er særlig frykten for å lese oppgaven feil på grunn av synshemmingen som plager henne.

– Jeg er redd for at jeg skal tolke hele oppgaven til å handle om noe annet enn den egentlig gjør.

Berge skulle ønske dialogen mellom studenter og studiestedene var bedre. Hun måtte selv be om å få bruke egen PC, som har ulike hjelpeprogrammer, på en eksamen som egentlig skulle leveres på papir.

Nå etterlyser hun mer kunnskap hos utdanningsinstitusjonene om hvordan de kan tilrettelegge best mulig for studenter med funksjonshemninger.

Får ikke bøker på flere måneder

Silje Solvang (21) er leder for Norges Blindeforbunds Ungdom, og selv student. Hun kjenner godt igjen i det Berger forteller om.

Ett av de største problemene svaksynte møter i høyere utdanning er ifølge Solvang at det tar lang tid å få tilrettelagte skolebøker. Mens andre studenter har mulighet til å begynne å lese på fagene i august, må mange svaksynte vente flere måneder. Da blir det lite tid til å forberede seg før eksamen.

– Du kan jo tenke deg selv, man blir stresset, sier Solvang.

– Holdes utenfor høyere utdanning

Kun en av tre funksjonshemmede fullfører videregående skole, viser tall i en undersøkelse fra tidligere i år gjennomført av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Samtidig har funksjonshemmede 4,5 ganger så stor sjanse for å være i arbeid hvis de har høyere utdanning, ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Solvang mener at tallene ikke bare viser at mange funksjonshemmede utestenges fra høyere utdanning, men også fra arbeidslivet.

– Man får jo ikke søkt på høyere utdanning uten vitnemål, så man kan jo stille spørsmål ved om utdanning egentlig er for alle når man ser den statistikken, sier Solvang.

Hun tror mange kjenner seg igjen i Berger når det kommer til lite dialog mellom studenter og studiested.

– Det finnes nok ikke noe universitet som kommer til deg og spør hva de kan gjøre for deg, men det må ikke være sånn at det er vanskelig å få tak i tilretteleggingstjenester, sier hun.

Leder i Blindeforbundet Terje Andre Olsen stiller seg bak Solvangs budskap. Han sier at mange synshemmede gjennomfører høyere utdanning, men at de ofte opplever utfordringer med tilrettelegging.

– Enten ved forelesninger der det vises frem ting som ikke blir forklart eller litteratur som det tar tid å tilrettelegge på lyd eller i punktskrift. Resultatet er at man bruker mer tid på studiearbeidet enn man hadde gjort om dette var ordentlig forverrede og tilrettelagt.

– Hva kan gjøres for å tilrettelegge bedre?

– Universell utformede læremidler og universell utformet innhold og undervisning er løsningen. Strategier er lagt for å få dette til, men det er en omstilling som tar tid og krever ressurser.

Fornøyd med eksamensdagen

Psykologistudent Berger sier at hun uten hjelpemidlene må bruke mye tid på ting rundt eksamensbesvarelsen, heller enn å bruke kreftene sine på oppgaven.

Etter første eksamen for dette semesteret, konkluderer hun med at skolen greide å tilrettelegge godt for henne. Hun fikk bruke egen PC, og fikk sitte på skolen, istedenfor å dra til det ukjente eksamenslokalet.

– Men jeg opplever også at de ikke har helt oversikt over hva de kan gjøre. For meg hadde det vært mye bedre hvis de snakket med meg på forhånd.

– Avhengig av god dialog

På generelt grunnlag sier seksjonssjef for studieseksjonen ved Oslo Nye Høyskole Ine Haavik at de etterstreber å tilrettelegge for studenter med funksjonsnedsettelse så de skal ha samme muligheter til å fullføre studier som sine medstudenter.

– Hvilke ulemper funksjonsnedsettelsen gir i studiehverdagen og på eksamen er veldig individuelt og vi er derfor avhengig av god dialog med studenten for å tilrettelegge på en hensiktsmessig måte.

Tilrettelegging på eksamen skal veie opp for ulempene funksjonsnedsettelsen gir, men ikke gi en fordel sammenlignet med medstudentene eller føre til reduserte faglige krav.