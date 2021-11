VIL MASSETESTE: Raymond Johansen sier at han vil masseteste elever i Osloskolen fra og med neste uke. Detaljene er ikke klare enda.

Oslo innfører corona-tiltak neste uke

Raymond Johansen sier at Oslo kommune vil starte massetesting av elever neste uke. Han advarer mot strenge, nasjonale tiltak.

Corona-smitten har den siste tiden økt kraftig i Norge og flere byer vurderer lokale tiltak for å stoppe smitten.

Nå varsler Oslos byrådsleder at de vil innføre nye lokale coronatiltak allerede neste uke.

– Det vi skal ha nå er jevnlig, massetesting av skoleelever på skolene. Det håper vi å rulle ut i løpet av neste uke, sier Raymond Johansen (Ap) til VG.

Han sier at det hovedsakelig er de mellom 0 og 19 år som blir coronasmittet i Oslo nå.

– Vi har erfaring fra i høst av at massetesting er det absolutt mest effektive virkemiddelet. Dette er målgruppen. Det er slik vi skal greie å bidra til å bremse smitten, sier han.

Byrådet sier at det jobbes på spreng med detaljene, men at det vil komme nærmere informasjon før det blir innført.

PÅ KONTORET: Raymond Johansen speider utover Oslo og sier at han ikke vil stenge ned byen.

– Høye smittetall

Johansen har ledet byrådet gjennom de siste to årene med coronapandemi i hovedstaden.

Han sier at det foreløpig er ganske få som er innlagt i Oslo.

– Det er høye smittetall i Norge og i Oslo. Men det er hovedsakelig de mellom 0 og 19 år som er smittet. Det betyr at det er de yngste, som ikke blir så syke. Det betyr også at vi foreløpig holder antall innlagte på sykehus på et forholdsvis lavt nivå, sier han.

Han viser til at det tirsdag var 58 coronainnlagte, og at det har ligget på i underkant av 60 en stund.

Oslo har i tillegg en vaksinasjonsgrad på de som er over 18 år på i underkant av 90 prosent, som er det målet som er satt av sentrale helsemyndigheter.

Han sier at han ikke vil gå nærmere inn på hvilke tiltak de eventuelt vil vurdere fremover, fordi det skaper usikkerhet blant folk.

– Hold dere hjemme

Johansen sier at det i lys av situasjonen er svært viktig at folk igjen blir flinke til å beskytte seg og andre mot smitte.

– Dere må holde dere hjemme når dere er syke. Helsemyndighetene sier at de er bekymret for dette nå. Det er for mange som går og hangler og er på jobb og treffer andre. Terskelen på å være hjemme tydeligvis er litt høy, sier Johansen.

Han sier at det også er viktig å følge nøye med i 10 dager, hvis man har noen andre i familien som er smittet.

Test deg med en gang du får symptomer, og ha lav terskel for å holde deg hjemme. Er du uvaksinert skal du teste deg hver dag, eller unngå kontakt med andre, fortsetter han.

– Vi må gjenoppta og være omhyggelig med den vanlige hygienen, i tillegg til at vi massetester målgruppen som er rammet. Vårt mål er å holde Oslo så åpen som overhodet mulig, sier han.

Advarer mot strenge tiltak

Johansen sier til VG at det bør svært mye til før man innfører strenge nasjonale tiltak igjen, som enmeteren for utelivet.

Han sier at slike tiltak vil være svært ødeleggende på en rekke områder.

– Hva blir konsekvensen av strenge nasjonale tiltak, som innføring av enmeteren igjen?

– Det å innføre enmeter i en by som Oslo med det næringsgrunnlaget som vi har, så vil det ha enorme konsekvenser. Mange av våre virksomheter er oppe i knestående. Ikke mer, sire han.

– Hvis vi skulle nedstengte en by med dagens tall på 58 innlagte, så mener jeg det ikke er forholdsmessig, sier han.

Han viser til at mange restauranter og kulturliv har hentet inn personell fra utlandet for å drive.

– Det er store konsekvenser av å ha generelle tiltak, når man anser dette som håndterbart i helsevesenet, sier han.

På spørsmål om det kan være nyttig å bruke munnbind, så sier han at folk gjerne må gjøre det – men at han tror det er viktigere at folk som er syke slutter å ta T-banen, heller enn et slikt påbud.

– Når du har drevet med dette i 18–19 måneder, så utelukker du ingenting. Men mitt utgangspunkt er å holde denne byen så åpen som mulig. Jo lengre dette varer, jo mer påkrevet er diskusjonen om forholdsmessighet, sier han.