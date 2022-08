I VINDKRAFTEN: Strømkrisen byr på problemer for olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Energiministeren får refs fra Rødt og Frp: «Hukommelsestap» og «arrogant»

Det var ikke mulig å forutse den lave fyllingsgraden i vannkraftmagasinene, mener olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). - Vi advarte for månedsvis siden, svarer Rødt og Frp.

Publisert: Nå nettopp

– Det er ganske spesielt av Terje Aasland å si at han skulle likt å se de som advarte i januar og februar, for vi fremmet forslag om dette allerede i oktober og ba om hastebehandling, sier Rødts Sofie Marhaug.

Hun sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, som Aasland var leder av fra september i fjor til han ble olje- og energiminister i starten av mars i år.

– At Aasland har dårlig hukommelse er den snille tolkningen, sier Marhaug nå.

Da VG intervjuet Aasland mandag ettermiddag, fnyste han av kritikken fra opposisjonen om at regjeringen er bakpå med strømtiltak – og at noen kunne ha forutsett den lave vannstanden i magasinene.

– De som sier at vi skulle holdt igjen vann allerede i januar eller februar, de skulle jeg likt å se, sa Aasland til VG.

ELEKTRISK: Sofie Marhaug er Rødts fremste strømpolitiker.

– Fortrengningsmekanisme

– Hvis partiene på Stortinget kunne forutsett det som skjedde etter snøsmeltingen i april/mai, da har man et godt hydrologisk blikk, for å si det sånn, sa Aasland mandag.

I oktober i fjor foreslo Marhaug nettopp å begrense krafteksporten for å holde strømprisene nede og «unngå at fyllingsgraden i vannmagasinene synker ytterligere».

Dette skjedde etter at Statnett varslet «stram» kraftsituasjon i deler av Sør-Norge – og at mange magasiner var på sitt laveste nivå på 20 år.

Info Dette foreslo Rødt: Stortinget ber regjeringen benytte seg av de mekanismene som ligger i inngåtte avtaler om strømutveksling, til å begrense krafteksporten for å holde strømprisene nede og unngå at fyllingsgraden i vannmagasinene synker ytterligere. Stortinget ber regjeringen utsette oppstart av normal drift av eksportkabelen North Sea Link inntil det er oppnådd normal fyllingsgrad i vannmagasinene. Stortinget ber regjeringen avvise søknaden som ligger på vent i departementet, om å bygge eksportkabelen NorthConnect. Vis mer

Det støttet ikke daværende energi- og miljøkomitéleder Aasland.

– Han har hatt en tendens til å ignorere alle forslag fra Rødt. Det er alvorlig, for i forsøk på å avfeie Rødt, har han avfeid bekymringer som er mye større enn bare Rødt, sier hun.

Marhaug viser også til at krav om fyllingsgrad i vannmagasinene var sentralt i strømopprøret i vinter. Strømdemonstrasjonene 20. januar og 15. februar samlet store folkemengder i en rekke norske byer.

– Dette var hovedparolen i februar. Aasland var på den demonstrasjonen selv. Så det er kanskje mer en fortrengningsmekanisme enn hukommelsestap.

Ifølge TV 2 ble Aasland buet på da han skulle tale – selv om han hadde bursdag.

1 / 2 MOT STRØMMEN: I januar var Rødt-leder Bjørnar Moxnes blant talerne på strømdemonstrasjonen i Oslo. KRAFTTAK: Frps Sylvi Listhaug holdt appell på strømdemonstrasjonen i januar. forrige neste fullskjerm MOT STRØMMEN: I januar var Rødt-leder Bjørnar Moxnes blant talerne på strømdemonstrasjonen i Oslo.

Aasland: Meningsløst fra kraftkamerater

Terje Aasland gjentar i en e-post til VG at det ikke var mulig å forutse at vannstanden i magasinene ville forbli lav, og ikke fylles opp av smeltevann til våren.

– Ingen politikere, til og med ikke de fra Kristelig Folkeparti, kan si på høsten hvor mye snø det kommer i fjellene til vinteren, sier Aasland.

Kraftprodusentene tapper ned sine magasiner i forkant av vårsmeltingen og høstregnet for å unngå flom.

– Derfor gir ikke utspillet til kraftkameratene Rødt og Frp noen mening, sier han.

Statistikken viser at det i vårmånedene i år var historisk lav fyllingsgrad i magasinene i Sørøst-Norge. Tidlig i april varslet NVE at snømengden i Sør-Norge var lavere enn normalt, og at det kunne gi høyere strømpriser.

KRAFTKAMERATER: Disse mennene må løse strømkrisen. Her i lystigere lag, på Slottsplassen 7. mars 2022, da statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) utnevnte Terje Aasland (Ap) til ny olje- og energiminister.

– Prøver å dekke egen rygg

Halvannen måned etter Rødt foreslo å begrense krafteksporten, kom Fremskrittspartiet med et lignende forslag.

Marius Arion Nilsen (Frp) sitter også i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Han mener Aaslands påstand om at ingen kunne forutsett situasjonen er feil.

– Det er både arrogant og et desperat forsøk på ansvarsfraskrivelse. Det har vært mange advarsler og det var fullt mulig å forutse at faren for energikrise var der, sier Nilsen.

– Han prøver å dekke egen rygg og en handlingslammet regjering som har en «vente og se»-strategi som ikke funker, legger han til.

Les også: Norges største kraftmagasin er mer enn halvtomt

EKSPORTERT ANSVAR: Allerede i november i fjor stilte Marius Arion Nilsen (Frp) forslag om eksportbegrensning.

Frp: Stilte likt forslag

Nilsen foreslo at regjeringen skulle etablere «et system hvor netto krafteksport stanses når magasinfyllingen er vesentlig lavere enn normalt.»

– Vårt forslag er nøyaktig det samme som regjeringen nå foreslår, samtidig påsto de at vårt forslag var uansvarlig, sier Nilsen.

Regjeringen kommer nå til å etablere en styringsmekanisme som gjør det mulig å begrense strømeksporten når magasinfyllingen er lav, for å opprettholde forsyningssikkerheten i Norge.

I Dagsnytt 18 onsdag 3. august var Aasland i debatt mot Bård Hoksrud (Frp) om strømkrisen. Da de snakket om forsyningssikkerhet, sa Aasland:

– Der har jeg ikke sett at Fremskrittspartiet har fremmet et eneste gjennomtenkt forslag som bunner i realitetene i situasjonen.

Info Dette foreslo Frp: Stortinget ber regjeringen umiddelbart vektlegge norsk nasjonal forsyningssikkerhet i system for utveksling av kraft mellom land og etablere et system hvor netto krafteksport stanses når magasinfyllingen er vesentlig lavere enn normalt. Stortinget ber regjeringen umiddelbart starte arbeidet med å gå gjennom samtlige av Statnetts kontrakter for kjøp og salg av kraft til utlandet, med formål om å begrense krafteksporten frem til april 2022, og innen 15. desember 2021 komme tilbake til Stortinget med en redegjørelse om prosessen. Stortinget ber regjeringen umiddelbart utrede mulighetene for å innføre en avgift på eksportkraft, der statlige merinntekter fra en slik avgift skal øremerkes reduksjon i elavgiften og mva. på strømforbruk, og innen 15. desember 2021 komme tilbake til Stortinget med en redegjørelse om prosessen. Vis mer

Dersom forslaget hadde blitt vedtatt i november, og krafteksporten allerede da ble begrenset, mener Nilsen at man hadde stått i en helt annen situasjon enn vi gjør i dag.

– Regjeringen har latt krisen utfolde seg til den bare ble større. Nå har vi sommerpriser som er høyere enn de historisk høyeste vinterprisene, sier han.

– Aasland sier det er vanlig å tappe magasinene før vårsmeltingen for å unngå flom, stemmer ikke det?

– Det er riktig, men kraftsituasjonen i Norge har gått fra å ha vannmagasiner i 2020 som rant over, til halvannet år senere å ha historisk lave fyllingsnivåer, og det skyldes at eksporten har vært altfor høy altfor lenge, sier Nilsen.

Aasland: Ville ført til høy strømpris

Energiministeren mener på sin side at det å holde igjen vann også ville ført til høy strømpris.

– Dersom vi hadde pålagt produsentene å holde igjen vann sist høst, ville strømprisen økt og risikoen for flomskader denne våren også økt mange steder, sier Aasland.

– NVE vurderer også at vi nå har et bedre utgangspunkt i magasinene enn det som det lå an til før sommeren. Vi har fortsatt betydelige mengder energi lagret i vannmagasinene, legger han til.