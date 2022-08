FUNNET DØD: En kvinne i 40-årene ble funnet død i en bil i Askim 19. juli. En mann i 50-årene er siktet for forsettlig drap.

Askim-dødsfallet: Den døde kvinnen skal ha sagt at hun var redd for siktede

Kvinnen som ble funnet livløs i Askim skal ha sagt at hun var redd for den siktede mannen samme dag som hun døde.

Publisert: Nå nettopp

Det kommer frem i en fengslingskjennelse fra Follo og Nordre Østfold tingrett. Tingretten bestemte at mannen kan varetektsfengsles i fire uker til.

Onsdag endret politiet siktelsen fra uaktsomt til forsettlig drap.

I fengslingskjennelsen kommer det frem at forklaringen til den siktede mannen ikke passer overens med politiets funn. Mannen har tidligere forklart at kvinnen truet med å hoppe ut av bilen mens de kjørte, før hun så hoppet ut i i stor fart. Tingretten vurderer at skadene på den avdøde kvinnen ikke er som forventet ut fra dette.

Tingretten skriver også at funn fra etterforskningen «tilsier at det har vært mer kontakt mellom avdøde og bilen enn hva siktede har forklart».

Lite vekt på siktedes forklaring

Politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye sier dette betyr at siktedes forklaring ikke legges så mye vekt på.

– Vi mener det sannsynligvis er et annet hendelsesforløp som har skjedd. Med de opplysningene vi har fått gjennom kriminaltekniske undersøkelser, vitnesamtaler og elektroniske spor, er det skjellig grunn til å mistenke forsettlig drap. Det har vi fått medhold i fra retten, sier politiinspektøren.

Reinholdt-Østbye sier de ennå er tidlig i etterforskningen.

– Vi er i dialog med forsvarer om tidspunkt for nytt avhør, og det håper jeg går i orden snarlig. Den foreløpige obduksjonsrapporten gir oss også en sentral skjellig grunn til mistanke, sier han.

VG har prøvd å kontakte mannens forsvarer, uten å få svar. Tidligere har han nektet straffskyld.

Skal ha vært redd for den siktede

I tillegg har altså et vitne forklart politiet at den avdøde kvinnen hadde sagt at hun var redd for den siktede mannen samme dag som dødsfallet. Fra november til 25. mai, 55 dager før hun ble funnet død, hadde den siktede mannen besøksforbud mot henne.

Mannen ble dømt for å bryte besøksforbudet to ganger. Begge gangene skal det ha vært kvinnen som initierte til kontakt, står det i dommen fra Oslo tingrett.

DØMT: Den siktede mannen ble dømt til 21 dager betinget fengsel for bruddet på besøksforbudet, men forbudet ble ikke forlenget.

Om at kvinnen skal ha sagt at hun var redd for mannen, sier Reinholdtsen-Østbye følgende:

– Jeg kan ikke kommentere noe utover at vi er kjent med denne saken fra Oslo, der det har foreligget besøksforbud. Sammen med vitneforklaringer er det dette vi undersøker nærmere. Hvordan forholdet mellom avdøde og siktede har vært.

Mannen er tidligere dømt for vold mot en kjæreste, samt en narkotikadom.

Ønsker flere vitner

Politiinspektør Reinholdtsen-Østbye forteller at de jobber med å få tak i vitner til hendelsen, vitner som kan fortelle noe om forholdet mellom avdøde og siktede, eller andre opplysninger som kan være relevante.

– Det er to som skal ha sett de to rett før ulykken. Vi jobber med å identifisere hvem de er. Vi er også fortsatt interesserte i noen som har vært i området Aurskog-Høland da og som har sett en blå Suzuki Across, eller som mener de har noe å tilføre saken.

Han oppfordrer til å la politiet vurdere om informasjonen er interessant eller ikke.

– Vi vil heller ha vitner vi heller kan takke nei til enn omvendt, avslutter han.

Erklært død på stedet

Kvinnen i 40-årene ble funnet med livstruende skader i en leiebil rundt klokken fem natt til 19. juli. Etter forsøk med livreddende førstehjelp av forbipasserende, så ambulansepersonell, ble kvinnen erklært død på stedet.

Samme dag ble en mann siktet. Han har selv sagt at han og kvinnen skal ha vært kjærester.

Politiet har sagt at de har mottatt få tips i saken og at de ønsker å komme i kontakt med personer som natt til tirsdag 19. juli kjørte, eller var i området. Nytt vitneavhør vil bli avtalt mellom politiet og mannens forsvarer tidlig i neste uke.